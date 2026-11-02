Όταν ο Μάο παρεξηγήθηκε με τον… Εμπαπέ – Μαργαριτάρια από δημοσιογράφο της ΕΡΤ

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Σειρά «μαργαριταριών» χάρισε νεαρή δημοσιογράφος στους τηλεθεατές της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ παρουσίαζε την είδηση με την οργισμένη αντίδραση της Κίνας στις δηλώσεις Εμπαπέ για τον «κινέζο δικτάτορα» αναφερόμενος στον Μάο Τσετούνγκ.
Η νεαρή δημοσιογράφος άρχισε να αφηγείται τι συνέβη με τον διεθνή παίκτη και κατέληξε να λέει: «Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν είπε το όνομα (του Μάο Τσετούνγκ) εκείνος όμως παρεξηγήθηκε, δίνοντας «πάσα» για το βίντεο. Κάπου εκεί παρενέβη ο Τάσος Ιορδανίδης ρωτώντας «παρεξηγήθηκε ο Μάο Τσετούνγκ;;;» για να απαντήσει με μασίφ βεβαιότητα η δημοσιογράφος «Φυσικά!» και τον ηθοποιό και παρουσιαστή να σχολιάζει χαμηλόφωνα «μάλιστα, μπράβο, τι άλλο θα δω».
Στην επιστροφή από το βίντεο, η νεαρή δημοσιογράφος επαναλαμβάνει «νευρίασε τόσο πολύ ο Μάο Τσετούνγκ που ουσιαστικά τώρα πια ο Κιλιάν Εμπαπέ…δεν θα τον δείτε ούτε στα social media στην Κίνα, δεν εμφανίζεται πια στις πλατφόρμες…» με τη Ζωή Κρονάκη να διακόπτει για να σώσει τα προσχήματα «Έχει πεθάνει βέβαια ο Μάο Τσετούνγκ…».
Και εις ανώτερα βρε!
Δείτε το βίντεο:
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