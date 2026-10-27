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27.10.2026 15:57

Συγγνώμη Εμπαπέ μετά το «άστοχο» αστείο για τον Μάο Τσε Τουνγκ – Απέσυραν τις χορηγίες τους κινεζικές εταιρίες

27.10.2026 15:57
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Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχασε αρκετούς από τους μεγαλύτερους χορηγούς του στην Κίνα, μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, στο οποίο φαίνεται να αστειεύεται για τον Μάο Τσε Τουνγκ, τον ιδρυτή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο οδήγησε σε αντιδράσεις για τις οποίες ζήτησε συγγνώμη.

«Το σχόλιό μου ήταν άστοχο και τώρα καταλαβαίνω ότι πλήγωσε πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και στις κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Εμπαπέ σε δήλωση που δημοσίευσε στα γαλλικά, τα κινέζικα και τα αγγλικά την Τρίτη.

«Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους αναστατώθηκαν από τα λόγια μου».

Η εταιρεία παραγωγής ενεργειακών ποτών Dongpeng και ο όμιλος γαλακτοκομικών προϊόντων Mengniu τερμάτισαν άμεσα τις συνεργασίες τους με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η εταιρεία μας αντιτίθεται σθεναρά και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που προσβάλλει τα εθνικά αισθήματα», δήλωσε η Dongpeng, ανακοινώνοντας το τέλος «κάθε μορφής συνεργασίας» με τον παίκτη.

Η Mengniu δήλωσε στην ανακοίνωσή της ότι τερματίζει κάθε συνεργασία με τον αρχηγό της γαλλικής εθνικής ομάδας, σε μια κίνηση που δείχνει πώς οι πολιτικές και εθνικές ευαισθησίες μπορούν να επηρεάσουν τα διεθνή brands.

Τι πυροδότησε την αντίδραση;

Ο Εμπαπέ φέρεται να έκανε το σχόλιο στην γαλλική εκπομπή The Bridge, όπου ρωτήθηκε για τα διαδικτυακά memes και αυτά που τον διασκεδάζουν περισσότερο.

Στη συνέχεια, είπε ότι αυτό που τον κάνει να γελάει περισσότερο είναι ένα βίντεο ενός άνδρα που είναι «Κινέζος δικτάτορας», αναφερόμενος στον Μάο.

Το meme είναι μέρος ενός αστείου που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο Εμπαπέ αποκαλείται «δικτάτορας» λόγω της τεράστιας επιρροής του εντός και εκτός γηπέδου.

Γιατί το βίντεο προκάλεσε τέτοια αντίδραση;

Η απόφαση αρκετών εταιρειών να γυρίσουν την πλάτη στον Εμπαπέ ήρθε μετά την εξάπλωση του βίντεο σε όλη την Κίνα, όπου τα αστεία για τον Μάο, ο οποίος πέθανε το 1976, θεωρούνται ασέβεια.

Οι δηλώσεις και των δύο εταιρειών τόνισαν την ανάγκη προστασίας των εθνικών συναισθημάτων και αποστασιοποιήθηκαν σαφώς από τον διεθνή παίκτη.

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