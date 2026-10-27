Συγγνώμη Εμπαπέ μετά το «άστοχο» αστείο για τον Μάο Τσε Τουνγκ – Απέσυραν τις χορηγίες τους κινεζικές εταιρίες

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Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχασε αρκετούς από τους μεγαλύτερους χορηγούς του στην Κίνα, μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, στο οποίο φαίνεται να αστειεύεται για τον Μάο Τσε Τουνγκ, τον ιδρυτή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο οδήγησε σε αντιδράσεις για τις οποίες ζήτησε συγγνώμη.

«Το σχόλιό μου ήταν άστοχο και τώρα καταλαβαίνω ότι πλήγωσε πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και στις κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Εμπαπέ σε δήλωση που δημοσίευσε στα γαλλικά, τα κινέζικα και τα αγγλικά την Τρίτη.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

«Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους αναστατώθηκαν από τα λόγια μου».

Η εταιρεία παραγωγής ενεργειακών ποτών Dongpeng και ο όμιλος γαλακτοκομικών προϊόντων Mengniu τερμάτισαν άμεσα τις συνεργασίες τους με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η εταιρεία μας αντιτίθεται σθεναρά και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που προσβάλλει τα εθνικά αισθήματα», δήλωσε η Dongpeng, ανακοινώνοντας το τέλος «κάθε μορφής συνεργασίας» με τον παίκτη.

Η Mengniu δήλωσε στην ανακοίνωσή της ότι τερματίζει κάθε συνεργασία με τον αρχηγό της γαλλικής εθνικής ομάδας, σε μια κίνηση που δείχνει πώς οι πολιτικές και εθνικές ευαισθησίες μπορούν να επηρεάσουν τα διεθνή brands.

🔴🇫🇷🇨🇳 FLASH | ÉNORME POLÉMIQUE EN CHINE AUTOUR DE KYLIAN MBAPPÉ APRÈS DES PROPOS SUR MAO ZEDONG ! Le capitaine de l’équipe de France se retrouve au cœur d’une controverse après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il semble qualifier Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine, de "dictateur chinois". Dans une séquence liée à l’émission "The Bridge", Mbappé évoque un montage humoristique représentant son visage sur le corps de Mao Zedong, expliquant qu’il trouve ce mème particulièrement drôle et qu’il l’utilise avec ses amis. Les conséquences sont immédiates : DONGPENG, géant chinois des boissons, annonce rompre toute collaboration avec le joueur, dénonçant des comportements qui "heurtent les sentiments nationaux" et affirmant appliquer une politique de "tolérance zéro". MENGNIU, géant chinois des produits laitiers, annonce à son tour la rupture immédiate de ses contrats avec Mbappé, dénonçant des propos ou comportements blessant les sentiments du peuple chinois. MILKGROUND, entreprise chinoise spécialisée dans les produits fromagers, met également fin à son partenariat avec le footballeur. Sur Weibo, les appels au boycott se multiplient. Certains internautes réclament même des poursuites judiciaires et des dédommagements. Le site sportif chinois Dongqiudi dénonce des propos "offensants pour la Chine et le peuple chinois". La polémique atteint désormais les autorités de Pékin, qui évoquent un "rejet commun" chez les Chinois. Mao Zedong, mort en 1976, reste une figure centrale du régime communiste chinois. (AFP + sources concordantes) October 27, 2026

Τι πυροδότησε την αντίδραση;

Ο Εμπαπέ φέρεται να έκανε το σχόλιο στην γαλλική εκπομπή The Bridge, όπου ρωτήθηκε για τα διαδικτυακά memes και αυτά που τον διασκεδάζουν περισσότερο.

Στη συνέχεια, είπε ότι αυτό που τον κάνει να γελάει περισσότερο είναι ένα βίντεο ενός άνδρα που είναι «Κινέζος δικτάτορας», αναφερόμενος στον Μάο.

Το meme είναι μέρος ενός αστείου που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο Εμπαπέ αποκαλείται «δικτάτορας» λόγω της τεράστιας επιρροής του εντός και εκτός γηπέδου.

Γιατί το βίντεο προκάλεσε τέτοια αντίδραση;

Η απόφαση αρκετών εταιρειών να γυρίσουν την πλάτη στον Εμπαπέ ήρθε μετά την εξάπλωση του βίντεο σε όλη την Κίνα, όπου τα αστεία για τον Μάο, ο οποίος πέθανε το 1976, θεωρούνται ασέβεια.

Οι δηλώσεις και των δύο εταιρειών τόνισαν την ανάγκη προστασίας των εθνικών συναισθημάτων και αποστασιοποιήθηκαν σαφώς από τον διεθνή παίκτη.

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