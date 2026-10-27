Pizza Fan: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο ιδιοκτήτης – «Να τα βρούμε, τι χρωστάω»

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Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε την Τρίτη, η δεύτερη ομάδα εκ των 23 συνολικά συλληφθέντων, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας της Pizza Fan.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή για περίπου δύο ώρες και κλήθηκε να απαντήσει πληθώρα ερωτήσεων σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει, αλλά και για όσα βρέθηκαν σπίτι του κατά την έρευνα της αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι εντοπίστηκαν 92 πολύτιμα ρολόγια, κοσμήματα, καθώς και ένα ποσό που ξεπερνά τα 1,17 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται.

«Γνώριζα για το λογισμικό, αλλά χρειαζόμουν τα ποσοστά»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης φέρεται να είπε στον ανακριτή πως στην πολύκροτη υπόθεση δεν εμπλέκεται κάποια «εγκληματική οργάνωση», κάνοντας λόγο για μία «επιχείρηση που απασχολεί πάνω από 2.500 ανθρώπους, που πληρώνει μισθοδοσίες άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ τον μήνα για τους υπαλλήλους».

Ο ίδιος θεωρεί πως πρόκειται για «μία φορολογική υπόθεση», καλώντας τους δικαστικούς λειτουργούς «να τα βρούμε, τι χρωστάω, να κάνουμε τη ρύθμιση ώστε να μην επηρεαστεί το δίκτυο των καταστημάτων».

Όσον αφορά το παράνομο λογισμικό που «έκρυβε» αποδείξεις και αλλοίωνε ποσά, ο ιδιοκτήτης φέρεται να είπε πως «οι καταστηματάρχες χρησιμοποιούσαν παράνομα το “κέρασμα”».

«Το γνώριζα, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορώ να παίρνω το ποσοστό μου, διότι εγώ είχα ανοίξει τα καταστήματα και τα είχα εξοπλίσει, διαφορετικά θα έπρεπε να επαφίομαι στο τι έλεγαν αυτοί», φέρεται να υποστήριξε ακόμα.

Στο γραφείο του ανακριτή βρίσκεται ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της Pizza Fan. Συνολικά σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 12 άτομα.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι πέντε πρώτοι από τους κατηγορουμένους στην υπόθεση της Pizza fan, που οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (26/10) στα δικαστήρια για τις απολογίες τους.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με, κατά περίπτωση, περιοριστικό όρο την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και επιβολή χρηματικής εγγύησης 5.000 ευρώ.

Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος franchise στη Νέα Ιωνία.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχε εσωτερικός δίαυλος πληροφόρησης

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε εσωτερικός δίαυλος πληροφόρησης, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «ασπίδα», προειδοποιώντας την επιχείρηση για επικείμενους ελέγχους των αρχών.

Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να έχει καταγράψει ύποπτες συνομιλίες.

«Είναι διαφορετικό κάποιος να επικαλείται επικοινωνία με δημόσιο λειτουργό κι άλλο να προκύπτει δικογραφικά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κατηγορία η ελληνική αστυνομία δε μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο», σημείωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

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