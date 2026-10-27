Οι οικονομικές κακουχίες και η φωτιά δεν τον «λύγισαν»: Ο μικρός μαχητής που θα σηκώσει τη σημαία στη Γιαννούλη Λάρισας  

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Ο Στέφανος από πολύ μικρός γνώρισε τις κακουχίες. Η οικογένεια του όταν ήταν τεσσάρων ετών ζούσε σε ένα διαμέρισμα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα κερί που χρησιμοποιούσαν για φωτισμό ξεκίνησε φωτιά στο σπίτι τους , που του προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα σε όλο το σώμα. Αλλά ο Στέφανος δεν το έβαλε στιγμή κάτω και αύριο θα κάνει για ακόμα μία φορά την οικογένεια του περήφανη, κρατώντας τη σημαία του σχολείου του.

Ήταν 23 Νοεμβρίου του 2016 όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Μανδηλαρά, στο κέντρο της Λάρισας. Η οικογένεια ζούσε τότε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, έχοντας στερηθεί ακόμη και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα αναμμένο κερί, που χρησιμοποιούνταν για φωτισμό, προκάλεσε τη φωτιά που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή του μικρού Στέφανου, σύμφωνα με το onlarissa.

Το παιδί, ηλικίας περίπου τεσσάρων ετών τότε, βρισκόταν δεμένο στο καροτσάκι του, όταν οι φλόγες άρχισαν να το περικυκλώνουν. Ο πυροσβέστης Ηλίας Αρβυθάς μπήκε στο φλεγόμενο δωμάτιο, κατάφερε να το απελευθερώσει και το μετέφερε στην αγκαλιά του έξω από το διαμέρισμα. Ο ίδιος υπέστη ελαφρύ έγκαυμα κατά τη διάσωση, ενώ ο Στέφανος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.

Ακολούθησαν δύσκολες ημέρες στην εντατική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την υγεία του. Τα επόμενα χρόνια ο Στέφανος χρειάστηκε επανειλημμένες επεμβάσεις αποκατάστασης και συστηματική θεραπευτική υποστήριξη. Η μητέρα του παρέμεινε δίπλα του σε όλη αυτή τη διαδρομή, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ο Στέφανος θα βρίσκεται στην παρέλαση της Γιάννουλης ως σημαιοφόρος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου όπου φοιτά. Δίπλα του θα περπατά η μητέρα του, συνοδεύοντάς τον σε μια στιγμή που αναμφίβολα έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικογένειά τους.

Για όσους θυμούνται το μικρό παιδί που πάλευε να κρατηθεί στη ζωή τον Νοέμβριο του 2016, η εικόνα του Στέφανου να κρατά τη γαλανόλευκη δέκα χρόνια αργότερα θα έχει ξεχωριστή συγκινησιακή φόρτιση

Την Τετάρτη, στη Γιάννουλη, ο Στέφανος θα κρατά την ελληνική σημαία και η μητέρα του θα περπατά δίπλα του. Δέκα χρόνια μετά τη φωτιά που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, θα ζήσουν μαζί μια στιγμή που περίμεναν με πολλή αγωνία και προσπάθεια.

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