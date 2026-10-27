Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του «Χωριάτικου»: Από τα POS του εξωτερικού στις πολυτελείς αγορές – «Αχυράνθρωποι» ακόμη και νεκροί

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Συνεχίζουν να έρχονται στο φως στοιχεία για το φερόμενο κύκλωμα φορολογικής απάτης ύψους 100 εκατ. ευρώ, με επικεφαλής, σύμφωνα με τις Αρχές, τον 57χρονο Άγγελο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη του δικτύου καταστημάτων «Χωριάτικο». Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, εικονικών εταιρειών, τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό και προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», με δραστηριότητα κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να έλεγχε 433 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 340 ήταν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από φούρνους και καφετέριες μέχρι καφέ μπαρ, κέντρα διασκέδασης, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα με στριπ σόου. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις συνδέονταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με δραστηριότητες μίσθωσης προσωπικού. Για τον συντονισμό τους φέρεται να λειτουργούσαν κεντρικά γραφεία στην Αττική, άτυπο λογιστικό γραφείο εντός των εγκαταστάσεων και εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο με υποκαταστήματα στη Μύκονο και τη Ρόδο.

Κεντρικό ρόλο στο φερόμενο σύστημα είχαν περισσότεροι από 100 «αχυράνθρωποι», οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, λάμβαναν μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ. Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για άτομα με χαμηλό βιοτικό επίπεδο και προβλήματα υγείας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν στοιχεία νεκρών ή ακόμη και ανύπαρκτων προσώπων. Με βάση το ερευνώμενο σχήμα, στα στοιχεία αυτών των προσώπων συστήνονταν εταιρείες ΙΚΕ, ανοίγονταν τραπεζικοί λογαριασμοί και ιδρύονταν καταστήματα, τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν άλλα μέλη της οργάνωσης, προς όφελος του φερόμενου αρχηγού.

Με αυτόν τον τρόπο, οι υποχρεώσεις και οι νομικές συνέπειες μεταφέρονταν σε πρόσωπα χωρίς ουσιαστική περιουσία, περιορίζοντας τη δυνατότητα του Δημοσίου να εισπράξει τα οφειλόμενα.

Ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων στο Δημόσιο και λογαριασμοί στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές, κατά τη διάρκεια της περίπου δεκαετούς περιόδου που εξετάστηκε, οι οφειλές και οι φορολογικές παραβάσεις που αποδίδονται στο κύκλωμα αφορούν:

Περίπου 38,8 εκατ. ευρώ σε εργοδοτικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

σε εργοδοτικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Περίπου 38 εκατ. ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές του Δημοσίου και φόρους μισθωτών υπηρεσιών.

από επιστρεπτέες προκαταβολές του Δημοσίου και φόρους μισθωτών υπηρεσιών. Περίπου 43 εκατ. ευρώ σε αποκρυφθείσα φορολογητέα ύλη, από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι ερευνητές φέρονται να εντόπισαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες του εξωτερικού, μεταξύ άλλων στην Ισλανδία και τη Δανία, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τα POS καταστημάτων. Παράλληλα, ελέγχθηκαν συνολικά 520 τραπεζικοί λογαριασμοί σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία.

Στην Κύπρο εντοπίστηκε λογαριασμός με 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο και για εντοπισμό λογαριασμών στην Ιρλανδία, για τους οποίους κινήθηκαν διαδικασίες δέσμευσης χρημάτων.

Κατά την αστυνομική εκτίμηση, τα χρήματα μεταφέρονταν στο εξωτερικό και στη συνέχεια επανεισάγονταν ως έσοδα από το εξωτερικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αγορά ακινήτων, εκτάσεων, πολυτελών οχημάτων και επενδυτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε, επίσης, εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, με Έλληνα νόμιμο εκπρόσωπο και αντικείμενο τις τεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η οποία φέρεται να συνδέεται με ερευνώμενα μέλη του κυκλώματος. Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε εκμισθώσει ακίνητο σε προνομιακή περιοχή της Μυκόνου, όπου λειτουργεί, μεταξύ άλλων, γνωστό πολυτελές εστιατόριο του νησιού.

Τα εκατομμύρια από τα καταστήματα και οι παραλίες της Ρόδου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που φέρεται να περιλαμβάνει σημειωματάριο το οποίο κατασχέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας και καταγράφει έσοδα και λειτουργικά έξοδα επτά γνωστών beach bar της Ρόδου, σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού.

Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, για τα καλοκαίρια του 2025 και του 2026 αναγράφονται ποσά:

2,88 εκατ. ευρώ για τον 57χρονο.

για τον 57χρονο. 1,1 εκατ. ευρώ για γνωστό επιχειρηματία του νησιού που φέρεται να συνεργαζόταν μαζί του.

για γνωστό επιχειρηματία του νησιού που φέρεται να συνεργαζόταν μαζί του. 1,5 εκατ. ευρώ για πρώην συνδικαλιστή που επίσης συνελήφθη.

για πρώην συνδικαλιστή που επίσης συνελήφθη. 600.000 ευρώ για τρία ακόμη μέλη του κυκλώματος.

Σημειώσεις φέρεται να υπήρχαν και για δύο ακόμη μεγάλα καταστήματα εστίασης, με καταγεγραμμένα ποσά για το καλοκαίρι του 2025, ύψους 433.000 ευρώ για τον φερόμενο αρχηγό, 371.000 ευρώ για τον επιχειρηματία και 186.000 ευρώ για τον πρώην συνδικαλιστή.

Για τρία ακόμη καταστήματα, το 2026, αναφέρονται ποσά 410.000, 306.000 και 213.000 ευρώ, αντίστοιχα, για τα ίδια πρόσωπα.

Τα ποσά αυτά αποτελούν στοιχεία που αποδίδονται στο κατασχεμένο σημειωματάριο και δεν συνιστούν από μόνα τους τελεσίδικη απόδειξη φορολογικής παράβασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει ιδιαίτερη μέθοδο για την εκμετάλλευση παραλιών, συμμετέχοντας σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με προσφορές πολύ υψηλότερες από τις τιμές εκκίνησης, μέσω εταιρειών που εμφανίζονταν στα στοιχεία αχυρανθρώπων.

Χαρακτηριστικά, παραλία με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ φέρεται να κατοχυρωνόταν με προσφορά 1 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνήθως καταβαλλόταν μόνο η πρώτη δόση, ενώ οι επόμενες οφειλές συσσωρεύονταν. Στη συνέχεια, η εταιρεία οδηγούνταν σε αναστολή λειτουργίας και τα χρέη βεβαιώνονταν στο όνομα του αχυρανθρώπου, ενώ το κύκλωμα φέρεται να επανεμφανιζόταν σε επόμενους διαγωνισμούς μέσω άλλου νομικού προσώπου.

Με αυτήν τη διαδικασία, η οργάνωση φέρεται να είχε καταφέρει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών μόνο στη Ρόδο. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, εξασφάλιζε χώρους για πολυετείς περιόδους και στη συνέχεια τους υπεκμίσθωνε σε άλλες εταιρείες, αποκομίζοντας έσοδα από την εκμετάλλευσή τους.

Τα προσωνύμια του φερόμενου αρχηγού και οι κινήσεις πριν από τη σύλληψη

Σύμφωνα με δημοσιεύματα για την υπόθεση, ο 57χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε τα προσωνύμια «μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» και «boss». Οι αστυνομικοί εξέτασαν, μεταξύ άλλων, την επαγγελματική του δραστηριότητα και τις επαφές του με συνεργάτες στη Ρόδο και σε άλλες περιοχές.

Ο πρώην συνδικαλιστής που συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης εντοπίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ οδηγούσε πολυτελές αυτοκίνητο Porsche, ενώ ο φερόμενος αρχηγός συνελήφθη έξω από ξενοδοχείο στα Ιωάννινα.

Οι πληροφορίες για τις κινήσεις του τελευταίου πριν από τη σύλληψη αναφέρουν ότι είχε προηγουμένως επισκεφθεί, μαζί με συνεργάτιδά του, ταβέρνα στο Λουτράκι και κτήμα στην Κόρινθο, προτού αναχωρήσει για τα Ιωάννινα με αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε γυναίκα και ο ίδιος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. στις 14 Ιανουαρίου 2026 και αφορούσε, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για εμπορία αλλοδαπών γυναικών και εκμετάλλευσή τους με πρόσχημα την εργασία ως χορεύτριες σε νυχτερινά καταστήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται για την εξέλιξη της έρευνας, οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν επιβεβαιώθηκαν και οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φορολογική απάτη και συναφή αδικήματα, όχι για εμπορία ανθρώπων.

Η υπόθεση αναδεικνύει, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ένα πολυεπίπεδο σύστημα εταιρικών σχημάτων, τραπεζικών μεταφορών και εικονικών προσώπων, μέσα από το οποίο φέρεται να συσσωρεύτηκαν χρέη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο.

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