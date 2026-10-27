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27.10.2026 16:37

Βλαντίμιρ Πούτιν: «Διερευνούμε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ στην Αρκτική»

27.10.2026 16:37
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credit: AP

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Η Ρωσία διερευνά την δυνατότητα συνεργασίας με εταίρους από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πλούσια σε πόρους Αρκτική, δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε ομιλία του σε συνέδριο χωρών εξαγωγέων φυσικού αερίου που διεξάγεται στην Μόσχα.

Ο Πούτιν δεν διευκρίνισε εάν τα κοινά έργα που εξετάζονται θα αφορούν στην εξόρυξη φυσικού αερίου ή άλλων πόρων.

Ο ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η πράσινη ατζέντα δεν πρέπει να προωθηθεί με υπερβολική επιθετικότητα, ενώ το φυσικό αέριο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μια μεταβατική περίοδο.

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