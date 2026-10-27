Η έλλειψη οδηγών «έκοψε» μισό εκατομμύριο δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ – Ένα στα έξι δεν εκτελέστηκε το 2025

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Περισσότερα από μισό εκατομμύριο προγραμματισμένα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ δεν πραγματοποιήθηκαν το 2025 στην Αθήνα, με την έλλειψη οδηγών να παραμένει η βασικότερη αιτία των απωλειών, παρά την ενίσχυση του προσωπικού της ΟΣΥ. Την ίδια στιγμή, ο διαθέσιμος στόλος μειώθηκε, τα τροχαία ατυχήματα αυξήθηκαν και τα παράπονα των επιβατών σημείωσαν σημαντική άνοδο, αποτυπώνοντας τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οδικές συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων της ΟΣΥ για το 2025, από τα 3.342.388 προγραμματισμένα δρομολόγια εκτελέστηκαν τελικά 2.811.074, με αποτέλεσμα να χαθούν συνολικά 531.314 δρομολόγια, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν σε ένα στα έξι. Σε ημερήσια βάση, δεν πραγματοποιούνταν κατά μέσο όρο περίπου 1.456 δρομολόγια. Η εικόνα εμφανίζεται χειρότερη σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 504.768 μη εκτελεσθέντα δρομολόγια, δηλαδή 26.546 λιγότερα από το 2025.

Η έλλειψη οδηγών ευθύνεται για το 84% των απωλειών

Από τα δρομολόγια που δεν πραγματοποιήθηκαν το 2025, τα 446.304 αποδίδονται στην έλλειψη οδηγών, ποσοστό περίπου 84% του συνόλου. Τα υπόλοιπα 85.010 δρομολόγια, που αντιστοιχούν στο 16%, χάθηκαν για άλλους λόγους, όπως βλάβες οχημάτων, αποκλεισμούς δρόμων και στάσεις εργασίας. Μάλιστα, οι απώλειες που συνδέονται με αυτές τις αιτίες αυξήθηκαν κατά 32,2%, από 64.311 το 2024 σε 85.010 το 2025.

Η αύξηση των μη εκτελεσθέντων δρομολογίων καταγράφεται παρά την ενίσχυση του αριθμού των οδηγών. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί της εταιρείας ανήλθαν σε 2.911 στο τέλος του 2025, έναντι 2.707 το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 204 άτομα ή 7,5%. Ωστόσο, η ενίσχυση αυτή δεν μεταφράστηκε σε περισσότερα δρομολόγια, καθώς το συγκοινωνιακό έργο εξακολούθησε να υποχωρεί.

Ειδικότερα, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 2.811.074 δρομολόγια, έναντι 2.826.981 το 2024, καταγράφοντας μείωση περίπου 0,6%. Στα λεωφορεία, τα εκτελεσθέντα δρομολόγια περιορίστηκαν από 2.546.656 σε 2.530.315, ενώ στα τρόλεϊ σημειώθηκε οριακή αύξηση, από 280.325 σε 280.759. Η πτωτική πορεία είχε ξεκινήσει ήδη από το 2023, όταν είχαν εκτελεστεί 2.936.679 δρομολόγια.

Περισσότεροι εργαζόμενοι, αλλά παραμένουν οι ελλείψεις

Το συνολικό προσωπικό της ΟΣΥ αυξήθηκε κατά 5,4% μέσα στο 2025, φτάνοντας τους 4.773 εργαζομένους, έναντι 4.527 το προηγούμενο έτος. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν 489 προσλήψεις, ενώ καταγράφηκαν 243 αποχωρήσεις.

Παρά την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, η ηλικιακή σύνθεση του προσωπικού εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση. Στο τέλος του 2025, το 56% των εργαζομένων, δηλαδή 2.671 άτομα, ήταν άνω των 50 ετών, ενώ μόλις 167 εργαζόμενοι, ποσοστό 3,5%, ήταν κάτω των 35 ετών. Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σημασία τόσο της κάλυψης των υφιστάμενων αναγκών όσο και της ανανέωσης του προσωπικού, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα εκτέλεσης του προγραμματισμένου συγκοινωνιακού έργου.

Μειώθηκε ο διαθέσιμος στόλος παρά την προσθήκη νέων λεωφορείων

Αρνητική ήταν η εικόνα και στον αριθμό των διαθέσιμων οχημάτων. Ο στόλος της ΟΣΥ περιορίστηκε το 2025 στα 1.467 λεωφορεία και τρόλεϊ, έναντι 1.576 το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 109 οχήματα ή 6,9%.

Η υποχώρηση σημειώθηκε παρά την ανανέωση του στόλου και την προσθήκη νέων οχημάτων. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2025 προστέθηκαν 100 ηλεκτρικά λεωφορεία νέας τεχνολογίας και 200 χρονομισθωμένα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, ενώ ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκε από 140 σε 240. Η ανανέωση συνέβαλε στη μείωση της μέσης ηλικίας του στόλου, ωστόσο τα παλαιότερα οχήματα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέρος του.

Ειδικότερα, τα ιδιόκτητα θερμικά λεωφορεία είχαν μέση ηλικία 22,1 ετών, ενώ η αντίστοιχη ηλικία των τρόλεϊ έφτανε τα 23,4 έτη. Η παλαιότητα των οχημάτων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες συντήρησης και την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα, αποτελεί μία από τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη λειτουργία των οδικών συγκοινωνιών.

Η ανανέωση του στόλου συνεχίστηκε και το 2026. Σύμφωνα με νεότερη καταγραφή του τρίτου τριμήνου, τα ηλεκτρικά λεωφορεία ανήλθαν σε 365, ενώ εκείνα που κινούνται με φυσικό αέριο έφτασαν τα 445. Συνολικά, ο καταγεγραμμένος στόλος αριθμούσε 1.711 λεωφορεία και τρόλεϊ, δηλαδή 244 περισσότερα ή 16,6% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Παρά την αύξηση αυτή, ο στόλος εξακολουθεί να είναι μικρότερος σε σχέση με το 2020, όταν η εταιρεία διέθετε 1.996 λεωφορεία και τρόλεϊ. Αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφεται και στα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα, τα οποία μειώθηκαν από περίπου 74,2 εκατομμύρια το 2020 σε 63,6 εκατομμύρια το 2025. Πρόκειται για 10,6 εκατομμύρια λιγότερα οχηματοχιλιόμετρα, μείωση 14,3% μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ σε σύγκριση με το 2024 η υποχώρηση διαμορφώθηκε στο 1,3%.

Αύξηση εσόδων και επιστροφή στην κερδοφορία

Παρά τα λειτουργικά προβλήματα, η οικονομική εικόνα της ΟΣΥ παρουσίασε βελτίωση το 2025. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 260,28 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 231,5 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε 115,48 εκατ. ευρώ, από 106,57 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι εισπράξεις από την πώληση εισιτηρίων έφτασαν τα 57,47 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,3%, ενώ τα έσοδα από κάρτες μετακίνησης ανήλθαν σε 28,91 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8,8%. Σημαντικό μέρος των εσόδων προήλθε επίσης από συμβάσεις με το Δημόσιο για την παροχή συγκοινωνιακού έργου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της έκθεσης, τα συνολικά έσοδα χρήσης διαμορφώθηκαν σε 278,25 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες ανήλθαν σε 271,74 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία κατέγραψε θετικό αποτέλεσμα μετά φόρων ύψους περίπου 6,51 εκατ. ευρώ, έναντι 1,60 εκατ. ευρώ το 2024.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, η ΟΣΥ δαπάνησε περίπου 13,76 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025, ποσό που αντιστοιχεί στο 81,5% του αρχικού προϋπολογισμού των 16,89 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορούσε έργα σε κτίρια, εγκαταστάσεις και αμαξοστάσια, καθώς και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και την ανακατασκευή τμημάτων του στόλου. Παράλληλα, βρίσκονταν σε εξέλιξη έργα για την αποκατάσταση του υποστέγου στο αμαξοστάσιο της Αττικής, με προϋπολογισμό περίπου 1,52 εκατ. ευρώ, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φόρτισης για 100 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στα αμαξοστάσια Ρέντη και Βοτανικού, με προϋπολογισμό περίπου 6,84 εκατ. ευρώ.

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