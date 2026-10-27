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Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σε περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά αύριο, στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τα Δωδεκάνησα, τη Λάρισα, τη Σκύρο, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο.
Μήνυμα έκτακτης προειδοποίησης από το 112 ήχησε στην Π.Ε. Μαγνησίας, την Π.Ε. Σποράδων και την Π.Ε. Εύβοιας λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων αρχών.
Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για αύριο και οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
Υπενθυμίζεται ότι, ήδη από χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, οι ακόλουθες περιοχές:
Οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της κατάστασης κινητοποίησης (Red Code), ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα, με ενεργοποίηση του αναγκαίου προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων για την πρόληψη, την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση ενδεχόμενων συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι αρμόδιοι Δήμοι των Κυκλάδων καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Περιφερειακά και Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης, παραμένουν σε ισχύ σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας όλα τα μέτρα που αποφασίστηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), στις 26 Οκτωβρίου 2026. «Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, διατηρώντας αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεχή επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε συμβάντος», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Τέλος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Σημειώνεται ότι την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.
Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr
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