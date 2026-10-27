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27.10.2026 19:24

Θεσσαλονίκη: Από τη Νιγηρία στη μαθητική παρέλαση ως παραστάτης – «Ευγνώμων στον Θεό που εκπροσώπησα την Ελλάδα» (Video)

27.10.2026 19:24
thessaloniki-parelasi

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Ξεχωριστή στιγμή για τον Βίκτορι Μουμόχου αποτέλεσε η φετινή μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο μαθητής της Γ’ Λυκείου στο Ωνάσειο Ξηροκρήνης συμμετείχε για πρώτη φορά ως παραστάτης.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, ο νεαρός μαθητής με καταγωγή από τη Νιγηρία, δεν έκρυψε τη χαρά του που εκπροσώπησε τόσο το σχολείο του, όσο και την Ελλάδα, τη χώρα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

«Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη στον Θεό που είχα τη χάρη να γίνω παραστάτης και να εκπροσωπήσω το σχολείο μου και τη χώρα. Εδώ γεννήθηκα, οι γονείς μου είναι από τη Νιγηρία. Και χάρηκα πολύ που έγινα παραστάτης», είπε ο ίδιος χαμογελαστός και εμφανώς συγκινημένος.

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