«Το Χωριάτικο»: Το δίκτυο των πληροφοριοδοτών σε ΕΦΚΑ, εφορία και ΕΛΑΣ, το «λάδωμα» σε δημόσιους λειτουργούς και τα εκατομμύρια στο εξωτερικό

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Συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης φοροδιαφυγής που αφορά τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», Άγγελο Γιαννακόπουλο, με 13 κατηγορουμένους να απολογούνται σήμερα, 27/10. Η σύζυγός του οδηγείται επίσης ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι συλλήψεις συνεχίζονται και έχουν οριστεί επιπλέον δικαστικοί λειτουργοί για την εξέταση του μεγάλου όγκου των στοιχείων.

Η δικογραφία περιγράφει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και προσώπων, με περισσότερα από 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα, δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και συστηματική αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται, παράλληλα, οι επαφές με δημόσιους λειτουργούς, οι ενδείξεις για παροχή πληροφοριών από κρατικούς υπαλλήλους και οι ύποπτες συναλλαγές.

Οι καταγγελίες που έφτασαν στην Αστυνομία στις αρχές του 2026 επανέφεραν στο προσκήνιο τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, ο οποίος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Το 2008 είχε κατηγορηθεί για trafficking και είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε κάθειρξη δέκα ετών, ενώ οι νεότερες καταγγελίες οδήγησαν σε νέα έρευνα για τη δράση του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σκιαγραφούν σχέσεις με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και άλλων δημόσιων υπηρεσιών. Οι ερευνητές εξετάζουν καταγεγραμμένες επικοινωνίες, επισκέψεις και ενδείξεις για προσφορά δώρων σε πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η φερόμενη εμπλοκή στελεχών της Κτηματικής Υπηρεσίας και αστυνομικών.

Οι επαφές με δημόσιους λειτουργούς και η συνάντηση με δήμαρχο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανώτερο στέλεχος Κτηματικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως μέλη του κυκλώματος για διοικητικές αποφάσεις και επικείμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρείχε κατευθύνσεις για την προετοιμασία δικαιολογητικών, αλλά και για τη δυνατότητα εταιρειών να επιστρέψουν σε διαδικασίες παραχώρησης μετά τον αρχικό αποκλεισμό τους. Οι επαφές φέρεται να γίνονταν μέσω προσώπου που εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος εμπλεκόμενων εταιρειών.

Στη δικογραφία καταγράφεται επίσης συνάντηση δημάρχου μεγάλου ελληνικού νησιού με μέλος του κυκλώματος. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να είχε στην κατοχή του εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο απευθυνόταν στον δήμαρχο και αφορούσε εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι το συγκεκριμένο μέλος του κυκλώματος είχε επισκεφθεί αυτοπροσώπως το δημαρχείο, χωρίς να εξακριβωθεί ποιον συνάντησε και ποιος ήταν ο λόγος της επίσκεψης.

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες οδήγησαν, παράλληλα, σε ενδείξεις για συστηματική επικοινωνία με στελέχη του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης. Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι επαφές αυτές συνδέονταν με προσφορά δώρων ή άλλες διευκολύνσεις.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται και αστυνομικός που φέρεται να επικοινωνούσε συστηματικά με πρόσωπο το οποίο περιγράφεται ως κεντρικό στη λειτουργία strip club της Αθήνας. Αντικείμενο των επαφών, σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν πληροφορίες για ελέγχους, καταγγελίες και διοικητικές διαδικασίες, ενώ καταγράφηκαν επίσης προσωπικές συναντήσεις και φερόμενες διευκολύνσεις. Σε ξεχωριστή περίπτωση εντοπίστηκε επικοινωνία και με δεύτερο αστυνομικό, για την οποία, ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι περιορισμένα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε λίστα που φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή μελών του κυκλώματος. Δίπλα σε ονόματα και χρηματικά ποσά αναγράφεται η λέξη «λάδι», με τις Αρχές να διερευνούν εάν οι καταχωρίσεις συνδέονται με δωροδοκίες κρατικών λειτουργών.

Όπως αναφέρθηκε στο σχετικό ρεπορτάζ του Mega, η επιχειρηματική δραστηριότητα του Γιαννακόπουλου είχε απασχολήσει τις Αρχές και πριν από περίπου 10 έως 15 χρόνια. Τότε είχαν ερευνηθεί υποθέσεις που αφορούσαν αρτοποιεία, νυχτερινά κέντρα και κυκλώματα μαστροπείας, με ορισμένες να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη και να καταλήγουν σε απαλλαγές ή παραγραφές αδικημάτων.

Η νεότερη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στηρίχθηκε σε καταγγελίες και πληροφορίες, με βασικό αντικείμενο τη σύνδεση εταιρειών και προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι με το επιχειρηματικό δίκτυο του βασικού κατηγορουμένου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν πρόσωπα που φέρονται να αναλάμβαναν πληρωμές προς τους αχυρανθρώπους, καθώς και στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονταν ως συμμετέχοντες στις εταιρείες.

Από τις καταγγελίες στο δίκτυο των εταιρειών

Η έρευνα για τον Γιαννακόπουλο ξεκίνησε με καταγγελία της 14ης Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με την οποία φέρεται να υποσχόταν σε οικονομικά ευάλωτες γυναίκες καλά αμειβόμενη εργασία ως χορεύτριες σε νυχτερινά καταστήματα.

Όπως μετέδωσε το Live News, το κύκλωμα φέρεται να είχε οργανωμένη λειτουργία: Τα μέλη του μετέφεραν γυναίκες στην Ελλάδα, τις έβαζαν να μένουν σε σπίτια κακής κατάστασης, τις ενημέρωναν ότι έπρεπε να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες και τις επιβάρυναν με χρέη. Με αφετηρία την καταγγελία αυτή, οι Αρχές ερεύνησαν παράλληλα την οικονομική δραστηριότητα των αρτοποιείων από το 2016.

Κατά το κατηγορητήριο, η επιχειρηματική δραστηριότητα εκτεινόταν σε ολόκληρη τη χώρα, με ισχυρή παρουσία σε Ρόδο, Μύκονο, Αττική, Κόρινθο και Λάρισα. Οι ερευνητές εντόπισαν ένα σύνθετο δίκτυο που αριθμεί σχεδόν 500 εταιρείες, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία, τη Δανία και την Ιρλανδία.

Στα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνονται στοιχεία για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ΦΠΑ, φορολογικές παραβάσεις, καθώς και πλαστά στοιχεία ταυτότητας και ΑΦΜ που αντιστοιχούσαν σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Όπως μετέδωσε το Live News, σε εταιρείες που συνδέονται με τον Γιαννακόπουλο χρησιμοποιούνταν επίσης ΑΦΜ νεκρών, ηλικιωμένων που διέμεναν σε οίκους ευγηρίας και ατόμων που φιλοξενούνταν σε δομές για απόρους.

Οι λογαριασμοί στο εξωτερικό και οι αγορές πολυτελείας

Η έρευνα εντόπισε οκτώ εταιρείες στη Βουλγαρία με τραπεζικούς λογαριασμούς, 47 ελληνικές εταιρείες με λογαριασμούς στην Ιρλανδία, 20 ελληνικές εταιρείες με λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο, καθώς και τέσσερις εταιρείες με λογαριασμούς στην Ιταλία και άλλες τέσσερις στη Γαλλία. Από την έρευνα προέκυψε ότι πληρωμές και έσοδα φέρονται να κατευθύνονταν απευθείας από τα POS στους λογαριασμούς των συγκεκριμένων εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στη Βρετανία εντοπίστηκαν δύο λογαριασμοί με συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ, στην Κύπρο ένας λογαριασμός με 2,6 εκατ. ευρώ και στη Γαλλία τέσσερις λογαριασμοί με 1,1 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στην Ισπανία εντοπίστηκαν 1,3 εκατ. ευρώ. Οι κινήσεις αυτές εξετάζονται ως μέρος της φερόμενης διακίνησης αδήλωτων χρημάτων στο εξωτερικό και της επανεισαγωγής τους ως νόμιμων κεφαλαίων μέσω εμβασμάτων ή αγορών ακριβών προϊόντων.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνεται αποζημίωση εργαζόμενης ύψους 1,9 εκατ. ευρώ για πέντε χρόνια εργασίας. Παράλληλα, ακίνητο που αγοράστηκε έναντι 440.000 ευρώ μεταβιβάστηκε σε εταιρεία του ομίλου με τίμημα 550.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, Range Rover αξίας 157.000 ευρώ φέρεται να αγοράστηκε με χρήματα από ιρλανδικό λογαριασμό, ενώ Lamborghini αξίας 665.000 ευρώ μεταπωλήθηκε από μία εταιρεία σε άλλη που συνδέεται με το κύκλωμα. Στα καταγεγραμμένα έξοδα περιλαμβάνονται ακόμη κοσμήματα Cartier και Dior συνολικής αξίας 259.000 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με το Mega, αγοράστηκαν με χρήματα που είχαν μεταφερθεί από το εξωτερικό.

Οι συνομιλίες για τα tips και τη μεταφορά χρημάτων

Οι συνομιλίες που εξασφάλισαν οι Αρχές, σύμφωνα με το Live News, αποτυπώνουν συζητήσεις συνεργατών του Γιαννακόπουλου για τον έλεγχο των φιλοδωρημάτων στα καταστήματα, αλλά και αναζητήσεις σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων αεροπορικώς.

Σε μία από τις επικοινωνίες, ο κατηγορούμενος που φέρεται να διαχειριζόταν χρήματα στη Μύκονο επικοινώνησε με το αεροδρόμιο του νησιού, ζητώντας πληροφορίες για το ποσό που μπορούσε να μεταφέρει σε βαλίτσες.

«Εκτός εσωτερικού, με πόσα χρήματα μπορώ να πετάξω;», ρώτησε και αφού έλαβε απάντηση, ρώτησε ξανά: «Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος έλεγχος;». Στη συνέχεια είπε: «Πρέπει να μεταφέρω κάποια χρήματα από την εταιρεία Α στην εταιρεία Β, στο υποκατάστημα Β. Άμα έχω το ΙΒΑΝ της εταιρείας που έχω και καλά, δηλαδή μέσω του ΙΒΑΝ, άμα τους τα δείξω ότι έχω κάνει την ανάληψη μπορώ να τα μεταφέρω;».

Σε άλλη συνομιλία, δύο κατηγορούμενοι συζητούν για τον έλεγχο των φιλοδωρημάτων και τις αρμοδιότητες στη διαχείρισή τους.

Κατηγορούμενος 1: Εγώ όταν ήρθα πριν δέκα χρόνια στον Άγγελο και έκανα συμφωνία, μου λέει θα παίρνεις αυτά, αυτά κι αυτά. Και μετά μου τα άλλαξε η κυρία Ν… . Να ξέρεις, εγώ στο λέω ξεκάθαρα. Είναι σε γνώση του Μεγάλου.

Εγώ όταν ήρθα πριν δέκα χρόνια στον Άγγελο και έκανα συμφωνία, μου λέει θα παίρνεις αυτά, αυτά κι αυτά. Και μετά μου τα άλλαξε η κυρία Ν… . Να ξέρεις, εγώ στο λέω ξεκάθαρα. Είναι σε γνώση του Μεγάλου. Κατηγορούμενος 2: Δεν χρειάζεται να μιλήσω φίλε. Με έχει βάλει εμένα στη θέση της Ν… εκεί, συν τις αρμοδιότητες. Τελικά ο Άγγελος έχει δίκιο που μου είπε εξαρχής. Άλλαξε τα όλα. Άλλαξε. Βάλε δικά σου άτομα.

Δεν χρειάζεται να μιλήσω φίλε. Με έχει βάλει εμένα στη θέση της Ν… εκεί, συν τις αρμοδιότητες. Τελικά ο Άγγελος έχει δίκιο που μου είπε εξαρχής. Άλλαξε τα όλα. Άλλαξε. Βάλε δικά σου άτομα. Κατηγορούμενος 1: Εννοείται, θα βάλεις δικά σου. Ό,τι αφορά τα tips θα έρχεστε μόνο σε μένα και εγώ ξέρω που θα απευθύνομαι μετά.

Εννοείται, θα βάλεις δικά σου. Ό,τι αφορά τα tips θα έρχεστε μόνο σε μένα και εγώ ξέρω που θα απευθύνομαι μετά. Κατηγορούμενος 2: Εντάξει.

Εντάξει. Κατηγορούμενος 1: Όχι μόνο τα tips και άλλα. Θα τα ακούσεις σήμερα. Θα τα πω μπροστά.

Όχι μόνο τα tips και άλλα. Θα τα ακούσεις σήμερα. Θα τα πω μπροστά. Κατηγορούμενος 2: Εσύ μίλησες με τον Μεγάλο;

Εσύ μίλησες με τον Μεγάλο; Κατηγορούμενος 1: Δεν χρειάζεται να μιλήσω φίλε. Με έχει βάλει εμένα στη θέση της Ν… εκεί, συν τις αρμοδιότητες.

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