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27.10.2026 19:49

«Ψύχραιμα» τα φιλοκυβερνητικά κανάλια στο Ισραήλ: «Το Ιράν θα μας επιτεθεί με πυρηνικά αν δεν κερδίσει ο Νετανιάχου» (Video)

27.10.2026 19:49
israil kanali

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Τερμάτισαν κάθε τρομολαγνικό σενάριο τα φιλοκυβερνητικά κανάλια του Ισραήλ, τα οποία ακόμη και την ώρα που η ψηφοφορία είναι σε εξέλιξη, τα δίνουν όλα προκειμένου να προωθήσουν το κόμμα του Νετανιάχου, επενδύοντας στον φόβο.

Για παράδειγμα, οι πανελίστες του φιλοκυβερνητικού καναλιού 14 συζήτησαν, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μετάδοσης την Τρίτη, ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο το Ιράν ρίχνει μια πυρηνική βόμβα στο Τελ Αβίβ αν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χάσει τις εκλογές και εγκαταλείψει το αξίωμά του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο σχολιαστής είπε για την πιθανή επίθεση ότι «χιλιάδες θα καούν μέχρι θανάτου», «κανένα κτίριο δεν θα αντέξει την επίθεση», «όλοι μέσα σε ένα κτίριο θα πεθάνουν από την κατάρρευσή του και όχι μόνο από την καύση», «θα υπάρχουν πολύ λίγοι επιζώντες» και «εκατομμύρια μπορεί να υποφέρουν από τραύματα για τα επόμενα χρόνια».

Στο τέλος της συζήτησης, ο παρουσιαστής Σιμόν Ρίκλιν είπε: «Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο», σε ένα τραγελαφικό στιγμιότυπο των εκλογών, το οποίο τις περισσότερες φορές – δυστυχώς – έχει απήχηση και επηρεάζει πολύ κόσμο.

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