«Ψύχραιμα» τα φιλοκυβερνητικά κανάλια στο Ισραήλ: «Το Ιράν θα μας επιτεθεί με πυρηνικά αν δεν κερδίσει ο Νετανιάχου» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τερμάτισαν κάθε τρομολαγνικό σενάριο τα φιλοκυβερνητικά κανάλια του Ισραήλ, τα οποία ακόμη και την ώρα που η ψηφοφορία είναι σε εξέλιξη, τα δίνουν όλα προκειμένου να προωθήσουν το κόμμα του Νετανιάχου, επενδύοντας στον φόβο.

Για παράδειγμα, οι πανελίστες του φιλοκυβερνητικού καναλιού 14 συζήτησαν, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μετάδοσης την Τρίτη, ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο το Ιράν ρίχνει μια πυρηνική βόμβα στο Τελ Αβίβ αν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χάσει τις εκλογές και εγκαταλείψει το αξίωμά του.

טוב, הם התחרפנו לגמרי. ערוץ 14 מתחיל לתאר מה יקרה כשאיראן תטיל את פצצת האטום שנתניהו איים שתיפול על ת"א – אם הוא לא ייבחר. קטע פסיכי לחלוטין. העיקר בסוף ריקלין אומר: "אנחנו לא רוצים להפחיד". הם בפאניקההההההה כי השינוי בדרך. זה אפשרי. https://t.co/PiGndMPcAf — Josh Breiner (@JoshBreiner) October 27, 2026

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο σχολιαστής είπε για την πιθανή επίθεση ότι «χιλιάδες θα καούν μέχρι θανάτου», «κανένα κτίριο δεν θα αντέξει την επίθεση», «όλοι μέσα σε ένα κτίριο θα πεθάνουν από την κατάρρευσή του και όχι μόνο από την καύση», «θα υπάρχουν πολύ λίγοι επιζώντες» και «εκατομμύρια μπορεί να υποφέρουν από τραύματα για τα επόμενα χρόνια».

On en est là. La chaîne 14, totalement au service de la propagande de Netanyahu, décrit en direct à quoi ressemblerait une attaque atomique iranienne sur Tel Aviv. A 4h de la fermeture des bureaux de vote. Histoire de dire : "regardez ce qui va se passer si Netanyahu n’est pa réélu". On a dépassé le stade de la parodie. — Julien Bahloul (@julienbahloul) October 27, 2026

Στο τέλος της συζήτησης, ο παρουσιαστής Σιμόν Ρίκλιν είπε: «Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο», σε ένα τραγελαφικό στιγμιότυπο των εκλογών, το οποίο τις περισσότερες φορές – δυστυχώς – έχει απήχηση και επηρεάζει πολύ κόσμο.

Διαβάστε επίσης:

Αντίθετος ο Άιζενκοτ στην παράταση των εκλογών: «Ο Νετανιάχου ετοιμάζει το έδαφος για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα» – Σε επίπεδα-ρεκόρ η συμμετοχή

«Μεταξύ τους θα επιλέξουν ποιος είναι ο δυνάστης του παλαιστινιακού λαού» – Διαδήλωση Παλαιστινίων ενώ το Ισραήλ βρίσκεται στις κάλπες

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου επιχείρησε να διαφύγει στις ΗΠΑ μέσω Αργεντινής – Έρευνα σε βάρος του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή