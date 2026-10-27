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27.10.2026 20:49

Στο ίδιο κελί με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο ο Βαγγέλης Λιόλιος

27.10.2026 20:49
liolios-theodoropoulos

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Ο Βαγγέλης Λιόλιος κρατείται μαζί με τον γιατρό της Καρνεάδου, Ηλία Θεοδωρόπουλο, καθώς και πέντε ακόμη κρατουμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ είναι ο έβδομος άνθρωπος που κρατείται στο συγκεκριμένο κελί.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου ελήφθη την Κυριακή από ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία του στον ανακριτή κ. Μέτο. Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο συνεργάτης του, με τους δύο να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Επί 3,5 ώρες, ο Βαγγέλης Λιόλιος έδωσε τη δική του απάντηση στις κατηγορίες που αφορούν δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση, βάσει του αθλητικού νόμου. Κατά την απολογία του δήλωσε αθώος, κάνοντας λόγο για «πόλεμο» με στόχο να χάσει την προεδρία της Ομοσπονδίας.

Στην υπερασπιστική του γραμμή, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε επίσης στους οικονομικούς και φορολογικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι από αυτούς δεν προέκυψε κάτι μεμπτό για τον ίδιο.

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