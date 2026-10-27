Κλείνουν οι κάλπες στο Ισραήλ – «Όχι» της εκλογικής επιτροπής στην παράταση της ψηφοφορίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η κεντρική εκλογική επιτροπή απέρριψε το αίτημα του κόμματος Λικούντ του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας στις βουλευτικές εκλογές.

«Το υψηλό ποσοστό προσέλευσης των ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο (…) καταδεικνύει τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία», αναφέρει η ανακοίνωση της επιτροπής, στην οποία υπογραμμίζεται πως «υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν συντρέχει λόγος για παράταση της ψηφοφορίας».

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινείται η συμμετοχή, καθώς έως τις 20:00 είχε ψηφίσει το 74,3% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ξεπερνώντας ήδη το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του 2022, που είχε διαμορφωθεί στο 70,6%.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ τη συγκεκριμένη ώρα, από τότε που άρχισε η καταγραφή της συμμετοχής ανά ώρα.

Μέχρι τις 20:00 είχαν ψηφίσει 5.449.277 Ισραηλινοί, περίπου 655.000 περισσότεροι από όσους προσήλθαν συνολικά στις κάλπες το 2022.

Τα εκλογικά τμήματα έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στις 22:00. Η κεντρική εκλογική επιτροπή διευκρίνισε πως όλοι οι ψηφοφόροι που θα προσέλθουν εγκαίρως θα έχουν το περιθώριο να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Κόντρα για την παράταση

Νωρίτερα, το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ, του βασικού αντιπάλου του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την αντίθεσή του στο αίτημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού για παράταση της ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για να αμφισβητηθεί αργότερα η νομιμότητα των εκλογών.

«Δεν έχει συμβεί κανένα εξαιρετικό συμβάν που θα δικαιολογούσε την έγκριση αυτού του αιτήματος, στόχος του οποίου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για ισχυρισμούς που αμφισβητούν την ακεραιότητα των εκλογών, παρατείνοντας έτσι τα ψέματα που διαδίδει ο Νετανιάχου από σήμερα το πρωί», δήλωσε το Γιασάρ.

Το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση της ψηφοφορίας, καθώς επιδιώκει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του στις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7 το πρωί και έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στις 22:00. Νωρίτερα το πρωί ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατηγόρησε αραβικά κόμματα ότι προσπαθούν να «κλέψουν τις εκλογές», μετά την ανακοίνωση συλλήψεων ατόμων που ήταν ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων.

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του κόμματος Ενωμένη Αραβική Λίστα, γνωστό και με το εβραϊκό του ακρωνύμιο Ράαμ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγόρησε σήμερα τον Νετανιάχου ότι «ψεύδεται» κατηγορώντας την αραβική μειονότητα για εκλογική νοθεία. Το κόμμα του Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για αμφισβήτηση του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας. Απέναντι στις κατηγορίες Νετανιάχου, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό και απέναντι σε κατηγορίες άλλων κομμάτων για παρεμποδίσεις ψηφοφόρων τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδελτίων».

«Δεν έχουν αναφερθεί άλλα περιστατικά αυτού του είδους στη χώρα. Πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση», υποστήριξε. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη μάχη στα χέρια της αριστεράς και των αραβικών κομμάτων που θέλουν να τερματίσουν το εβραϊκό κράτος», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Οπότε, όχι μπάρμπεκιου, όχι παραλία: πηγαίνετε να ψηφίσετε το Λικούντ (το κόμμα του)», προέτρεψε.

Το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ, του βασικού αντιπάλου του Νετανιάχου, κατηγόρησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα εκλογικά αποτελέσματα, μετά από τις κατηγορίες του. «Ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πανικό, έχει αρχίσει να επινοεί ιστορίες και ισχυρίζεται ότι γίνεται κλοπή των εκλογών. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Προετοιμάζει ήδη το έδαφος για να αμφισβητήσει τα εκλογικά αποτελέσματα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Άιζενκοτ.

Το Ράαμ, το οποίο ελπίζει να κερδίσει οκτώ έδρες στην Κνεσέτ (από τις 120 στο ισραηλινό κοινοβούλιο), θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός συνασπισμού υπό την ηγεσία της αντιπολίτευσης, εάν τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τόσο κοντά όσο αναμένεται.

Κατηγορούν τον Νετανιάχου για ψεύδη

Διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Άιζενκοτ, κατήγγειλαν, από την αρχή της ψηφοφορίας, παραποίηση ψηφοδελτίων τους και εξαφάνιση ορισμένων από εκλογικά τμήματα.«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδέλτιων», απάντησε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, την οποία επικαλέστηκαν οι The Times of Israel, προσθέτοντας ότι όλες οι αναφορές εξετάζονται αμέσως.

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του κόμματος Ενωμένη Αραβική Λίστα, γνωστό και με το εβραϊκό του ακρωνύμιο Ράαμ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγόρησε σήμερα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ψεύδεται» κατηγορώντας την αραβική μειονότητα για εκλογική νοθεία.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ψεύδεται και κάνει εμπρηστικά σχόλια εναντίον της Ενωμένης Αραβικής Λίστας, χρησιμοποιώντας την ως τακτική εκφοβισμού για να κινητοποιήσει δεξιούς ψηφοφόρους και να τους ωθήσει στις κάλπες», δήλωσε ο Αμπάς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Το κόμμα του Άιζενκοτ, του κύριου αντιπάλου του Νετανιάχου, από την πλευρά του, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για αμφισβήτηση του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας.

«Ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πανικό, έχει αρχίσει να επινοεί ιστορίες και ισχυρίζεται ότι γίνεται κλοπή των εκλογών. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Προετοιμάζει ήδη το έδαφος για να αμφισβητήσει τα εκλογικά αποτελέσματα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Άιζενκοτ. «Πρέπει να νικήσουμε το Λικούντ με σημαντική διαφορά, μόνο τότε δεν θα υπάρχει χώρος για αμφιβολίες».

Το Ράαμ, το οποίο ελπίζει να κερδίσει οκτώ έδρες στην Κνεσέτ (από τις 120 στο ισραηλινό κοινοβούλιο), θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός συνασπισμού υπό την ηγεσία της αντιπολίτευσης, εάν τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τόσο κοντά όσο αναμένεται.

Η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah ανέφερε καταγγελίες ότι επιτροπές των εκλογικών τμημάτων επιβράδυναν τη διαδικασία ψηφοφορίας για τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ, μεταξύ άλλων κάνοντας τους «άσχετες ερωτήσεις» και ακόμη και «κλείνοντας τις πόρτες» των εκλογικών τμημάτων.

נציגי המתנחלים בקלפיות ביישובים הערבים מעכבים את הליך ההצבעה ומאיטים אותו במזיד. אישה חולה התעלפה בהמתנה . אומר זאת כך: זה לא יעזור לכם. אנשים יישארו שם עד שיצביעו. pic.twitter.com/SIAwibMuUW — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) October 27, 2026

Κατήγγειλε επίσης την απουσία ψηφοδελτίων στα αραβικά σε πολλά εκλογικά τμήματα και την υποκίνηση μίσους εναντίον αυτής της μειονότητας από «ανώτερους αξιωματούχους» της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, χαρακτήρισε τη συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων στις εκλογές «τρελή».

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδέλτιων», απάντησε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, την οποία επικαλέστηκαν οι The Times of Israel, προσθέτοντας ότι όλες οι αναφορές εξετάζονται αμέσως.

Τα πιθανά σενάρια μετά τις εκλογές

Το αποτέλεσμα της κάλπης θα καθορίσει τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, αλλά και τα περιθώρια αλλαγής πολιτικής. Η απουσία σαφούς πλειοψηφίας αφήνει ανοιχτά διαφορετικά σενάρια, από ένα παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο έως τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας ή μιας ευρύτερης κυβέρνησης συνεργασίας.

Ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης με εξωτερική στήριξη από τα αραβικά κόμματα ή να αναζητήσει συμφωνία με τα υπερορθόδοξα κόμματα, παρά τις διαφωνίες γύρω από τη στρατιωτική θητεία. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι η προσχώρηση βουλευτών από το αντίπαλο μπλοκ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ.

Δεν αποκλείεται, επίσης, μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του Νετανιάχου, αν και μια τέτοια συμφωνία θα είχε σημαντικό πολιτικό κόστος για την αντιπολίτευση. Σε περίπτωση που κανένας ηγέτης δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, το Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγηθεί σε νέα εκλογική αναμέτρηση.

Σε κάθε περίπτωση, μια κυβέρνηση της αντιπολίτευσης θα αντιμετώπιζε εσωτερικές αντιφάσεις και περιορισμένα περιθώρια ελιγμών. Στο εσωτερικό, θα μπορούσε να σταματήσει τη δικαστική μεταρρύθμιση που προωθούσε ο Νετανιάχου, να προχωρήσει σε κρατική επιτροπή διερεύνησης των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου και να επιχειρήσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας των υπερορθόδοξων.

Στην εξωτερική πολιτική, όμως, η αλλαγή δεν αναμένεται να είναι αντίστοιχης έκτασης. Αντίθετα, μια νέα κυβέρνηση που θα στηριζόταν στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να περιορίσει τις πιο ακραίες επιλογές, χωρίς να εγκαταλείψει τη στρατηγική της στρατιωτικής ισχύος και του ελέγχου των παλαιστινιακών εδαφών.

Αν, από την άλλη, ο Νετανιάχου καταφέρει να σχηματίσει εκ νέου κυβέρνηση με τη στήριξη της ακροδεξιάς, η δικαστική αναμόρφωση, η επέκταση των εποικισμών και οι πιέσεις για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα μπορούσαν να επανέλθουν με μεγαλύτερη ένταση.

Διαβάστε επίσης:

Αντίθετος ο Άιζενκοτ στην παράταση των εκλογών: «Ο Νετανιάχου ετοιμάζει το έδαφος για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα» – Σε επίπεδα-ρεκόρ η συμμετοχή

«Μεταξύ τους θα επιλέξουν ποιος είναι ο δυνάστης του παλαιστινιακού λαού» – Διαδήλωση Παλαιστινίων ενώ το Ισραήλ βρίσκεται στις κάλπες

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου διέφυγε στις ΗΠΑ – Έρευνα σε βάρος του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή