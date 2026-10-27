Pizza Fan: Προφυλακιστέος ο Αντάρας, σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι ο υπαρχηγός του

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης υπόθεσης απάτης και φοροδιαφυγής που αφορά καταστήματα της αλυσίδας Pizza Fan.

Ο φερόμενος ως υπαρχηγός της υπόθεσης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ενώ έξι ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, υπό περιοριστικούς όρους και με την επιβολή εγγυοδοσίας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ανέρχεται έως τις 6.000 ευρώ.

Η διαδικασία των απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς απομένουν πέντε κατηγορούμενοι που αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μέχρι στιγμής, έχουν απολογηθεί συνολικά 18 κατηγορούμενοι. Από αυτούς, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μόνο ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της υπό διερεύνηση εγκληματικής οργάνωσης. Ο φερόμενος ως υπαρχηγός τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ οι υπόλοιποι 16 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις απολογίες των τελευταίων πέντε κατηγορουμένων.

Τι είπαν στις απολογίες τους

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται κατά την απολογία του να δήλωσε ότι γνώριζε πως κάποια καταστήματα χρησιμοποιούσαν την κρυφή λειτουργία «κέρασμα» στο παράνομο λογισμικό των ταμειακών συστημάτων, καθώς ,σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, μέσω του κοινού κέντρου παραγγελιών υπήρχε δυνατότητα ελέγχου των εσόδων τους.

Ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να απέδωσε αυτήν την επιλογή στους υπεύθυνους των καταστημάτων, αναφέροντας ότι το ποσοστό που λάμβανε η εταιρεία εξαρτιόταν από τα ποσά που δήλωνε κάθε κατάστημα.

Στη δική του απολογία ο φερόμενος ως υπαρχηγός, φαίνεται να διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τον ιδιοκτήτη. Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αναφερόμενος στο «κέρασμα» δήλωσε ότι ήταν αντίθετος στην πρακτική αυτή και το είχε δηλώσει. «Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει» φέρεται να δήλωσε απολογούμενος.

Κατά τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, η υπόθεση αφορά φορολογικά αδικήματα και δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση, κατηγορία που χαρακτηρίζει «άδικη για μία ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατομμύρια σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», όπως ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο κορυφαίος της δικογραφίας, φαίνεται να δηλώνει ότι έχει δώσει συναίνεση για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του δημοσίου χωρίς καν την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης».

Από την άλλη ο δικηγόρος του στενού συνεργάτη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Νικόλας Αλετράς τόνισε ότι ο εντολέας του γνώριζε ότι υπήρχε το συγκεκριμένο λογισμικό και η διαδικασία που περιγράφεται ως «κέρασμα», σημειώνοντας πως ούτε πρόσβαση είχε σε αυτό, αλλά ούτε αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία του συστήματος.

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