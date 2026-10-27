«Θύμα» του μετροπόντικα κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών; Ανησυχία Δούκα, ζητά ενημέρωση

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Επιστολή προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο έστειλε σήμερα ο Χάρης Δούκας, την οποία και δημοσιοποίησε. Ο δήμαρχος Αθηναίων εκφράζει την ανησυχία του για δημόσιο κτίριο στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα εμφανίζει προβλήματα και ζητά πλήρη και άμεση ενημέρωση.

Πρόκειται για κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών στην οδό Ακαδημίας, στη συμβολή με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από περιστατικό πλημμύρας στους υπόγειους χώρους του, το οποίο οδήγησε στην εκκένωσή του πριν από μερικές εβδομάδες.

Το συμβάν έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τα πιθανά αίτια της εισροής υδάτων, με ορισμένες εκτιμήσεις να συνδέουν το πρόβλημα με τις εργασίες που πραγματοποιούνται για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό στην περιοχή του Κολωνακίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο κτίριο έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι υπό συνθήκες διακριτικότητας, με στόχο να εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος και να διαπιστωθεί από πού προήλθε η εισροή υδάτων στους υπόγειους χώρους.

Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. φέρεται να απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για το συμβάν. Μάλιστα, αναμένεται σχετική ανακοίνωση, μέσω της οποίας εκτιμάται ότι θα διευκρινιστεί η θέση της εταιρείας ως προς το ενδεχόμενο σύνδεσης των εργασιών της Γραμμής 4 με την πλημμύρα στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών.

Μέχρι να υπάρξουν επίσημες διευκρινίσεις, τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι εργασίες του Μετρό σχετίζονται με την εισροή υδάτων.

Στην επιστολή ο κ. Δούκας αναφέρει:

«Κύριε Πρόεδρε, Επικοινωνώ μαζί σας με μεγάλη ανησυχία μετά τα σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, τα οποία αναφέρουν προβλήματα σε δημόσιο κτήριο στη Βασιλίσσης Σοφίας που εκτιμάται ότι προέκυψαν από τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό.

Σε συνέχεια των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης, παρακαλώ να έχουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί».

Ακολουθεί η επιστολή

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2026

Αρ.Πρωτ.: 278035

Προς

Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο

Πρόεδρο ΔΣ

Ελληνικό Μετρό Α.Ε

Κύριε Πρόεδρε,

Επικοινωνώ μαζί σας με μεγάλη ανησυχία μετά τα σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, τα οποία αναφέρουν προβλήματα σε δημόσιο κτήριο στη Βασιλίσσης Σοφίας που εκτιμάται ότι προέκυψαν απο τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό.

Σε συνέχεια των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης, παρακαλώ να έχουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί.

Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας

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