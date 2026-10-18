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18.10.2026 10:33

Κυψέλη: 20 τα κτίρια που θέλουν επισκευές λόγω Μετρό – Υποσχέσεις για αποκατάσταση των ζημιών, μετά τις εκθέσεις των μηχανικών

18.10.2026 10:33
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 Ανοίγει ο δρόμος για επισκευές στα διαμερίσματα που έχουν πληγεί από την πορεία του Μετροπόντικα στην Κυψέλη, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τις οποίες ικανός αριθμός συνεργείων είναι σε αναμονή.

Οι ενδιάμεσες εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου υποδεικνύουν ποια από τα 20 κτίρια που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του μετροπόντικα χρήζουν επισκευών, οι οποίες μπορούν να γίνουν άμεσα.

Η κατασκευάστρια κοινοπραξία έχει διαβεβαιώσει ότι έχει εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συνεργείων ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι επισκευές των ζημιών, αναλαμβάνοντας η ίδια το κόστος της αποκατάστασης, όπως απορρέει από τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάϊο μέχρι σήμερα έχουν επισκευαστεί από την κατασκευάστρια κοινοπραξία 18 διαμερίσματα, σε τρεις πολυκατοικίες, με ρηγματώσεις στην τοιχοποιία και άλλες φθορές (αρμογές εξοπλισμού κ.ά.) στον άξονα από την πλατεία Κυψέλης, την οδό Σπετσών και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ζακύνθου.

Μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM εντείνουν την προσπάθεια να ενημερωθούν οι κάτοικοι για τη δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες που έχουν φθορές, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο ποσοστό διαμερισμάτων παραμένει κλειστό.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που προβλέπονται στις ενδιάμεσες εκθέσεις, εκτιμάται ότι οι επισκευές θα αφήσουν πίσω τους ασφαλέστερες κατασκευές, δεδομένης μάλιστα της παλαιότητας πολλών κτιρίων.

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