Takeaways by to pontiki AI Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών παραδέχθηκε ότι οι καθιζήσεις στην Κυψέλη ήταν μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες λόγω απρόβλεπτων συνθηκών κατά τη διάνοιξη της σήραγγας του μετρό.

Ο ανάδοχος του έργου αποκάλυψε ότι ο μετροπόντικας είχε σταματήσει τη λειτουργία του συνολικά πέντε φορές πριν την οριστική διακοπή των εργασιών τον Μάιο, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ενημέρωση για τα προηγούμενα περιστατικά.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναμένεται να παραδώσει τις τελικές εκθέσεις για τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές έως το τέλος Δεκεμβρίου, με τις μισές από όσες εξετάστηκαν να παρουσιάζουν προβλήματα στον φέροντα οργανισμό.

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία επανεκκίνησης των εργασιών του μετρό, καθώς απαιτείται η παράδοση ειδικής μελέτης για τη μεθοδολογία και τη διασφάλιση των μέτρων προστασίας πριν από τη συνέχιση της διάνοιξης.

Το υπουργείο όρισε ως ανεξάρτητο αξιολογητή τον Βρετανό πολιτικό μηχανικό Λόρδο Ρόμπερτ Μέιρ, ο οποίος θα εξετάσει τις προϋποθέσεις για την ασφαλή επανέναρξη του έργου.

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Μια αποκάλυψη, δύο σοβαρές παραδοχές, καμιά συγκεκριμένη απάντηση για τα επόμενα βήματα και έναν… Λόρδο, επεφύλαξε η συνέντευξη Τύπου της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την κατάσταση με τις καθιζήσεις και τις ζημιές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη εξαιτίας των εργασιών για τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό.

Και όλα αυτά παρουσία κατοίκων της Κυψέλης στη συνέντευξη Τύπου, που δεν έκρυψαν την οργή τους λέγοντας ευθέως προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών: «Να μιλήσετε ανοικτά και να παραδεχθείτε τα λάθη σας».

Η αποκάλυψη και οι δυστοπικές παραδοχές

Η αποκάλυψη είναι ότι ο μετροπόντικας πριν την οριστική διακοπή της διάνοιξης της σήραγγας στις 8 Μαΐου του 2026 είχε σταματήσει τη λειτουργία του ακόμα τέσσερις φορές εξαιτίας προβλημάτων, δηλαδή, συνολικά πέντε.

Αποκάλυψη που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, εκ μέρους του αναδόχου, για να καταδείξει ότι αυτά συμβαίνουν και ότι δεν υπήρξε ούτε αστοχία, ούτε λάθος.

Μόνο που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμιά σχετική ενημέρωση για το γεγονός ότι πριν τις 8 Μαΐου όπου αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών του μετροπόντικα, άλλες τέσσερις φορές είχε υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων ο ανάδοχος του έργου να σταματήσει τις εργασίες.

Οι δύο παραδοχές έχουν να κάνουν με την ουσία του προβλήματος. Ο μεν υπουργός, Χρίστος Δήμας, ανέφερε ότι «σημειώθηκαν καθιζήσεις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες». Ο δε γενικός γραμματέας, Δημήτρης Αναγνώπουλος, έκανε λόγο για «απρόβλεπτες συνθήκες».

Μετά τις δυο αυτές παραδοχές από την πολιτική ηγεσία, όμως, έμεινε αναπάντητο το βασικό ερώτημα. Τι δεν πήγε καλά στην Κυψέλη με τη διάνοιξη της σήραγγας από τον μετροπόντικα. Τι πήγε λάθος. Και σε αυτές τις δύο ερωτήσεις δεν δόθηκε καμιά απάντηση από όλους όσοι συμμετείχαν στη συνέντευξη Τύπου.

Το 50% των πολυκατοικιών με πρόβλημα στον φέροντα οργανισμό

Το κεντρικό ερώτημα για τους κατοίκους της Κυψέλης, πότε, δηλαδή, θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης, παραμένει αναπάντητο. Και αυτό γιατί το ΤΕΕ έχει παραδώσει τις ενδιάμεσες εκθέσεις για 14 πολυκατοικίες και εκκρεμούν ακόμα για έξι.

Όμως, οι τελικές εκθέσεις αναμένονται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός. Αυτό σημαίνει ότι με το νέο έτος αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εκθέσεις για τις 14 πολυκατοικίες, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσει η εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ από τις 14 πολυκατοικίες που έχουν εξεταστεί, περίπου, οι μισές έχουν υποστεί ζημιές στον φέροντα οργανισμό τους. Και είναι άγνωστο ακόμα τι θα προκύψει για ακόμα έξι πολυκατοικίες που εξετάζονται ή και για ακόμα άγνωστο αριθμό καθώς οι αυτοψίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Στασινός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πρέπει για κάποιες εργασίες αποκατάστασης να εκκενώσουν τα διαμερίσματά τους οι κάτοικοι για κάποιες μέρες, ενδεχόμενο που συνέδεσε με την υφή των εργασιών που θα απαιτηθούν.

Άγνωστο πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες του μετρό

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών δεν είναι σε θέση να απαντήσει πότε θα ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες του μετροπόντικα για τη διάνοιξη της σήραγγας του μετρό προς τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου «δεν υπάρχει ημερομηνία επανεκκίνησης».

Και αυτό γιατί θα πρέπει να παραδοθεί η μελέτη για τη μεθοδολογία και τις προϋποθέσεις επανεκκίνησης των εργασιών. Δηλαδή, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόνον όταν υπάρχει βεβαίωση ότι τα μέτρα επαρκούν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χρίστος Δήμας έκανε λόγο για «μικρά και ελεγχόμενα βήματα» και παράλληλα σημείωσε ότι στο επόμενο τμήμα της διάνοιξης της σήραγγας προς τα δικαστήρια «το έδαφος θα ενισχύεται πριν από τη διάνοιξη».

Ο ρόλος του Λόρδου

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών ενημέρωσε ότι επιστράτευσε κι έναν Λόρδο ο οποίος θα εξετάσει τη μεθοδολογία και τις προϋποθέσεις επανεκκίνησης ως ανεξάρτητος αξιολογητής.

Πρόκειται για τον Λόρδο Ρόμπερτ Μέιρ, Βρετανό πολιτικό μηχανικό με ειδίκευση στη διάνοιξη σηράγγων σε μαλακά εδάφη, καθιζήσεις και επιπτώσεις στα υπερκείμενα κτίρια. Είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

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