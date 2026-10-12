Θεσσαλονίκη: «Σοκαρισμένος» δηλώνει τώρα ο μεθυσμένος οδηγός που «καρφώθηκε» στο ουζερί, αρνείται ότι πήγε να φύγει

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Σοκαρισμένος δηλώνει τώρα σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έριξε το αυτοκίνητό του σε γεμάτα με κόσμο τραπεζοκαθίσματα ταβέρνας, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να τραυματιστούν τουλάχιστον τρία άτομα.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος του 45χρονου, Μαρία Ελευθερία Κορομηλά, «είναι σοκαρισμένος και ακόμη προσπαθεί να αντιληφθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση».

«Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν ως πρωταρχικό μέλημα την ταχεία ανάρρωση των τραυματισμένων» τόνισε και πρόσθεσε πως έχουν πάρει αναβολή για να δικαστεί αύριο.

«Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτό είχε ως συνέπεια να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και δυστυχώς να πέσει στην είσοδο, να εισέλθει με απότομο τρόπο στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Επειδή αντιλήφθηκε την κίνησή του, ότι ακριβώς εισήλθε σε ένα μαγαζί που υπήρχε κόσμος, έκανε το αυτονόητο. Προσπάθησε δηλαδή να κάνει όπισθεν ακριβώς έτσι ώστε να περιορίσει την όποια ζημιά και την όποια βλάβη», ισχυρίστηκε σύμφωνα με το thestival η δικηγόρος του οδηγού και συμπλήρωσε πως «δεν είχε σκοπό να φύγει και άλλωστε δεν έφυγε. Έτσι, δεν προέκυψε ότι τράπηκε μετέπειτα σε φυγή» διαψεύδοντας όλους τους μάρτυρες.

Η εξοργιστική ατάκα για τον προφυλακτήρα

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες ο οδηγός βγαίνοντας από το αυτοκίνητό του και χωρίς να ζητήσει καν συγγνώμη, παραπονέθηκε για… τον προφυλακτήρα του.

«Πω ρε πάει ο προφυλακτήρας μου», φέρεται να είπε ο δράστης ενώ σύμφωνα με μαρτυρία στον ΣΚΑΪ ο 45χρονος ζήτησε μάλιστα να του τον… πληρώσουν!

Σε αλκοτέστ που έγινε στον άνδρα διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος και μάλιστα είχε καταναλώσει αλκοόλ πολύ πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο μετρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν 0,77mg/l εκπνεόμενου αέρα και 0,74, όταν το όριο είναι 0,25.

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