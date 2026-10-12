Θεσπρωτία: Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του – Το σημείωμα που «δείχνει» αυτοκτονία

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Παραπόταμο της Θεσπρωτίας, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 89 και 84 ετών, εντοπίστηκε νεκρό στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι και εξετάζουν και το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο τραπέζι του σπιτιού βρέθηκαν δύο ποτήρια με νερό, καθώς και σημείωμα στο οποίο υπήρχε η προειδοποίηση «προσοχή δηλητήριο».

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε δεύτερο σημείωμα που φέρεται να άφησε το ζευγάρι, στο οποίο αναφερόταν ότι η πράξη αποτελούσε αποκλειστικά δική τους απόφαση και ευθύνη, ενώ διατυπώνονταν ευχές προς τα μέλη της οικογένειάς τους.

Οι δύο ηλικιωμένοι ζούσαν μόνοι τους, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους, καθώς και το ενδεχόμενο χρήσης δηλητηριώδους ουσίας, παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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