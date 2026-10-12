Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία στις 25 Νοεμβρίου – Ζητά επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

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Την απόφαση να προχωρήσει σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου ανακοίνωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Η απεργία πραγματοποιείται «με αιχμή τις διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης» όπως τονίζουν στο ανακοινωθέν.

Παράλληλα ανακοίνωσαν ότι θα συμμετέχουν και θα στηρίξουν κι άλλες κινητοποιήσεις όπως αυτές των λιμενεργατών, των εργαζομένων στην Υγεία, τους φοιτητές, αλλά και στις κινητοποιήσεις για την στεγαστική κρίση.

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