Influencer θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους: Τι αποκαλύπτει η έρευνα του ΕΚΠΑ για τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων

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Η επιθυμία για δημοσιότητα, οικονομική ανεξαρτησία και γρήγορο πλουτισμό φαίνεται να επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των εφήβων, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν νέα πρότυπα επιτυχίας.

Σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 25% των επαγγελματικών τάσεων που καταγράφηκαν αφορά επαγγέλματα σχετικά με το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα, όπως οι influencers και οι δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, με τη συμμετοχή 400 συμβούλων σταδιοδρομίας. Τα ποσοστά της έρευνας αποτυπώνουν τις τάσεις που παρατηρούν οι επαγγελματίες στους εφήβους.

Οι επαγγελματικές επιλογές σε αριθμούς

Μετά τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακολουθούν η ψυχολογία και η εγκληματολογία, με ποσοστό 16%. Οι θετικές επιστήμες και η τεχνολογία συγκεντρώνουν 14%, με αναφορές στην πληροφορική, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές καταγράφουν περίπου 6%, ενώ περίπου 5% αφορά επιλογές στις οποίες καθοριστικό ρόλο παίζουν η πόλη φοίτησης ή η αναζήτηση σύντομης διαδρομής προς την αγορά εργασίας.

Η κυριαρχία των ψηφιακών επαγγελμάτων συνδέεται με την εικόνα που προβάλλεται καθημερινά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η δημιουργία περιεχομένου απαιτεί συνέπεια, δημιουργικότητα, τεχνικές γνώσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και αντοχή στον ανταγωνισμό. Όπως επισημαίνει η σύμβουλος σταδιοδρομίας Σίσσυ Καραβία, όταν οι έφηβοι ενημερώνονται για τη δυσκολία να γίνει κάποιος επιτυχημένος δημιουργός περιεχομένου και για τον απαιτούμενο κόπο, ο αρχικός ενθουσιασμός τους συχνά περιορίζεται.

Έλλειψη πληροφόρησης και αυτογνωσίας

Τα ευρήματα καταγράφουν σημαντικές δυσκολίες και στη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού. Η έλλειψη πληροφόρησης αναφέρεται από το 45,9% των συμβούλων σταδιοδρομίας, ενώ η έλλειψη αυτογνωσίας καταγράφεται στο 41,8%.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι έφηβοι δυσκολεύονται να αποκτήσουν σαφή εικόνα τόσο για τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους όσο και για τις πραγματικές απαιτήσεις των σπουδών και των επαγγελμάτων.

Παράλληλα, το 34,5% των συμβούλων εντοπίζει στρεβλές πεποιθήσεις που επηρεάζουν τις επιλογές των νέων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εγκατάλειψη ενός αντικειμένου που τους ενδιαφέρει, επειδή θεωρούν ότι δεν προσφέρει επαρκείς επαγγελματικές προοπτικές. Επιπλέον, το 23,7% αναφέρει εμπόδια που σχετίζονται με το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ το 18,6% επισημαίνει πρακτικές και οικονομικές δυσκολίες.

Η επιρροή των social

Η Κατερίνα Αργυροπούλου, στην ανάλυσή της που συνοδεύει τη δημοσίευση της έρευνας, υπογραμμίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο που είχαν παλαιότερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση προτύπων. Οι έφηβοι παρακολουθούν ανθρώπους που προβάλλουν την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή, συχνά χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν την πραγματικότητα από την επιμελημένη ψηφιακή εικόνα.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με την ανάλυσή της, δεν είναι απλώς ότι οι νέοι επιθυμούν να γίνουν influencers. Είναι ότι μπορεί να διαμορφώνουν μια στρεβλή αντίληψη για τη σχέση επαγγελματικής επιτυχίας, χρημάτων και προσωπικής ευημερίας.

Η έρευνα του ΕΚΠΑ:

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