Η απάντηση της Άννας Βίσση για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ: «Είμαστε νόμιμοι και συνεπείς – Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό» (Video)

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Απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με τους ελέγχους της ΑΑΔΕ στα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έδωσε το περιβάλλον της τραγουδίστριας, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο επίκεντρο του φορολογικού ελέγχου βρίσκονται τα έσοδα και τα έξοδα της συναυλίας, τα εισιτήρια, τα συμβόλαια, τα τιμολόγια, αλλά και οι αμοιβές των συντελεστών.

Με αφορμή τα σχετικά ρεπορτάζ, άνθρωποι από το περιβάλλον της Άννας Βίσση θέλησαν να ξεκαθαρίσουν τη θέση της τραγουδίστριας.

«Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας όλα αυτά τα χρόνια κατά τα οποία τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και φορολογικές υποχρεώσεις», επισημαίνουν, όπως μεταφέρθηκε μέσα από την εκπομπή, ενώ παράλληλα, διαψεύδουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εταιρείες στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντας ανακριβείς τις σχετικές αναφορές.

Η απάντηση της Άννας Βίσση για την ΑΑΔΕ

«Οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία σε όλες τις μεγάλες συναυλίες, ειδικά με τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Το ίδιο έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα περί εταιριών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ. Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και φέτος, όπως κάθε προηγούμενη χρονιά., έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό», υπογραμμίζει το περιβάλλον της Άννας Βίσση, εν αναμονή της ολοκλήρωσης του ελέγχου της ΑΑΔΕ.

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