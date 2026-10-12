Πόρισμα για Γκράβα: Δεν υπάρχει διαρροή, παραμένουν κλειστά τα σχολεία λέει ο Δήμος Αθηναίων

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Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως προκύπτει από το πόρισμα των αρχών μετά τις έρευνες που έγιναν επί τρεις ημέρες.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων, από τα σημεία παράδοσης έως τα λεβητοστάσια, με τα αποτελέσματα να είναι επιτυχή ως προς την αντοχή και τη στεγανότητα.

Ωστόσο, κατά την αντιπαραβολή της υφιστάμενης κατάστασης με τις μελέτες που είχαν παραληφθεί από την Enaon EDA, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και στις δύο εγκαταστάσεις. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπουν, στην παρούσα φάση, την έκδοση των Πιστοποιητικών Δοκιμής Αντοχής και Στεγανότητας, καθώς δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η συμφωνία των εγκαταστάσεων με τις μελέτες.

Σύμφωνα με το πόρισμα, στην εγκατάσταση του 40ού Γυμνασίου και του 40ού Λυκείου απαιτείται η αντικατάσταση του εύκαμπτου αντικραδασμικού συνδέσμου που συνδέει το δίκτυο με τον καυστήρα, καθώς και ο επακόλουθος έλεγχος στεγανότητας της διάταξης. Για τον λόγο αυτό, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και του σχετικού ελέγχου, η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.

Οπως σημειώνει η ΕΡΤ, για την επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων με φυσικό αέριο απαιτούνται τροποποιητικές μελέτες, οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και η έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών.

Επί της ουσίας, παραμένει άγνωστο το από πού προερχόταν αυτή η οσμή στο σχολικό συγκρότημα.

Δήμος Αθηναίων: Μένουν κλειστά τα σχολεία, το υπουργείο Υγείας να κάνει κι άλλους ελέγχους

Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε και ο δευτερογενής έλεγχος που διενεργήθηκε για λογαριασμό του.

Ο δήμος δηλώνει ότι θα προχωρήσει στις ενέργειες που υποδεικνύονται στην έκθεση, ενώ κάλεσε εκ νέου το υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων.

Παράλληλα, ζητά από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής.

Όπως τονίζει, «η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης».

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