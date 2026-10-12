Δολοφονία στο Μενίδι: Βασικός ύποπτος ο γιος της 89χρονης – Από ασφυξία ο θάνατός της (Videos)

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Ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι φαίνεται ότι αποτελεί τον βασικό ύποπτο για το θάνατό της σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 62χρονος, ο οποίος είναι ρακοσυλλέκτης και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τον γιο έχει προσαχθεί και ο 69χρονος ανιψιός της νεκρής γυναίκας.

Οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρή τη γυναίκα, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, μετά από τηλεφώνημα που έκανε ο 69χρονος ανιψιός της ο οποίος είπε ότι άκουγε φωνές από το σπίτι στην οδό Σουλίου που έμενε η ηλικιωμένη μαζί με τον γιο της. Όταν οι άνδρες της αστυνομίας μπήκαν στο σπίτι βρήκαν την 89χρονη νεκρή με αμυχές και μώλωπες στο λαιμό και το πρόσωπο αλλά και σημάδια πάλης.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος έφθασε στο σημείο τα ξημερώματα της Δευτέρας και, κατά πληροφορίες, από την πρώτη εικόνα διαπίστωσε θάνατο μάλλον από ασφυξία, ενώ εντόπισε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μώλωπες και αψυχές σε πρόσωπο και λαιμό, σημάδια που υποδήλωναν πάλη. Παράλληλα ο ιατροδικαστής προσδιόρισε την ώρα θανάτου της 89χρονης γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής.

«Ακούσαμε τη νύχτα κάτι φωνές. Βγήκε ο γιος της γυναίκας και μου είπε “πάρε το 166 η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν παίρνει χαμπάρι”. Εγώ τον ρώταγα τι έπαθε μάνα σου και αυτός μου απαντούσε “τη σκούνταγα την αγκάλιαζα…”. Οι διασώστες μας είπαν ότι μάλλον είναι έγκλημα και φώναξαν την αστυνομία» είπε γείτονας της ηλικιωμένης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι μάνα και γιος «πιο παλιά τσακωνόντουσαν».

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