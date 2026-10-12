Αγωνία για 13χρονο στη Θεσσαλονίκη – Αγνοείται από το Σάββατο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση ανηλίκου από το Σάββατο (10.10.2026) στην Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελο του Παιδιού, ενημερώθηκε την Κυριακή για την εξαφάνιση του 13χρονου Αμπντάλα Ραντβάν του οποίου τα ίχνη χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 10/10/2026 και ώρα 19:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, ο Ραντβάν (επ.) Αμπντάλα (ον.),13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ραντβάν (επ.) Αμπντάλα (ον.) έχει ύψος 1.40μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος Μαζωνάκη: Αντίστροφη μέτρηση για τις τοξικολογικές – Πότε αναμένεται το τελικό πόρισμα, τι βρέθηκε στο σπίτι του τραγουδιστή

Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Μακρινίτσα

Προφυλακιστέος ο Φίλιππος Καμπούρης και άλλα τέσσερα πρόσωπα για την απάτη στον ΕΦΚΑ