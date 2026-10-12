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12.10.2026 08:57

Αγωνία για 13χρονο στη Θεσσαλονίκη – Αγνοείται από το Σάββατο

12.10.2026 08:57
exafanisi_thessaloniki_xamogelo

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Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση ανηλίκου από το Σάββατο (10.10.2026) στην Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελο του Παιδιού, ενημερώθηκε την Κυριακή για την εξαφάνιση του 13χρονου Αμπντάλα Ραντβάν του οποίου τα ίχνη χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 10/10/2026 και ώρα 19:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, ο Ραντβάν (επ.) Αμπντάλα (ον.),13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ραντβάν (επ.) Αμπντάλα (ον.) έχει ύψος 1.40μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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