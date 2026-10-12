Προφυλακιστέος ο Φίλιππος Καμπούρης και άλλα τέσσερα πρόσωπα για την απάτη στον ΕΦΚΑ

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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τρεις από τους 11 κατηγορούμενους για την υπόθεση του κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η ζημία για τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική «τρύπα» στα ταμεία του Δημοσίου εκτιμάται ότι αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν επίσης ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι, που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εμφανίζονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» του Φίλιππου Καμπούρη στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η κράτηση ακόμη μίας γυναίκας, με καταγωγή από τη Ρουμανία, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που αφορά όμως διαφορετική υπόθεση. Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν πέντε κατηγορούμενοι. Κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρέωσης τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή χρηματικών εγγυήσεων από 4.000 έως 8.000 ευρώ.

Η διαδικασία των απολογιών άρχισε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής και ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν 17 ώρες. Κατά την ανακοίνωση της απόφασης για την προσωρινή τους κράτηση, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχραιμοι, ενώ ένας 59χρονος κατηγορούμενος, που φέρεται να είχε τον ρόλο του «αχυρανθρώπου», ξέσπασε σε κλάματα και φωνές.

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