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12.10.2026 07:56

Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου

12.10.2026 07:56
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Κλειστό επ’ αόριστον θα μείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.

Τη σχετική ενημέρωση έκανε με δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι «το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο».

Αν και πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλο το δίκτυο του φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος από την εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο και από εταιρεία που συνεργάζεται με τον δήμο, ο Χάρης Δούκας ζητά την κινητοποίηση της Πολιτείας, άμεσους ελέγχους και πόρισμα από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα προκειμένου να επιστρέψουν με ασφάλεια μαθητές και εκπαιδευτικοί στον φυσικό σχολικό χώρο.

«Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν να είναι απόντες», δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Το υπουργείο Παιδείας νίπτει τας χείρας του και αρκείται στο να προαναγγέλλει συναντήσεις με φορείς. Η ΚΤΥΠ και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκαν ποτέ.

Μάλιστα, παρ’ όλο που ζητήσαμε τη συνδρομή του ΤΕΕ, το ίδιο δηλώνει ότι ώς τώρα δεν έχει πρόσβαση στους χώρους και τη σχετική έκθεση από το υπουργείο. Τους καλούμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους τώρα», τονίζει ο κ. Δούκας, ζητώντας άμεση εντολή του υπουργείου Παιδείας στο ΤΕΕ για την άμεση διενέργεια των ελέγχων στις σχολικές εγκαταστάσεις της Γκράβας.

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