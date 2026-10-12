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12.10.2026 07:42

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία από σήμερα η νέα πλατφόρμα για ερωτήματα και καταγγελίες

12.10.2026 07:42
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Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η νέα ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών.

Η νέα δυνατότητα εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν τόσο γενικά όσο και εξειδικευμένα ερωτήματα, καθώς και αναφορές ή καταγγελίες, χωρίς να απαιτείται η αποστολή μηνυμάτων σε διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή η φυσική παρουσία τους στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής, κάθε αίτημα θα προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να εξεταστεί και να δοθεί απάντηση από το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη διαχείρισή του.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η ενεργοποίηση της νέας λειτουργίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία ψηφιακού εκσυγχρονισμού του φορέα, με έμφαση στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Βασική επιδίωξη είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων και η διευκόλυνση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με τις υπηρεσίες, μειώνοντας την ανάγκη για άσκοπες μετακινήσεις.

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