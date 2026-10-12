Κύθνος: Καταγγελία ότι ασθενής πέθανε γιατί το ασθενοφόρο έκανε πάνω από μία ώρα για να φτάσει – Διαψεύδει ο Άδωνις Γεωργιάδης

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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Κύθνο ο θάνατος ενός άνδρα ο οποίος σύμφωνα με καταγγελίες, περίμενε πάνω από μία ώρα να φτάσει το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πάντα με τις καταγγελίες στο ασθενοφόρο έγιναν 4 κλήσεις μεταξύ 21:44 και 22:33, με τον άνδρα τελικά να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, διέψευσε την εικόνα που μεταδόθηκε σε ΜΜΕ περί ασθενοφόρου σε κακή κατάσταση, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει νέο ασθενοφόρο στο νησί.

Ο ίδιος διέψευσε επίσης ότι το ασθενοφόρο έκανε πάνω από ώρα να φτάσει, λέγοντας ότι σε 25 λεπτά ήταν εκεί.

«Η πραγματικότητα είναι πως δημοσίευσαν τη φωτογραφία του παλαιού παροπλισμένου ασθενοφόρου και όχι αυτού που επιχείρησε. Για την ιστορία το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά, οι κλήσεις είναι καταγεγραμμένες και στην διάθεση του οποιουδήποτε και η γιατρός είχε απινιδωτή μαζί της, αλλά ο 62 χρόνος με ιστορικό καρδιολογικό δυστυχώς δεν επανήλθε. Οξυγόνο λοιπόν υπήρχε, απινιδωτής υπήρχε, η γιατρός έκανε ο,τι μπορούσε, το ασθενοφόρο που επιχείρησε και πήγε σε 25’ πέρασε ΚΤΕΟ πριν δύο μήνες, είχε καινούργια λάστιχα και ήταν από μόλις από service, ο ίδιος ο Δήμαρχος που το έβαλε στο ferry βεβαιώνει ότι το όχημα είναι μια χαρά και δείχνουν μία ψεύτικη φωτό. Κάπου όλη αυτή η παραπληροφόρηση πρέπει να σταματήσει επιτέλους, δεν πλήττουν τον Υπουργό Υγείας και την Κυβέρνηση αλλά την εμπιστοσύνη του κόσμου στο ΕΣΥ και αυτό είναι ντροπή» έγραψε στα σόσιαλ.

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