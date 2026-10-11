ΥΠΕΞ: Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία

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Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή όσο και τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη στη χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Για περιπτώσεις ανάγκης ή για περαιτέρω ενημέρωση, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ στο τηλέφωνο +966 (0) 50 6090207 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

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