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11.10.2026 19:00

Απάτη κατά του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου: Απολογήθηκε ο Καμπούρης και η σύζυγός του – Τα έριξε στους… λογιστές, τι είπαν αυτοί στην κατάθεσή τους

11.10.2026 19:00
kampouris-syzygos

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Ο Φίλιππος Καμπούρης και οι λογιστές που κατέθεσαν για την υπόθεση απάτης κατά ου ΕΦΚΑ και του δημοσίου, αρνούνται τα πάντα.

Από το πρωί στις 9 οι έντεκα κατηγορούμενοι βρίσκονται στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και γνωστός παρουσίαστής, υποστήριξε ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης επειδή… δεν εξοφλούσαι ασφαλιστικές εισφορές και φολορολογικές οφειλές.Φέρεται να ανέφερε μάλιστα και παραπλανητική συμπεριφορά, από τρίτους.

Ο Καμπούρης φέρεται να μετέθεσε την ευθύνη στους λογιστές που συνεργάζονταν με τις εμπλεκόμενες εταιρείες, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος δεν είχε αναλάβει την λογιστική διαχείρηση.

Στο ίδιο μήκος η σύζυγός του

Την ίδια γραμμή φέρεται να ακολούθησε και η σύζυγός του, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Είπε πως η μόνη της σχέση με τις επιχειρήσεις του συζύγου της, ήταν γραμματειακές και οργανωτικής υποστήριξης.

«Λάδι» τον βγάζουν στις καταθέσεις τους, σύμφωνα με πληροφορίες και οι λογιστές του.

Ενας εξ αυτών μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με τις εταιρείες-φάντασμα του Καμπούρη. Οταν ρωτήθηκε ωστόσο για την σχέση τους, είπε ότι του προσέφερε λογιστικές υπηρεσίες.

Αντίστοιχη θέση διατύπωσε και δεύτερος κατηγορούμενος λογιστής, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είχε επικοινωνία με τον Καμπούρη από το 2024. Παράλληλα, ανέφερε ότι το λογιστικό του γραφείο ζητούσε επανειλημμένα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, όπως τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να συνταχθούν ορθά οι φορολογικές δηλώσεις.

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