Βόλος: Σφοδρή βροχή και χαλάζι – Ποτάμια οι δρόμοι (Video)

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Σφοδρή βροχόπτωση που σε ορισμένες περιοχές συνοδεύτηκε από χαλάζι, ξέσπασε στον Βόλο λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα.
Χαλαζόπτωση σημειώθηκε ακόμη και στο κέντρο του Βόλου.
Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, όπως στην περιοχή των Παλαιών και του Παλαιού Λιμεναρχείου, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μελούνας.
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