Κινητοποιήσεις αλιέων σε Μυτιλήνη και Αργολίδα – Ζητούν επιδότηση στο πετρέλαιο τουλάχιστον 50 λεπτά το λίτρο (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν οι επαγγελματίες αλιείς στη Νέα Κίο Αργολίδας, συγκεντρώνοντας τα καΐκια τους στο λιμάνι και ανάβοντας καπνογόνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας , Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου, καθώς οι ψαράδες της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση και εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον του επαγγέλματός τους.

Το κύριο αίτημα που τους ώθησε στη κινητοποίηση είναι το δυσβάσταχτο κόστος των καυσίμων, το οποίο καθιστά κάθε έξοδο στη θάλασσα οικονομικά ασύμφορη, με τους αλιείς να ζητούν γενναία επιδότηση στο πετρέλαιο που να αγγίζει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο, θεωρώντας τα έως τώρα μέτρα ανεπαρκή.

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης οι παράκτιοι αλιείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση με μαύρες σημαίες, διαμαρτυρόμενοι κυρίως για την εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού και τη χρήση τάμπλετ και ηλεκτρονικών εφαρμογών καταγραφής της αλιευτικής δραστηριότητας.

Οι αλιείς εκφράζουν φόβους ότι ενδεχόμενη βλάβη στον εξοπλισμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακινητοποίηση των σκαφών τους μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, με αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος και την οικονομική επιβάρυνση των επαγγελματιών.

Διαβάστε επίσης:

Παπαδόπουλος: Θα γίνουν 3-7 σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ στον πλανήτη ως το τέλος του 2026

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ Βίσση και Καρβέλας: Αδήλωτα €80.000 για συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και €50.000 για περιοδείες στο εξωτερικό – Ένταση για €850.000 στο σπίτι του συνθέτη (Video)

«Δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν»: Ανάρτηση Παϊτέρη από τα κρατητήρια του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων (Video)