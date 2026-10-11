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11.10.2026 15:48

Κινητοποιήσεις αλιέων σε Μυτιλήνη και Αργολίδα – Ζητούν επιδότηση στο πετρέλαιο τουλάχιστον 50 λεπτά το λίτρο (Video)

11.10.2026 15:48
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φωτογραφία αρχείου

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Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν οι επαγγελματίες αλιείς στη Νέα Κίο Αργολίδας, συγκεντρώνοντας τα καΐκια τους στο λιμάνι και ανάβοντας καπνογόνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας , Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου, καθώς οι ψαράδες της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση και εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον του επαγγέλματός τους.

Το κύριο αίτημα που τους ώθησε στη κινητοποίηση είναι το δυσβάσταχτο κόστος των καυσίμων, το οποίο καθιστά κάθε έξοδο στη θάλασσα οικονομικά ασύμφορη, με τους αλιείς να ζητούν γενναία επιδότηση στο πετρέλαιο που να αγγίζει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο, θεωρώντας τα έως τώρα μέτρα ανεπαρκή.

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης οι παράκτιοι αλιείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση με μαύρες σημαίες, διαμαρτυρόμενοι κυρίως για την εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού και τη χρήση τάμπλετ και ηλεκτρονικών εφαρμογών καταγραφής της αλιευτικής δραστηριότητας.

Οι αλιείς εκφράζουν φόβους ότι ενδεχόμενη βλάβη στον εξοπλισμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακινητοποίηση των σκαφών τους μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, με αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος και την οικονομική επιβάρυνση των επαγγελματιών. 

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