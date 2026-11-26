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Τον εντοπισμό του όπλου του εγκλήματος στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας ανακοίνωσε επίσημα η αστυνομία, για το οποίο συνελήφθη ο 50χρονος κτηνοτρόφος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος ήταν φίλος και εργοδότης του θύματος, με τους δύο άνδρες να διατηρούν εργασιακές σχέσεις τα τελευταία έξι χρόνια. Μάλιστα, φέρεται να διέμεναν στο ίδιο σπίτι, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η φύση της μεταξύ τους σχέσης.

Το χρονικό του εγκλήματος

Στις 23 Νοεμβρίου, συγγενείς του 24χρονου ενημέρωσαν το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου ότι είχαν εντοπίσει σταθμευμένο στην περιοχή το όχημα του νεαρού, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί στις βουλγαρικές αρχές.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του νεαρού προσήχθησαν αρχικά δύο άτομα, ο 50χρονος κτηνοτρόφος και ο 22χρονος. Από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί προέκυψε ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας ο 50χρονος, ο οποίος κατά την εξέτασή του ομολόγησε την πράξη του.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ του Σαββάτου (21/11), ο 50χρονος φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με κυνηγετικό όπλο τον 24χρονο λόγω προσωπικών διαφορών, ενώ οι δύο άνδρες βρίσκονταν στο ποιμνιοστάσιο του πρώτου, σε οικισμό της Δράμας.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το όχημα του θύματος, φέρεται να μετέφερε τη σορό του σε αγροτική περιοχή, όπου και την έθαψε.

Ακολούθως, στάθμευσε το όχημα στο Κάτω Νευροκόπι, απ’ όπου φέρεται να τον παρέλαβε ένας 22χρονος Έλληνας, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία, και να τον μετέφερε στην κατοικία του.

Ο 22χρονος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της υπόθαλψης εγκληματία, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο και δεν προέκυψε σε βάρος του κακουργηματικό αδίκημα. Αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Η σορός του 24χρονου εντοπίστηκε καθ’ υπόδειξη του 50χρονου σε αγροτική τοποθεσία του δήμου Κάτω Νευροκοπίου, κοντά σε ποιμνιοστάσιο στο χωριό Περιθώρι. Στο σημείο μετέβησαν ιατροδικαστής και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας.

Βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 24ης Νοεμβρίου στην κατοικία του 50χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα.

Δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε παράνομα.

Μία άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ιδιοκτησίας του, το οποίο αναζητούνταν ως το μέσο τέλεσης της ανθρωποκτονίας.

Το συγκεκριμένο όπλο εντοπίστηκε σήμερα καθ’ υπόδειξη του συλληφθέντος και κατασχέθηκε.

Η δολοφονία εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.

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