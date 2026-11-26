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Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως για τη δολοφονία του 24χρονου Βούλγαρου στη Δράμα, με δράστη τον 50χρονο κτηνοτρόφο, εργοδότη και κουμπάρο του – του είχε βαφτίσει το παιδί.

Το άγριο φονικό διαπράχθηκε το περασμένο Σάββατο στο μαντρί του 50χρονου, στο Περιθώρι.

Ο 50χρονος σκότωσε το νεαρό στο μαντρί του, έθαψε το πτώμα του σε χωράφι και επί πέντε ημέρες κρατούσε κρυφό το έγκλημα, την ώρα που οι αστυνομικές Αρχές αναζητούσαν τα ίχνη του 24χρονου.

Όπως ανέφερε ο 50χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς «διατηρούσε σεξουαλική σχέση με τον 24χρονο και ότι εκείνος του ζητούσε διαρκώς χρήματα». Αυτό, όπως ισχυρίστηκε, ήταν το κίνητρο που τον οδήγησε στη δολοφονία.

Μετά τη δολοφονία, ο 50χρονος χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο του θύματος για να μεταφέρει το πτώμα του σε αγροτική περιοχή, όπου την έθαψε.

Στη συνέχεια οδήγησε το όχημα και το στάθμευσε σε άλλο σημείο, όπου τελικά εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές.

Στην προσπάθειά του να απομακρύνει τα ίχνη του, ζήτησε από τον 23χρονο ανιψιό του να μεταβεί στο Κάτω Νευροκόπι, όπου είχε αφήσει το βαν του 24χρονου, και να τον μεταφέρει από εκεί στο Περιθώρι.

Ο 23χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της συνέργειας. Το εάν γνώριζε ότι είχε προηγηθεί η δολοφονία δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο

Αναζητούσαν απεγνωσμένα τον 24χρονο

Το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου το κινητό τηλέφωνο του θυματος απενεργοποιήθηκε. Μάταια τον αναζητούσαν οι γνωστοί του και η οικογένεια του.

Ο 24χρονος επισκεπτόταν συχνά το Κάτω Νευροκόπι, όπου αναλάμβανε διάφορες μικροεργασίες, και την ημέρα της εξαφάνισής του είχε μεταβεί στην περιοχή για να συναντήσει τον 50χρονο.

Οι έρευνες των αστυνομικών είχαν επικεντρωθεί εξαρχής στον 50χρονο κτηνοτρόφο, καθώς από τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει προέκυπτε ότι ο 24χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει.

Η υπόθεση της εξαφάνισης εξιχνιάστηκε όταν ο 50χρονος ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε στους αστυνομικούς το χωράφι όπου είχε θάψει το πτώμα του νεαρού.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά περίπτωση, ενώ ο 23χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της συνέργειας.

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