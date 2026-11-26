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Η Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» διοργανώνει μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά, αφιερωμένη στη σύζευξη του λόγου με την εικαστική δημιουργία, μ’ αφορμή το έργο του αγαπημένου φίλου Γιάννη Χατζηβασίλη.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου , στις 18:30, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά (Φίλωνος 29), θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ολυμπίτη λαϊκού ζωγράφου και συγγραφέα Γιάννη Β. Χατζηβασίλη με τίτλο «Σπόροι Σοφίας, Ποίησης και Τέχνης» (εκδόσεις Μουσείου Βασίλη Χατζηβασίλη), καθώς και τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης ζωγραφικής του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι ετών από τον θάνατο του πατέρα του, Βασίλη Χατζηβασίλη, η εκδήλωση αποτελεί έναν φόρο τιμής στον άνθρωπο που του δίδαξε τα πρώτα του βήματα στη ζωγραφική, ζωντανεύοντας μνήμες από την Όλυμπο Καρπάθου.

Για το βιβλίο και το έργο του δημιουργού θα μιλήσουν οι:

Μάνος Στεφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης του ΕΚΠΑ

Αλέξανδρος Ασωνίτης, συγγραφέας, υπεύθυνος της σχολής σεμιναρίων «Ανοιχτή Τέχνη»

Νικόλαος Σταυρόπουλος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αλέξανδρος Λαμπρίδης, σκηνοθέτης, «κυρατζής»

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Γιώργος Ν. Τσαμπανάκης

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 14 Δεκεμβρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

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