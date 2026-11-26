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Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει απόψε (20:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2) τη Γεωργία, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, σε έναν κρίσιμο αγώνα που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Η ελληνική ομάδα επιθυμεί να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών, μετά τη σημαντική νίκη στο ίδιο γήπεδο με 108-106 κόντρα στην Ισπανία στο προηγούμενο «παράθυρο», ώστε να φτάσει ακόμη πιο κοντά στο να πάρει τον δρόμο για το Κατάρ και το Mundobasket 2027, μετρώντας αυτή τη στιγμή 4-4 σε οκτώ αγώνες, ενώ τρεις μέρες αργότερα (29/11, 19:00) θα αγωνιστεί στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα απέναντι στην Ισπανία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα έχει στη διάθεσή του για τη δωδεκάδα της αναμέτρησης, τους Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός), Μιχάλη Λούντζη (Μαρούσι), Βασίλη Τολιόπουλο (Άρη), Νίκο Χουγκάζ (ΠΑΟΚ), Παναγιώτη Καλαϊτζάκη (Παναθηναϊκός), Κώστα Παπανικολάου (Ολυμπιακός), Όμηρο Νετζήπογλου (Ολυμπιακός), Αντώνη Καραγιαννίδη (Ολυμπιακός), Κώστα Αντετοκούνμπο (Άρης), Θανάση Αντετοκούνμπο (Άρης), Ντίνο Μήτογλου (Παναθηναϊκός) και Αλέξανδρο Νικολαΐδη (Περιστέρι).

Η Γεωργία, στην αντίπερα όχθη, έχει ρεκόρ 5-3 σε οκτώ αγώνες συνολικά και προέρχεται επίσης από νίκη, με «διπλό» στην Πορτογαλία με 98-90 στο προηγούμενο «παράθυρο».

Ο Αλεξάνταρ Τζίκιτς θα έχει στη διάθεσή του, τους Αλεξάντρε Μερκβιλάτζε (Γκρόνινγκεν), Μαρκίζ Ριντ (Μπαχτσεσεχίρ), Ράτι Αντρονικασβίλι (Ανδόρα), Κάκαμπερ Τζιντσαράτζε (Μαργκβέτι), Γκιόργκι Κομπακίτζε (VSA), Ουίλι Ισιάνι (Κουτάισι), Ντούντα Σανάτζε (Μαγιόρκα), Γκιόργκι Τζουρτζιλάτζε (Καβκάσια), Γκεόργκε Κορσάντια (Αλικάντε), Αλεξάντρε Πεβάτζε (Τιζόνα), Τορνίκε Σενγκέλια (Ντουμπάι) και Γκιόργκι Οχκικίτζε (Μπατούμι).

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