Takeaways by to pontiki AI Το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος Hera της ESA έφτασε στο σύστημα αστεροειδών Δίδυμος-Δίμορφος για να αξιολογήσει το αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμής πλανητικής άμυνας στην ιστορία.

Η αποστολή στοχεύει να εξετάσει τις μεταβολές στην τροχιά του Δίμορφου μετά την ελεγχόμενη πρόσκρουση του σκάφους DART της NASA το 2022.

Οι επιστήμονες θα πραγματοποιήσουν μια πρωτοποριακή «τομογραφία» στο εσωτερικό του αστεροειδούς, χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα για να αναλύσουν τη δομή του με μεγάλη ακρίβεια.

Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η απελευθέρωση μικρών κυβοδορυφόρων που θα εκτελέσουν σύνθετους ελιγμούς και θα επιχειρήσουν προσεδάφιση στην επιφάνεια του αστεροειδούς.

Τα δεδομένα της έρευνας θα προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για την ικανότητα της ανθρωπότητας να εκτρέπει μελλοντικά επικίνδυνους αστεροειδείς από την πορεία τους.

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Μια πρωτοποριακή έρευνα που φιλοδοξεί να αποκαλύψει το εσωτερικό ενός αστεροειδούς και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της πρώτης δοκιμής πλανητικής άμυνας στην ιστορία της ανθρωπότητας βρίσκεται σε εξέλιξη. Το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος Hera («Ήρα») έχει προσεγγίσει το σύστημα αστεροειδών Δίδυμος-Δίμορφος, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην εξερεύνηση του Διαστήματος και στην προστασία της Γης από ενδεχόμενες διαστημικές απειλές.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την ελεγχόμενη πρόσκρουση του διαστημικού σκάφους DART της NASA στον Δίμορφο, σε απόσταση περίπου 192 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, οι επιστήμονες βρίσκονται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων.

Το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος Hera της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), έχοντας προσεγγίσει σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων το διπλό σύστημα αστεροειδών, εισήλθε στην κρίσιμη φάση αναγνώρισης και αποτίμησης του πρώτου πειράματος πλανητικής άμυνας.

Τις σημαντικές αυτές εξελίξεις αναλύει, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο καθηγητής Δυναμικής Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Δρ Κλεομένης Τσιγάνης, μέλος της κεντρικής ερευνητικής ομάδας (Core Science Team) τόσο της ευρωπαϊκής αποστολής Hera όσο και της αποστολής DART της NASA.

Η αποστολή που ανοίγει νέους δρόμους στην πλανητική άμυνα

Η αποστολή Hera εκτοξεύτηκε στις 7 Οκτωβρίου 2024 και έφτασε στο δυαδικό σύστημα αστεροειδών Δίδυμος και Δίμορφος τον Νοέμβριο του 2026.

Βασικός στόχος της είναι να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της ελεγχόμενης πρόσκρουσης του διαστημοπλοίου DART της NASA στον Δίμορφο, στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, και να μελετήσει με ακρίβεια πόσο μεταβλήθηκε η τροχιά του μικρότερου αστεροειδούς γύρω από τον μεγαλύτερο Δίδυμο.

Τα ευρήματα της αποστολής αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων της ανθρωπότητας να εκτρέψει μελλοντικά την πορεία ενός δυνητικά επικίνδυνου αστεροειδούς.

Ο καθηγητής του ΑΠΘ που έδωσε το όνομα στον Δίμορφο

Ιδιαίτερη είναι η ελληνική παρουσία στη φιλόδοξη διαστημική αποστολή, καθώς ο κ. Τσιγάνης είναι και ο «νονός» του Δίμορφου.

Ο Έλληνας επιστήμονας πρότεινε το όνομα «Δίμορφος», που σημαίνει «αυτός που έχει δύο μορφές» και εγκρίθηκε επίσημα από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU) το 2020.

Η ονομασία δεν ήταν τυχαία. Ο δορυφόρος του αστεροειδούς Δίδυμου επρόκειτο να αποκτήσει δύο διαφορετικές μορφές στην ιστορία του: μία πριν από την πρόσκρουση του DART και μία μετά από αυτήν, την οποία καλείται σήμερα να αποκαλύψει η Ήρα.

Οι πρώτες εικόνες και τα κρίσιμα ερωτήματα των επιστημόνων

Ο Έλληνας αστροφυσικός δηλώνει ενθουσιασμένος με την πορεία της αποστολής, καθώς οι πρώτες εικόνες του Δίμορφου βρίσκονται ήδη στα χέρια της επιστημονικής ομάδας.

«Εργαζόμαστε νυχθημερόν. Μέχρι σήμερα (σ.σ πριν τις εικόνες της αποστολής Hera) δεν γνωρίζαμε ποιο ήταν το ακριβές αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αν δημιουργήθηκε κρατήρας, τι μέγεθος έχει ή αν παραμορφώθηκε το σώμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής του ΑΠΘ.

Παράλληλα, ο Δρ Τσιγάνης επιβεβαιώνει ότι όλα τα επιστημονικά όργανα και οι κάμερες του διαστημικού σκάφους που έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής λειτουργούν άψογα.

Η δημοσιοποίηση των πρώτων εικόνων προσέφερε στο παγκόσμιο κοινό ένα μοναδικό θέαμα. Για τους επιστήμονες, ωστόσο, αποτελεί μόνο την αρχή μιας εξαιρετικά απαιτητικής ερευνητικής διαδικασίας.

Τα επόμενα βήματα της αποστολής Hera

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που περιγράφει ο Δρ Τσιγάνης, η αποστολή θα εξελιχθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

Παρατήρηση και αναγνώριση του διπλού συστήματος αστεροειδών από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων για έναν μήνα.

Προσέγγιση του Δίμορφου σε απόσταση μόλις δύο έως τριών χιλιομέτρων από την επιφάνειά του.

Απελευθέρωση δύο μικρών κυβοδορυφόρων (CubeSats) προς τα τέλη Ιανουαρίου 2027, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας.

Πραγματοποίηση πρωτοποριακών ελιγμών ανάμεσα στους δύο αστεροειδείς.

Προσεδάφιση των δύο κυβοδορυφόρων στην επιφάνεια του Δίμορφου.

Οι δύο συνοδοί δορυφόροι θα λειτουργήσουν ως ένα μικρό σμήνος γύρω από το σύστημα, επιχειρώντας εξαιρετικά λεπτούς ελιγμούς ανάμεσα στα δύο ουράνια σώματα, τα οποία περιφέρονται σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου μεταξύ τους.

Όπως διευκρινίζει ο κ. Τσιγάνης, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που επιχειρούνται τέτοιου είδους ελιγμοί γύρω από ένα διπλό σύστημα αστεροειδών.

Παρά το προηγμένο σύστημα αυτόματης πλοήγησης που διαθέτει η Ήρα, ο χειρισμός του σκάφους και οι διορθώσεις της τροχιάς του παραμένουν στην αρμοδιότητα της ομάδας ελέγχου της ESA, με βάση τα δεδομένα τηλεμετρίας.

Η τεχνολογία αιχμής στο πλευρό των επιστημόνων

Για την υλοποίηση της φιλόδοξης αποστολής, το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος διαθέτει ένα προηγμένο σύνολο επιστημονικών οργάνων, μεταξύ των οποίων δύο οπτικές κάμερες, μία πολυφασματική κάμερα, μία θερμική κάμερα υψηλής ευκρίνειας, αποστασιόμετρο λέιζερ και ραντάρ.

Ο εξοπλισμός αυτός θα επιτρέψει στους ερευνητές να χαρτογραφήσουν με εξαιρετική λεπτομέρεια το σχήμα των δύο ουράνιων σωμάτων, τη σύσταση της επιφάνειάς τους και τα τροχιακά χαρακτηριστικά τους.

Για πρώτη φορά «τομογραφία» στο εσωτερικό ενός αστεροειδούς

Η σημαντικότερη επιστημονική καινοτομία της αποστολής Hera αφορά τη διερεύνηση της εσωτερικής δομής του Δίμορφου, ένα εγχείρημα που επιχειρείται για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, η έρευνα θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός ειδικού διστατικού (bistatic) πειράματος ραντάρ.

Με τη χρήση ραδιοσημάτων και τη συνεργασία των διαστημικών οργάνων, οι επιστήμονες θα μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα σήματα διαπερνούν το σώμα του Δίμορφου και μεταβάλλονται κατά τη διέλευσή τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή «τομογραφίας» του αστεροειδούς, η οποία αναμένεται να αποκαλύψει πολύτιμα στοιχεία για την εσωτερική του δομή και να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς τέτοιων ουράνιων σωμάτων.

Στο τραπέζι ακόμη και η προσεδάφιση της Ήρας

Πίσω από την αποστολή Hera βρίσκονται περισσότερες από δύο δεκαετίες επιστημονικού σχεδιασμού και προετοιμασίας.

Τα πρώτα σχέδια είχαν κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ήδη από το 2005, ενώ η προετοιμασία της αποστολής ξεκίνησε το 2012, με τον κ. Τσιγάνη να συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα από το 2015.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη και βασική φάση της αποστολής αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027.

Ανάλογα με τα επιστημονικά ευρήματα και τα διαθέσιμα αποθέματα καυσίμων, η ESA εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για την επέκταση της αποστολής.

Όπως αποκαλύπτει ο καθηγητής του ΑΠΘ, μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται για τη δεύτερη φάση βρίσκεται ακόμη και η ελεγχόμενη προσεδάφιση του ίδιου του μητρικού σκάφους Hera σε έναν από τους δύο αστεροειδείς.

«Πρόκειται για κάτι πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητας, το επιστέγασμα μιας εντατικής δουλειάς δεκαετιών, που ήταν απαραίτητο να γίνει προκειμένου να διαβάσουμε τα αποτελέσματα του DART, του πρώτου πειράματος εκτροπής αστεροειδούς», καταλήγει ο Δρ Τσιγάνης.

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