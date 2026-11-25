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Μια νέα σελίδα στην ιστορία του διαστημικού της προγράμματος ανοίγει η Κίνα, η οποία εκτόξευσε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου το διαστημόπλοιο Shenzhou-24 με προορισμό τον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ. Ανάμεσα στα τρία μέλη του πληρώματος βρίσκεται ο 40χρονος Μοχάμεντ Ζισάν Αλί, ο πρώτος Πακιστανός που ταξιδεύει στο Διάστημα και ο πρώτος αλλοδαπός αστροναύτης που θα επιβιβαστεί στον κινεζικό διαστημικό σταθμό, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη συνεργασία Πεκίνου και Ισλαμαμπάντ, με φόντο τον εντεινόμενο διαστημικό ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ.

Το διαστημόπλοιο εκτοξεύθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιουτσουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, με κυβερνήτη τον 51χρονο Τανγκ Χονγκμπό και μηχανικό πτήσης τον 39χρονο Γου Γι.

Λίγο μετά την εκτόξευση, το διαστημόπλοιο αποχωρίστηκε επιτυχώς από τον πύραυλο και τέθηκε στην προκαθορισμένη τροχιά του. Σύμφωνα με τα δεδομένα της πτήσης και τις αναφορές του Κέντρου Αεροδιαστημικού Ελέγχου του Πεκίνου, όλα τα συστήματα λειτουργούσαν ομαλά, με τους υπευθύνους να χαρακτηρίζουν την εκτόξευση «απόλυτη επιτυχία».

Πρόκειται για την πρώτη κοινή πτήση Κινέζων και αλλοδαπών αστροναυτών στην ιστορία του κινεζικού επανδρωμένου διαστημικού προγράμματος.

Λίγες ώρες νωρίτερα, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην τελετή αποχαιρετισμού του πληρώματος, με πολλούς από τους παρευρισκομένους να απαθανατίζουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

«Κουβαλώ τις ελπίδες 250 εκατομμυρίων Πακιστανών»

Ο Μοχάμεντ Ζισάν Αλί, ο οποίος συμμετέχει στην αποστολή ως ειδικός επιστημονικού φορτίου, δήλωσε ότι κουβαλά μαζί του «το όνομα του Πακιστάν στους ώμους μου, τις ελπίδες 250 εκατομμυρίων Πακιστανών».

Η παραμονή του στον διαστημικό σταθμό αναμένεται να διαρκέσει από πέντε έως δέκα ημέρες, διάστημα κατά το οποίο θα αναλάβει τέσσερα επιστημονικά προγράμματα στους τομείς της βιοτεχνολογίας και της επιστήμης των υλικών.

Σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, μεταξύ των πειραμάτων του περιλαμβάνεται η μελέτη της φωτοσύνθεσης κυανοβακτηρίων σε τροχιά, καθώς και η διερεύνηση των επιπτώσεων της διαστημικής ακτινοβολίας και της μικροβαρύτητας σε σπόρους κινόα.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του, ο Αλί θα επιστρέψει στη Γη με το διαστημόπλοιο Shenzhou-23, μαζί με τα μέλη του προηγούμενου πληρώματος, με εξαίρεση τον κυβερνήτη του, Τζου Γιανγκτζού.

Για τον Αλί και τον Γου Γι είναι το πρώτο ταξίδι στο Διάστημα. Αντίθετα, ο Τανγκ Χονγκμπό έχει ήδη συμμετάσχει σε δύο αποστολές και, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, αναμένεται να γίνει ο πρώτος αστροναύτης που θα έχει επιβιβαστεί τρεις φορές στον Τιανγκόνγκ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη, ο Τανγκ παραδέχθηκε ότι οι γλωσσικές, πολιτισμικές και ψυχολογικές διαφορές κατέστησαν πιο απαιτητική την προετοιμασία του πληρώματος, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι προσπάθειες των δύο πλευρών αποδίδουν καρπούς.

Μιλώντας με ευχέρεια στα μανδαρινικά, ο Αλί επικαλέστηκε έναν στίχο της κινεζικής ποίησης, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει κανείς να ανέβει έναν ακόμη όροφο για να μπορέσει να δει πιο μακριά.

«Είναι όπως η καθημερινή μου εκπαίδευση. Μέρα με τη μέρα, φτάνω σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Astronaut Muhamad Zeeshan Ali to Pakistani nation: "I want to assure you that I am not flying for myself. I carry the name of Pakistan on my shoulder, the hopes of 250 million Pakistanis"#MuhammadZeeshanAli #PakistanInSpace #Shenzhou24 #NationalPride #PakistanTV pic.twitter.com/seyLdtNpJg — Pakistan TV (@PakTVGlobal) November 24, 2026

Μιλώντας στη συνέχεια στα αγγλικά, εξέφρασε την ελπίδα το επόμενο κεφάλαιο της διαστημικής συνεργασίας των δύο χωρών να περιλαμβάνει περισσότερες κοινές επανδρωμένες αποστολές, με προορισμό τη Σελήνη, τον Άρη και ακόμη πιο μακριά.

Πανηγυρισμοί στο Πακιστάν για την ιστορική εκτόξευση

Με επιφωνήματα «Ο Θεός είναι μεγάλος!» και «Ζήτω η φιλία Πακιστάν και Κίνας!» υποδέχθηκαν την εκτόξευση πολίτες σε ολόκληρο το Πακιστάν.

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της εκτόξευσης, οικογένειες παρακολουθούσαν από τις τηλεοράσεις τους την ιστορική στιγμή για το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας τους, ενώ ανάλογες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε εστιατόρια. Την εκτόξευση παρακολούθησαν επίσης επιστήμονες στην έδρα της διαστημικής υπηρεσίας του Πακιστάν.

A proud new chapter in Pakistan's history unfolded early Wednesday as the country's first astronaut, Muhammad Zeeshan Ali, soared into space aboard China's Shenzhou-24 spacecraft following its liftoff from the Jiuquan Satellite Launch Centre in northwest China.#PakistanInSpace… pic.twitter.com/wvoQUJ0Muy — Pakistan TV (@PakTVGlobal) November 25, 2026

Ο υπουργός Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Ειδικών Πρωτοβουλιών του Πακιστάν, Αχσάν Ικμπάλ, εξέφρασε την ελπίδα η αποστολή να αποτελέσει την αφετηρία μιας ακόμη στενότερης συνεργασίας, ευχαριστώντας τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, την κινεζική ηγεσία, τους επιστήμονες και τους μηχανικούς.

Ερωτηθείς εάν το Πακιστάν θα μπορούσε μελλοντικά να στείλει αστροναύτες στο Διάστημα με δικά του μέσα, απάντησε: «Ασφαλώς, αυτή η μέρα θα έρθει».

یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ میں شین ژو-24 کے تین خلابازوں کی روانگی کی تقریب میں شریک ہوں، جن میں مدار تک جانے والے پہلے پاکستانی خلاباز ذیشان علی بھی شامل ہیں۔ چین بھر سے ہزاروں افراد صبح سویرے یہاں جمع ہوئے۔ یہ تاریخ رقم ہونے کا لمحہ تھا اور ایک خواب کی تعبیر بھی۔

2017-18 میں میں… pic.twitter.com/Tznod0wzOD — Ahsan Iqbal (@betterpakistan) November 24, 2026

Ο Ικμπάλ υπογράμμισε ότι ο Αλί δεν μεταφέρει απλώς το όνομά του, αλλά φέρει στους ώμους και στη στολή του τη σημαία του Πακιστάν, μεταφέροντας σε τροχιά τις ελπίδες, τις προσευχές και τις τεχνολογικές φιλοδοξίες των συμπατριωτών του.

«Ο ουρανός δεν είναι πλέον το όριό μας, είναι η εξέδρα εκτόξευσής μας», ανέφερε σε δήλωσή του, χαρακτηρίζοντας την αποστολή πηγή έμπνευσης για τους νέους Πακιστανούς που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξήρε τον Σι Τζινπίνγκ, δηλώνοντας ότι η «οραματική ηγεσία του και η ακλόνητη δέσμευσή του στη φιλία μεταξύ Πακιστάν και Κίνας» έχουν οδηγήσει τη συνεργασία των δύο χωρών «σε πρωτοφανή ύψη».

Tomorrow, Pakistan will look to the skies with anticipation, pride and deep gratitude.



As Shenzhou-24 prepares to carry a Pakistani astronaut to China’s Tiangong Space Station, our nation stands on the threshold of a historic first. It is a moment that belongs to every… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) November 24, 2026

Περισσότερα από 90 πειράματα και ένας χρόνος σε τροχιά

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, το πλήρωμα του Shenzhou-24 θα πραγματοποιήσει περισσότερα από 90 επιστημονικά πειράματα και τεχνολογικές δοκιμές, σε τομείς όπως οι επιστήμες της ζωής στο Διάστημα, η αεροδιαστημική ιατρική και η μελέτη των φαινομένων καύσης.

Μεταξύ άλλων, οι επιστήμονες θα εξετάσουν πώς το διαστημικό περιβάλλον επηρεάζει διαδικασίες όπως η γήρανση των αιμοφόρων αγγείων, με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων πρόληψης και θεραπείας.

Οι Τανγκ Χονγκμπό και Γου Γι θα παραμείνουν για έξι μήνες στον Τιανγκόνγκ, μαζί με τον Τζου Γιανγκτζού, ο οποίος βρίσκεται στον διαστημικό σταθμό από νωρίτερα μέσα στο έτος.

Ο τελευταίος μελετά τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος οργανισμός προσαρμόζεται στην παρατεταμένη παραμονή στο Διάστημα. Πρόκειται για έρευνα που θεωρείται κρίσιμη τόσο για τα σχέδια της Κίνας για επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη όσο και για ένα ενδεχόμενο μελλοντικό ταξίδι στον Άρη.

Μέχρι την επιστροφή του στη Γη, ο Τζου αναμένεται να έχει συμπληρώσει συνολικά έναν χρόνο στο Διάστημα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συνεχή παραμονή σε τροχιά που έχει πραγματοποιήσει ποτέ Κινέζος αστροναύτης.

Τιανγκόνγκ: Το «Ουράνιο Παλάτι» της Κίνας

Ο κινεζικός διαστημικός σταθμός Τιανγκόνγκ, η ονομασία του οποίου σημαίνει «Ουράνιο Παλάτι», βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τα τέλη του 2022 και μπορεί να φιλοξενήσει έως έξι αστροναύτες κατά τις περιόδους εναλλαγής των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Space.com, ο σταθμός κινείται σε τροχιά γύρω από τη Γη σε υψόμετρο περίπου 340 έως 450 χιλιομέτρων, αντίστοιχο με εκείνο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS).

Η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένων Διαστημικών Αποστολών έχει εκφράσει την πρόθεσή της να διατηρήσει τον Τιανγκόνγκ σε συνεχή λειτουργία για τουλάχιστον μία δεκαετία, με μόνιμη παρουσία τουλάχιστον τριών αστροναυτών.

Το Πεκίνο επιδιώκει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να αναδείξει τον σταθμό σε κέντρο διεθνούς διαστημικής συνεργασίας, ενόψει της προβλεπόμενης ολοκλήρωσης της λειτουργίας του υπό την ηγεσία της NASA Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού γύρω στο 2030, ο οποίος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον κινεζικό.

Η διαστημική συμμαχία Πεκίνου και Ισλαμαμπάντ

Η συνεργασία Κίνας και Πακιστάν στον τομέα του Διαστήματος χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, με τη σημερινή κοινή αποστολή να εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Φεβρουάριο του 2025.

Η Κίνα έχει ήδη πραγματοποιήσει εκτοξεύσεις πακιστανικών δορυφόρων, ενώ ένα όχημα εξερεύνησης της Σελήνης, κατασκευασμένο στο Πακιστάν, αναμένεται να συμμετάσχει σε κινεζική σεληνιακή αποστολή περίπου το 2028.

Η κούρσα Κίνας και ΗΠΑ για την κατάκτηση της Σελήνης

Η ιστορική αποστολή του Shenzhou-24 πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα.

Το 2024 η Κίνα έγινε η πρώτη χώρα που κατάφερε να μεταφέρει στη Γη δείγματα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, ενώ πλέον έχει θέσει ως στόχο την προσελήνωση Κινέζων αστροναυτών έως το 2030.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούνται ο βασικός ανταγωνιστής της Κίνας στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης, επιδιώκουν μέσω της NASA την επιστροφή αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια το 2028.

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