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Το μήνυμα ότι είναι εφικτή η πρωτιά για την ΕΛΑΣ έστειλε από τη διήμερη περιοδεία του στην Δυτική Μακεδονία ο Αλέξης Τσίπρας και χθες, δεύτερη μέρα, της επίσκεψης από τη Φλώρινα παρότρυνε τους πολίτες να δώσουν τη μάχη ώστε η επόμενη κάλπη να είναι κάλπη πολιτικής αλλαγής.

Αυτό το μήνυμα αναμένεται να κυριαρχήσει και στην επικείμενη συνεδρίαση του ανώτατου οργάνου του κόμματος, του Εθνικού Συμβουλίου, το Σάββατο. Η συνεδρίαση, στην οποία θα ανακοινωθεί ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων της περιφέρειας, πάνω από το 50% όπως λένε οι επιτελείς του κόμματος, θα έχει και ένα χαρακτήρα επίσημης έναρξης της προσυνεδριακής διαδικασίας για το ιδρυτικό συνέδριο που θα γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό στόχο, ο Αλέξης Τσίπρας, από την Κοζάνη όπου βρέθηκε τη Δευτέρα, εκτίμησε ουσιαστικά ότι η ΝΔ κινείται πλέον σε χαμηλά ποσοστά, κάτω του 25%, και πως δεν υπάρχουν για αυτήν τα «40άρια» του παρελθόντος, ούτε βέβαια η αυτοδυναμία που απαιτεί ένα 37%. Την ίδια στιγμή εκτίμησε πως, με αυτούς τους όρους, είναι πιθανό κι εφικτό για την ΕΛΑΣ να μπορέσει να υπερβεί το 25%. Η χαρακτηριστική αναφορά του ήταν πως «είναι πιο πιθανό να καταφέρει να υπερβεί το 25% του κυρίου Μητσοτάκη και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην αυτοδυναμία».

Ο Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να συνεχίσει με τα θέματα της καθημερινότητας, του κόστους ζωής αλλά και της διαφθοράς στην ατζέντα του. Σε σχέση με το τελευταίο επιχειρεί να αναδείξει ιδιαίτερα, όχι μόνο την ηθική αλλά και την οικονομική διάσταση της διαφθοράς, τις συνέπειες δηλαδή στο δημόσιο ταμείο και την τσέπη των πολιτών. Στόχος να καταδειχθεί ότι η διαφθορά βλάπτει με άμεσο τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών και της κοινωνίας, και δεν είναι απλώς κάποιο παράπτωμα ηθικού χαρακτήρα που μπορεί να προσπεραστεί ή που σηκώνει «συγχωροχάρτι».

Πάντως, όπως έδειξε και η νέα αναφορά Τσίπρα την Δευτέρα, στον Μητσοτάκη, με τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» καθώς και η αναφορά του για «ιερείς» – υπουργούς δηλαδή – της διαφθοράς, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται πως θα επιμείνει σε αυτή τη θεματική, παρά την προσπάθεια τη ΝΔ να απαντήσει στα πυρά που δέχεται για υπουργούς της και να εδραιώσει το αφήγημα περί «υποκρισίας» της ΕΛΑΣ και άρα ότι «όλοι ίδιοι είναι».

Χατζηγιαννάκης: «Σχέδιο συμψηφισμού, με ψεύδη και δήθεν αποκαλύψεις»

Ο λόγος για τον Γραμματέα της ΕΛΑΣ, για τον οποίο υπήρξαν δημοσιεύματα σε φιλικά προς την κυβέρνηση ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας Χατζηγιαννάκη έχει συνάψει συμβάσεις με δημόσιους φορείς από το 2017 – 2026 συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, με πολλές από αυτές να είναι με απευθείας αναθέσεις.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης με ανακοίνωσή του έκανε λόγο για προσπάθεια κατασυκοφάντησης του στο πλαίσιο ενός «σχεδίου συμψηφισμού» από τη ΝΔ με στόχο «να δοθεί η εντύπωση ότι δήθεν είμαστε όλοι ίδιοι».

Επί της ουσίας των δημοσιευμάτων, έκανε λόγο για «ψεύδη», «ανακρίβειες» και «δήθεν αποκαλύψεις» και διεμήνυσε ότι θα αποστείλει εξώδικο. Σημείωσε ότι δεν είναι εταίρος στην δικηγορική εταιρία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης – Δικηγορική Εταιρία» ήδη από το 2014 και πως δεν ήταν μέτοχος ούτε το 2019 – 2023 που διετέλεσε βουλευτής, ενώ την περίοδο που ήταν δήμαρχος Σκύρου, από το 2014 ως και το 2019, τελούσε από προσωπική επιλογή, σε αναστολή της δικηγορικής του ιδιότητας.

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