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Με αιχμή την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ψηφιακές πλατφόρμες, την απλούστευση των γονικών αδειών και το «δίχτυ» ασφάλισης για τους νέους έως 26 ετών, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο περνά από σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, το κατώφλι της Βουλής. Πίσω όμως από τις θετικές στα χαρτιά ρυθμίσεις, το μεγάλο ερώτημα της αγοράς παραμένει αν οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν στην πράξη ή θα μείνουν γράμμα κενό.

Στα χαρτιά, το νομοσχέδιο επιχειρεί να βάλει τάξη σε τρία μέτωπα που «καίνε» την καθημερινότητα της αγοράς εργασίας: την ασυδοσία των αλγορίθμων στις ψηφιακές πλατφόρμες (delivery, ταχυμεταφορές, υπηρεσίες), τα γραφειοκρατικά εμπόδια στις άδειες γονέων και φροντιστών και τα ασφαλιστικά «κενά» των νέων που μπαινοβγαίνουν στην επισφαλή απασχόληση. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά στην ελληνική εργασιακή πραγματικότητα, η απόσταση ανάμεσα στη διάταξη του νόμου και στο τι συμβαίνει στον δρόμο ή στο γραφείο μετριέται στην πράξη από την ένταση των ελέγχων και τις πραγματικές ισορροπίες δυνάμεων.

Ψηφιακές πλατφόρμες: «Ανθρώπινο χέρι» στον αλγόριθμο και μαχητό τεκμήριο, αλλά με αστερίσκους

Η πλέον ηχηρή παρέμβαση αφορά την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2024/2831 για τους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες. Οι εταιρείες υποχρεώνονται πλέον να ενημερώνουν για τα κριτήρια με τα οποία οι αλγόριθμοι μοιράζουν παραγγελίες και αμοιβές, ενώ απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων εκτός ωραρίου, καθώς και η επεξεργασία στοιχείων για την ψυχολογική κατάσταση ή τις ιδιωτικές συνομιλίες των εργαζομένων. Παράλληλα, αποφάσεις «ξαφνικού θανάτου» –όπως η απενεργοποίηση λογαριασμού ή η διακοπή συνεργασίας– δεν θα μπορούν να λαμβάνονται αυτόματα από λογισμικό, αλλά θα απαιτούν ανθρώπινη εποπτεία και δικαίωμα επανεξέτασης, ενώ δημιουργείται και ειδικό μητρώο στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, είναι το μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας: όταν οι πραγματικές συνθήκες δείχνουν ότι η πλατφόρμα ασκεί διεύθυνση και έλεγχο, η σχέση θα μπορεί να αναγνωρίζεται ως μισθωτή, ακόμη κι αν η σύμβαση γράφει «ανεξάρτητος συνεργάτης».

Εδώ ακριβώς κρύβεται και η παγίδα: το τεκμήριο είναι μαχητό, όχι αυτόματο. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος που αμείβεται με «μπλοκάκι» και φοβάται μη χάσει το μεροκάματο θα πρέπει είτε να μπει σε χρονοβόρες διαδικασίες διεκδίκησης είτε να περιμένει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Επιθεώρησης Εργασίας να αποδείξουν στην πράξη τον έλεγχο του αλγορίθμου. Χωρίς μαζικούς και στοχευμένους ελέγχους, ο κίνδυνος να μετατραπεί η «ανθρώπινη εποπτεία» σε τυπική σφραγίδα πάνω στις ίδιες αλγοριθμικές ποινές είναι υπαρκτός.

Γονικές άδειες: Λιγότερη γραφειοκρατία, αλλά παραμένει ο φόβος της αγοράς

Στο σκέλος της οικογένειας, το νομοσχέδιο διορθώνει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που ταλαιπωρούσαν τους εργαζομένους:

Καταργείται η υποχρέωση συμπλήρωσης ενός επιπλέον έτους απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη για τη γονική άδεια και το επίδομα δεύτερου ή επόμενου παιδιού.

στον ίδιο εργοδότη για τη γονική άδεια και το επίδομα δεύτερου ή επόμενου παιδιού. Αίρεται η υποχρέωση κοινής δήλωσης για τη σειρά και τη διάρκεια λήψης της άδειας όταν και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη.

για τη σειρά και τη διάρκεια λήψης της άδειας όταν και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη. Καταργείται η προϋπόθεση εξάμηνης προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη για την άδεια φροντιστή σε περίπτωση σοβαρού ιατρικού λόγου οικείου προσώπου.

στον ίδιο εργοδότη για την άδεια φροντιστή σε περίπτωση σοβαρού ιατρικού λόγου οικείου προσώπου. Προβλέπεται η χορήγηση της συμπληρωματικής παροχής κυοφορίας και λοχείας της ΔΥΠΑ και στις μισθωτές μητέρες που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ.

Πρόκειται για καλοδεχούμενες ρυθμίσεις που λύνουν πρακτικά τα χέρια, ιδίως για ζευγάρια που αλλάζουν δουλειά ή βρίσκονται στην ίδια επιχείρηση. Όμως το βαθύτερο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς –ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις– δεν ήταν ποτέ μόνο η αίτηση: είναι το αν ένας εργαζόμενος νιώθει ασφαλής να ζητήσει άδεια φροντιστή ή γονική άδεια χωρίς να βρεθεί αντιμέτωπος με σιωπηρές πιέσεις ή δυσμενή μεταχείριση.

Ασφάλιση έως τα 26: Αναγκαίο «μπάλωμα» σε μια επισφαλή αγορά για τους νέους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις παρεμβάσεις για την ασφαλιστική κάλυψη των νέων έως 26 ετών:

Διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης μέσω των γονέων μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών, έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Δυνατότητα επιστροφής στην ασφάλιση των γονέων έως τα 26 έτη για άγαμους νέους που χάνουν την κάλυψη από την εργασία τους και δεν διαθέτουν ενεργό δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα. Διατήρηση της οικογενειακής κάλυψης για όσους εργάζονται μετά την ενηλικίωση, μέχρι να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για δική τους ασφαλιστική ικανότητα.

Οι ρυθμίσεις αυτές κλείνουν όντως επικίνδυνα κενά υγειονομικής περίθαλψης. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελούν μια άτυπη παραδοχή της ίδιας της πραγματικότητας που βιώνει η νέα γενιά: η εργασία των νέων ηλικίας 18–26 ετών στην Ελλάδα είναι τόσο διακεκομμένη, εποχική και επισφαλής, ώστε το κράτος αναγκάζεται να κρατά τους νέους εργαζομένους «προσκολλημένους» στην ασφάλιση των γονιών τους επειδή η δική τους δουλειά δεν αρκεί ούτε για να τους εξασφαλίσει σταθερό βιβλιάριο υγείας.

Το στοίχημα της εφαρμογής

Το νομοσχέδιο που μπαίνει προς συζήτηση στη Βουλή προσθέτει χρήσιμα εργαλεία προστασίας και συμμορφώνει τη χώρα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, στην αγορά εργασίας οι νόμοι κρίνονται όχι από τη διατύπωση των άρθρων τους, αλλά από το κατά πόσο το κράτος διαθέτει τη βούληση και τους μηχανισμούς να επιβάλει τους κανόνες εκεί όπου η ανισορροπία ισχύος ανάμεσα σε εργοδότη, πλατφόρμα και εργαζόμενο παραμένει συντριπτική.

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