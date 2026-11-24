Takeaways by to pontiki AI Ο 34χρονος μαθηματικός Λεβέντ Αλπόγκε, εργαζόμενος στην εταιρεία Anthropic, δημοσίευσε μια απόδειξη για την περίφημη υπόθεση Ρίμαν, η οποία παρέμενε άλυτη για 167 χρόνια.

Η διαδικασία επίλυσης πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Αλπόγκε και του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης Claude, αν και ο ακριβής καταμερισμός της εργασίας μεταξύ τους παραμένει ασαφής.

Η απόδειξη περιλαμβάνει 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα και δύο ανεξάρτητες ομάδες επιστημόνων έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στην ορθότητα του αποτελέσματος.

Το επίτευγμα βρίσκεται υπό περαιτέρω εξονυχιστικό έλεγχο από την επιστημονική κοινότητα και, εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά, θα αποτελέσει μια ιστορική εξέλιξη για τα μαθηματικά.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Επί 167 χρόνια, κορυφαίοι μαθηματικοί επιχειρούσαν ανεπιτυχώς να αποδείξουν την περίφημη υπόθεση Ρίμαν. Τώρα, ένας 34χρονος μαθηματικός και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic φαίνεται ότι τα κατάφεραν, σε μια ανακάλυψη που, εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά, θα γράψει ιστορία.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Λεβέντ Αλπόγκε, μαθηματικός και εργαζόμενος στην Anthropic, δημοσίευσε την απόδειξη ενός προβλήματος που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα από το 1859.

Την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, δύο ανεξάρτητες ομάδες ανακοίνωσαν ότι είχαν «πλήρη εμπιστοσύνη» στην ορθότητα της απόδειξης, συγχαίροντας τον μαθηματικό για το επίτευγμά του.

Η απόδειξη, ωστόσο, θα πρέπει να αντέξει σε περαιτέρω εξονυχιστικό έλεγχο.

Τι είναι η υπόθεση Ρίμαν

Το 1859, ο Γερμανός μαθηματικός Μπέρνχαρντ Ρίμαν διατύπωσε μια υπόθεση που συνδέεται με τον τρόπο κατανομής των πρώτων αριθμών, δηλαδή των αριθμών που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα.

Credit: Smithsonian Institution Libraries / Wikimedia Commons (Public Domain)

Έκτοτε, η απόδειξή της εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία των μαθηματικών.

Το 2000 συμπεριλήφθηκε στα επτά προβλήματα της χιλιετίας, για την επίλυση καθενός από τα οποία ορίστηκε χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μέχρι τις φετινές εξελίξεις, μόνο ένα από τα επτά προβλήματα είχε επιλυθεί.

Μέχρι πρόσφατα, ορισμένες προβλέψεις τοποθετούσαν την επίλυσή της στο 2035, ενώ ο Τέρενς Τάο, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μαθηματικούς, εκτιμούσε τον περασμένο μήνα ότι άνθρωποι και τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να τα καταφέρουν έως το 2050.

Πώς συνεργάστηκαν ο άνθρωπος και η τεχνητή νοημοσύνη

Ο Αλπόγκε δεν έχει αποκαλύψει τις εντολές που έδωσε στον Claude ούτε τους υπολογιστικούς πόρους που χρησιμοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να παραμένει ασαφής ο ακριβής καταμερισμός της εργασίας.

Ωστόσο, ο Claude δεν εργάστηκε αυτόνομα. Η πολυετής προετοιμασία του μαθηματικού και η βαθιά γνώση του προβλήματος του επέτρεψαν να καθοδηγήσει το μοντέλο προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο ίδιος συνδύασε τη μαθηματική του διαίσθηση, την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία του με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Καθώς η απόδειξη έπαιρνε μορφή, ο Αλπόγκε περνούσε ολόκληρες νύχτες χωρίς ύπνο, παρακολουθώντας με θαυμασμό την πρόοδο του Claude.

«Ο Claude με ξεπέρασε κατά πολύ κοντά στη γραμμή του τερματισμού, πετούσε, χόρευε και έλαμπε φτάνοντας προς το τέλος», έγραψε χαρακτηριστικά.

17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα και 250.000 σελίδες

Οι διαστάσεις του εγχειρήματος αποτυπώνονται στα στοιχεία που παρουσιάζει το δημοσίευμα:

Η απόδειξη περιλαμβάνει 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα , τις οποίες έσπευσαν να επαληθεύσουν μαθηματικοί από όλο τον κόσμο.

, τις οποίες έσπευσαν να επαληθεύσουν μαθηματικοί από όλο τον κόσμο. Όταν ζητήθηκε από τον Claude να παρουσιάσει γραπτώς την απόδειξη, παρήγαγε 250.000 σελίδες, τις οποίες ο Αλπόγκε χαρακτήρισε δυσανάγνωστες και εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας.

Ο μαθηματικός δημοσίευσε τον κώδικα στην προσωπική του ιστοσελίδα, μαζί με ένα τετρασέλιδο αρχείο με τίτλο «remark.pdf».

Δύο ανεξάρτητες ομάδες εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στην ορθότητα της απόδειξης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ίδιος ο Αλπόγκε παραδέχεται πως δεν κατανοεί ακόμη όλα τα μαθηματικά που περιλαμβάνονται στην απόδειξή του και προσπαθεί να τα αφομοιώσει μαζί με άλλους ανθρώπους.

Ο μαθηματικός που ονειρευόταν να λύσει την υπόθεση Ρίμαν

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη από Τούρκους γονείς, ο Αλπόγκε διάβαζε ήδη από την ηλικία των τριών ετών και έμαθε αριθμητική από την αδελφή του κατά τη διάρκεια οικογενειακών ταξιδιών με το αυτοκίνητο.

Credit: Marlene Ruf / MFO / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0 DE)

Έχει συναισθησία, ένα φαινόμενο που, στην περίπτωσή του, συνδέεται με την αντίληψη γραμμάτων και αριθμών ως χρωμάτων.

Η ακαδημαϊκή του διαδρομή περιλαμβάνει:

Αποφοίτηση από το Χάρβαρντ το 2014 με την υψηλότερη βαθμολογία της χρονιάς του, πτυχίο μαθηματικών και μεταπτυχιακό στη φυσική.

Βράβευση ως κορυφαίου νεαρού ερευνητή μαθηματικών στις ΗΠΑ.

Υποτροφία στο Κέιμπριτζ, διδακτορικό στο Πρίνστον και ερευνητική υποτροφία στο Χάρβαρντ.

Ήδη από το λύκειο χρησιμοποιούσε επεξεργαστές γραφικών της Nvidia για την ανάλυση ιατρικών απεικονίσεων. Διακρίθηκε στον διαγωνισμό Intel Science Talent Search, με αποτέλεσμα να δοθεί το όνομά του στον αστεροειδή 25898 Alpoge.

Μιλά έξι γλώσσες και επιθυμεί να μάθει λατινικά και αρχαία ελληνικά, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του ως φοιτητής προπονούνταν για μαραθωνίους.

Το 2014 είχε δηλώσει στο CNN Türk: «Το όνειρό μου είναι να λύσω την υπόθεση Ρίμαν».

Η κυκλοφορία του GPT-4 της OpenAI το 2023 τον ώθησε να εγκαταλείψει την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και το 2024 εντάχθηκε στην Anthropic.

Ο ανταγωνισμός Anthropic και OpenAI

Το 2026 σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες ανακοινώσεις μαθηματικών επιτευγμάτων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Ιούλιο, ο Αλπόγκε ανακοίνωσε ότι μοντέλο της Anthropic είχε βρει αντιπαράδειγμα στην εικασία του Ιακωβιανού, ένα πρόβλημα της αλγεβρικής γεωμετρίας ηλικίας 87 ετών.

Στις 31 Αυγούστου, μια αινιγματική ανάρτησή του προκάλεσε εικασίες ότι η Anthropic πλησίαζε στην επίλυση προβλήματος της χιλιετίας.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η OpenAI επιστράτευσε ένα ισχυρό μοντέλο και υπολογιστικούς πόρους αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοινώνοντας μία εβδομάδα αργότερα τη λύση του προβλήματος Ναβιέ-Στοκς.

Ο Αλπόγκε εργαζόταν επί έναν χρόνο στο ίδιο πρόβλημα με μαθηματικό του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, με την ανακοίνωση να πυροδοτεί έντονη διαμάχη για την πατρότητα του επιτεύγματος.

Τον Οκτώβριο, η OpenAI παρουσίασε εκατοντάδες μαθηματικά αποτελέσματα ταυτόχρονα.

Μια νέα εποχή για την επιστημονική ανακάλυψη

Ο Αλπόγκε ενημέρωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για την πρόοδό του λίγες ημέρες πριν από τη δημόσια εγγραφή της εταιρείας, ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Δημοσίευσε την απόδειξη την επομένη της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει και δεν διέθεσε τον μαθηματικό για δηλώσεις πέραν των δημοσιεύσεων και των αναρτήσεών του.

Πολλοί μαθηματικοί βλέπουν στο επίτευγμα μια πρόγευση της λεγόμενης «επιστήμης των κενταύρων»: ενός μοντέλου συνεργασίας ανθρώπων και μηχανών για ανακαλύψεις που κανένας από τους δύο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μόνος του.

Εφόσον η απόδειξη επιβεβαιωθεί οριστικά, ο 34χρονος Αλπόγκε ενδέχεται να καταγραφεί στην ιστορία ως ο μαθηματικός που έλυσε την υπόθεση Ρίμαν, έχοντας στο πλευρό του την τεχνητή νοημοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει λύσεις που οι μαθηματικοί αναζητούσαν επί αιώνες, αλλά απειλεί να καταστρέψει την ίδια την επιστήμη

Μπορούμε να καλλιεργήσουμε πατάτες στη Σελήνη; Έρευνα ανοίγει τον δρόμο για ανάπτυξη γεωργίας στον δορυφόρο της Γης (photos/videos)

Διάστημα: Ένα μήνυμα από τη Γη προς το «Voyager 1» – Παγκόσμια δράση της NASA για το ιστορικό ορόσημο του διαστημόπλοιου (videos)