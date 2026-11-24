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Επί 167 χρόνια, κορυφαίοι μαθηματικοί επιχειρούσαν ανεπιτυχώς να αποδείξουν την περίφημη υπόθεση Ρίμαν. Τώρα, ένας 34χρονος μαθηματικός και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic φαίνεται ότι τα κατάφεραν, σε μια ανακάλυψη που, εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά, θα γράψει ιστορία.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Λεβέντ Αλπόγκε, μαθηματικός και εργαζόμενος στην Anthropic, δημοσίευσε την απόδειξη ενός προβλήματος που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα από το 1859.
Την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, δύο ανεξάρτητες ομάδες ανακοίνωσαν ότι είχαν «πλήρη εμπιστοσύνη» στην ορθότητα της απόδειξης, συγχαίροντας τον μαθηματικό για το επίτευγμά του.
Η απόδειξη, ωστόσο, θα πρέπει να αντέξει σε περαιτέρω εξονυχιστικό έλεγχο.
Το 1859, ο Γερμανός μαθηματικός Μπέρνχαρντ Ρίμαν διατύπωσε μια υπόθεση που συνδέεται με τον τρόπο κατανομής των πρώτων αριθμών, δηλαδή των αριθμών που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα.
Έκτοτε, η απόδειξή της εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία των μαθηματικών.
Το 2000 συμπεριλήφθηκε στα επτά προβλήματα της χιλιετίας, για την επίλυση καθενός από τα οποία ορίστηκε χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μέχρι τις φετινές εξελίξεις, μόνο ένα από τα επτά προβλήματα είχε επιλυθεί.
Μέχρι πρόσφατα, ορισμένες προβλέψεις τοποθετούσαν την επίλυσή της στο 2035, ενώ ο Τέρενς Τάο, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μαθηματικούς, εκτιμούσε τον περασμένο μήνα ότι άνθρωποι και τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να τα καταφέρουν έως το 2050.
Ο Αλπόγκε δεν έχει αποκαλύψει τις εντολές που έδωσε στον Claude ούτε τους υπολογιστικούς πόρους που χρησιμοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να παραμένει ασαφής ο ακριβής καταμερισμός της εργασίας.
Ωστόσο, ο Claude δεν εργάστηκε αυτόνομα. Η πολυετής προετοιμασία του μαθηματικού και η βαθιά γνώση του προβλήματος του επέτρεψαν να καθοδηγήσει το μοντέλο προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ο ίδιος συνδύασε τη μαθηματική του διαίσθηση, την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία του με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.
Καθώς η απόδειξη έπαιρνε μορφή, ο Αλπόγκε περνούσε ολόκληρες νύχτες χωρίς ύπνο, παρακολουθώντας με θαυμασμό την πρόοδο του Claude.
«Ο Claude με ξεπέρασε κατά πολύ κοντά στη γραμμή του τερματισμού, πετούσε, χόρευε και έλαμπε φτάνοντας προς το τέλος», έγραψε χαρακτηριστικά.
Οι διαστάσεις του εγχειρήματος αποτυπώνονται στα στοιχεία που παρουσιάζει το δημοσίευμα:
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ίδιος ο Αλπόγκε παραδέχεται πως δεν κατανοεί ακόμη όλα τα μαθηματικά που περιλαμβάνονται στην απόδειξή του και προσπαθεί να τα αφομοιώσει μαζί με άλλους ανθρώπους.
Γεννημένος στη Νέα Υόρκη από Τούρκους γονείς, ο Αλπόγκε διάβαζε ήδη από την ηλικία των τριών ετών και έμαθε αριθμητική από την αδελφή του κατά τη διάρκεια οικογενειακών ταξιδιών με το αυτοκίνητο.
Έχει συναισθησία, ένα φαινόμενο που, στην περίπτωσή του, συνδέεται με την αντίληψη γραμμάτων και αριθμών ως χρωμάτων.
Η ακαδημαϊκή του διαδρομή περιλαμβάνει:
Ήδη από το λύκειο χρησιμοποιούσε επεξεργαστές γραφικών της Nvidia για την ανάλυση ιατρικών απεικονίσεων. Διακρίθηκε στον διαγωνισμό Intel Science Talent Search, με αποτέλεσμα να δοθεί το όνομά του στον αστεροειδή 25898 Alpoge.
Μιλά έξι γλώσσες και επιθυμεί να μάθει λατινικά και αρχαία ελληνικά, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του ως φοιτητής προπονούνταν για μαραθωνίους.
Το 2014 είχε δηλώσει στο CNN Türk: «Το όνειρό μου είναι να λύσω την υπόθεση Ρίμαν».
Η κυκλοφορία του GPT-4 της OpenAI το 2023 τον ώθησε να εγκαταλείψει την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και το 2024 εντάχθηκε στην Anthropic.
Το 2026 σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες ανακοινώσεις μαθηματικών επιτευγμάτων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Τον Ιούλιο, ο Αλπόγκε ανακοίνωσε ότι μοντέλο της Anthropic είχε βρει αντιπαράδειγμα στην εικασία του Ιακωβιανού, ένα πρόβλημα της αλγεβρικής γεωμετρίας ηλικίας 87 ετών.
Στις 31 Αυγούστου, μια αινιγματική ανάρτησή του προκάλεσε εικασίες ότι η Anthropic πλησίαζε στην επίλυση προβλήματος της χιλιετίας.
Την 1η Σεπτεμβρίου, η OpenAI επιστράτευσε ένα ισχυρό μοντέλο και υπολογιστικούς πόρους αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοινώνοντας μία εβδομάδα αργότερα τη λύση του προβλήματος Ναβιέ-Στοκς.
Ο Αλπόγκε εργαζόταν επί έναν χρόνο στο ίδιο πρόβλημα με μαθηματικό του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, με την ανακοίνωση να πυροδοτεί έντονη διαμάχη για την πατρότητα του επιτεύγματος.
Τον Οκτώβριο, η OpenAI παρουσίασε εκατοντάδες μαθηματικά αποτελέσματα ταυτόχρονα.
Ο Αλπόγκε ενημέρωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για την πρόοδό του λίγες ημέρες πριν από τη δημόσια εγγραφή της εταιρείας, ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Δημοσίευσε την απόδειξη την επομένη της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.
Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει και δεν διέθεσε τον μαθηματικό για δηλώσεις πέραν των δημοσιεύσεων και των αναρτήσεών του.
Πολλοί μαθηματικοί βλέπουν στο επίτευγμα μια πρόγευση της λεγόμενης «επιστήμης των κενταύρων»: ενός μοντέλου συνεργασίας ανθρώπων και μηχανών για ανακαλύψεις που κανένας από τους δύο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μόνος του.
Εφόσον η απόδειξη επιβεβαιωθεί οριστικά, ο 34χρονος Αλπόγκε ενδέχεται να καταγραφεί στην ιστορία ως ο μαθηματικός που έλυσε την υπόθεση Ρίμαν, έχοντας στο πλευρό του την τεχνητή νοημοσύνη.
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