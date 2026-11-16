Διάστημα: Ένα μήνυμα από τη Γη προς το «Voyager 1» – Παγκόσμια δράση της NASA για το ιστορικό ορόσημο του διαστημόπλοιου (videos)

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Το διαστημικό σκάφος «Voyager 1» της NASA ετοιμάζεται να φτάσει σε ένα ιστορικό ορόσημο στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης: να βρεθεί σε απόσταση μιας ημέρας φωτός από τη Γη, που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ από κανένα άλλο ανθρώπινο κατασκεύασμα. Με αφορμή αυτό το επίτευγμα, η NASA προσκαλεί τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να συμμετέχουν σε μια δράση παγκόσμιου εορτασμού, στέλνοντας ένα συμβολικό φωτεινό μήνυμα προς το διαστημόπλοιο.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 05:16:07 το πρωί (ώρα EST), το διαστημικό σκάφος «Voyager 1» της NASA θα βρεθεί σε απόσταση περίπου 26 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Σε αυτή την απόσταση, ένα σήμα που θα εκπέμπεται από το διαστημόπλοιο, θα χρειάζεται ακριβώς 24 ώρες ή μία ημέρα φωτός για να φτάσει στον πλανήτη μας.

Με αφορμή αυτό το ορόσημο, η NASA καλεί τους πολίτες αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, αμέσως μετά τη δύση του Ηλίου, να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους τηλέφωνο ή έναν φακό και να σχηματίσουν σε κώδικα Μορς το διακριτικό κλήσης της αποστολής «VGR».

Η ακολουθία των φωτεινών σημάτων είναι:

V: Τρεις σύντομοι παλμοί και ένας παρατεταμένος

G: Δύο παρατεταμένοι παλμοί και ένας σύντομος

R: Ένας σύντομος παλμός, ένας παρατεταμένος και ένας σύντομος

Για τον σκοπό αυτό, η NASA έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή, που παράγει το μήνυμα αυτοματοποιημένο, η οποία είναι διαθέσιμη στο λινκ: https://science.nasa.gov/specials/apps/voyager-one-light-day/

Όσοι συμμετάσχουν, προτείνεται να τραβήξουν φωτογραφίες ή βίντεο από το φωτεινό σήμα που θα στείλουν και να τα κοινοποιήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το tag @NASA ενισχύοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Η δράση έχει τον τίτλο «Shine Bright». Θα είναι ένα μήνυμα συμβολικό, «μια απλή πράξη, μια κοινή στιγμή, ένας εορτασμό για το πιο μακρινό επίτευγμα της ανθρωπότητας», όπως σημειώνει η NASA στην ιστοσελίδα της.

Μισός αιώνας εξερεύνησης

Οι δύο αποστολές «Voyager» («Voyager 1» και «Voyager 2»), με επικεφαλής την NASA, εκτοξεύθηκαν το 1977, με διαφορά λίγων εβδομάδων μεταξύ τους, και βρίσκονται πλέον στο Διάστημα 49 χρόνια. Αφού εξερεύνησαν τους γιγάντιους πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και κατά τη δεκαετία του 1980, συνέχισαν το ταξίδι τους στον διαπλανητικό χώρο. Το «Voyager 1» πέρασε στον διαστρικό χώρο το 2012 και το «Voyager 2» το 2018 και έκτοτε εξερευνούν περιοχές του Διαστήματος, στις οποίες δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα καμία άλλη αποστολή και δεν αναμένεται να βρεθεί καμία άλλη για τις επόμενες δεκαετίες.

«To “Voyager” είναι το πιο μακρινό αντικείμενο της ανθρωπότητας και το μήνυμά μας προς τον Γαλαξία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σπουδαίος έλληνας επιστήμονας και πρωτεργάτης της αποστολής «Voyager», Σταμάτης Κριμιζής, στο περιθώριο σχετικής ημερίδας για την αποστολή που διοργανώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ακαδημία Αθηνών. Ο κ. Κριμιζής ήταν ο νεότερος σε ηλικία επιστήμονας που στελέχωσε το 1971 την επιστημονική ομάδα του «Voyager» και ο μοναδικός σήμερα εν ζωή επιστήμονας από την αρχική ομάδα.

Η επιλογή του κώδικα Μορς για την αυριανή δράση της NASA έχει έναν επιπλέον συμβολισμό, καθώς ο Χρυσός Δίσκος που μεταφέρουν τόσο το «Voyager 1» όσο και το «Voyager 2», περιλαμβάνει σε κώδικα Μορς το μήνυμα «Ad astra per aspera», που στα λατινικά σημαίνει «Μέσα από τις δυσκολίες προς τα αστέρια». Στον Χρυσό Δίσκο έχουν χαραχτεί επίσης εικόνες και ήχοι από τον πλανήτη μας, μουσικές διαφορετικών πολιτισμών και μηνύματα από τους κατοίκους της Γης σε 55 γλώσσες.

Εκτός από τη συμβολική δράση, το εργαστήριο JPL της NASA θα διοργανώσει αυτή την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου εκδήλωση με τη συμμετοχή επιστημόνων και στελεχών της αποστολής, καθώς και πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «NASA+ Voyager», η οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το 2027, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εκτόξευση των δύο διαστημόπλοιων. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο «von Karman» του JPL, στην Καλιφόρνια, όπου διοργανώνονταν οι ενημερωτικές συναντήσεις για την αποστολή κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης των εξωτερικών πλανητών.

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