Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

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Η πρώτη ελληνική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αποκτά το δικό της επιστημονικό και επικοινωνιακό επιτελείο, με την αστροφυσικό Αναστασία – Φιόρη Μεταλληνού να αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη.

Η Ελληνίδα επιστήμονας επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) για να συμμετάσχει στην ομάδα υποστήριξης της αποστολής και βρίσκεται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών, στην Κολωνία της Γερμανίας.

Αποστολή της είναι να παρακολουθεί και να παρουσιάζει την προετοιμασία του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, αλλά και να ενημερώνει για το επιστημονικό έργο που θα εκτελέσει κατά την παραμονή του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η επιλογή της προέκυψε μέσα από τη διαδικασία προκήρυξης θέσης εργασίας του ESA, στην οποία υπέβαλε υποψηφιότητα και τελικά επιλέχθηκε. Η νέα της επαγγελματική δραστηριότητα την οδηγεί στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών, εκεί όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση των αστροναυτών και οργανώνονται σημαντικές πτυχές των επανδρωμένων διαστημικών αποστολών. Η παρουσία της στην ομάδα δεν αφορά απλώς την προβολή ενός ιστορικού ταξιδιού. Το αντικείμενό της είναι να μεταφέρει στο κοινό τις επιστημονικές εργασίες, τις τεχνολογικές δοκιμές και τα πειράματα που θα συνθέσουν το ελληνικό πρόγραμμα στον ISS, καθώς και να καλύπτει τις δραστηριότητες του Γολέμη από την περίοδο της προετοιμασίας του μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής.

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού

Η Δρ Φιόρη Μεταλληνού έχει διαμορφώσει μια επιστημονική πορεία με επίκεντρο τη Φυσική και τη μελέτη του διαστήματος. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο τη Διαστημική Φυσική. Η έρευνά της επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και την εξασθένηση των μαγνητικών καταιγίδων στο γεωδιάστημα, μελετώντας φαινόμενα που σχετίζονται με το μαγνητικό περιβάλλον της Γης και την επίδραση της ηλιακής δραστηριότητας. Στην επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνονται συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων το Centre d’Étude des Environnements Terrestre et Planétaires στη Γαλλία και η Heliophysics Science Division του Goddard Space Flight Center της NASA στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχει επίσης συνεργαστεί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ σημαντικό μέρος της επιστημονικής της δραστηριότητας συνδέεται με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης.

Πέρα από την ερευνητική της δραστηριότητα, έχει ασχοληθεί με την επικοινωνία της επιστήμης και την ενημέρωση του κοινού για ζητήματα αστρονομίας και αστροφυσικής. Η συγκεκριμένη εμπειρία αποτελεί βασικό εφόδιο για τη νέα της θέση, καθώς θα κληθεί να παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα και ερευνητικές διαδικασίες που δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνουν κατανοητές από ανθρώπους χωρίς εξειδικευμένη γνώση. Η επικοινωνία της αποστολής θα καλύπτει τόσο την προετοιμασία του Γολέμη όσο και τις εργασίες του σε τροχιά, με την ίδια να έχει αναλάβει και τον συντονισμό δράσεων όπως ομιλίες, επισκέψεις και συνεντεύξεις του Έλληνα αστροναύτη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ESA.

Το μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο επιστημονικό περιεχόμενο της ελληνικής αποστολής. Η παρουσία του Αδριανού Γολέμη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2027, δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική στιγμή για την ελληνική εκπροσώπηση στο Διάστημα. Συνδέεται με ένα πρόγραμμα ερευνητικών πειραμάτων και τεχνολογικών δοκιμών, μέσα από το οποίο ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει ένα εργαστήριο σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Η διαδικασία για τη διαμόρφωση του ελληνικού επιστημονικού προγράμματος ξεκίνησε ύστερα από πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, με την πρόσκληση προς πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις να καταθέσουν προτάσεις για πειράματα που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από τον Έλληνα αστροναύτη. Η ανταπόκριση οδήγησε στην υποβολή περίπου 40 προτάσεων, οι οποίες αφορούν διαφορετικούς κλάδους της επιστήμης. Στο πεδίο των ερευνητικών αντικειμένων περιλαμβάνονται η Φυσιολογία, η Βιολογία, η Χημεία και η Επιστήμη των Υλικών.

Από το σύνολο των προτάσεων αναμένεται να επιλεγούν περίπου δέκα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστικοποιηθεί το τελικό πρόγραμμα. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις και τα πρωτόκολλα λειτουργίας του διαστημικού σταθμού, καθώς δεν είναι δυνατόν κάθε πείραμα που σχεδιάζεται στη Γη να μπορεί να μεταφερθεί και να εκτελεστεί σε τροχιά. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος έχει την ευθύνη της τελικής αξιολόγησης και της επιλογής των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, ενώ η ελληνική πλευρά εξετάζει την επιστημονική τους αξία και τη δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από την εγχώρια ερευνητική κοινότητα.

Οι συνθήκες μικροβαρύτητας στον ISS προσφέρουν δυνατότητες που δεν υπάρχουν στα επίγεια εργαστήρια. Οι επιστήμονες μπορούν να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά βιολογικών οργανισμών, υλικών και χημικών διεργασιών σε ένα περιβάλλον όπου η επίδραση της βαρύτητας είναι διαφορετική. Τα αποτελέσματα τέτοιων πειραμάτων μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για νέες μελέτες και να αξιοποιηθούν σε διαφορετικούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για τους ελληνικούς φορείς, η συμμετοχή στο πρόγραμμα δημιουργεί τη δυνατότητα να εντάξουν την έρευνά τους σε μια διεθνή διαστημική δραστηριότητα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο πεδίο πειραματισμού.

Η αποστολή του Ανδριανού Γολέμη εντάσσεται στη συνεργασία της ESA με την εταιρεία Vast για την επανδρωμένη διαστημική πτήση PAM-6. Η προετοιμασία του Έλληνα αστροναύτη περιλαμβάνει την εκπαίδευσή του, την εξοικείωση με τις απαιτήσεις του διαστημικού περιβάλλοντος και την προετοιμασία των επιστημονικών εργασιών που θα κληθεί να εκτελέσει. Σε αυτή τη διαδικασία η Δρ. Μεταλληνού θα έχει ενεργό ρόλο στην ενημέρωση για κάθε στάδιο, παρουσιάζοντας τόσο την προσωπική προετοιμασία του όσο και την εξέλιξη του ερευνητικού προγράμματος.

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