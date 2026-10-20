Το 2027 ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Το κοινό θα δώσει το όνομα στην ιστορική αποστολή του Αδριανού Γολέμη

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Το όνομα της αποστολής με το οποίο θα ταξιδέψει η Ελλάδα στο Διάστημα καλούνται να επιλέξουν οι πολίτες, λίγους μήνες πριν από ένα ορόσημο για την ελληνική παρουσία στη διαστημική έρευνα. Το καλοκαίρι του 2027, ο Αδριανός Γολέμης, αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), αναμένεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα βρεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), συμμετέχοντας σε αποστολή με επιστημονικό αντικείμενο και ελληνική συμμετοχή.

Την πρόσκληση για την ονοματοδοσία απευθύνει το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, ζητώντας προτάσεις για την αποστολή VAST-PAM-1. Ο Ανδριανός Γολέμης θα παραμείνει στον τροχιακό σταθμό για δύο εβδομάδες, όπου θα πραγματοποιήσει πειράματα που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο ελληνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Η αποστολή δεν αφορά μόνο την παρουσία ενός Έλληνα στο Διάστημα. Πίσω από την προετοιμασία της βρίσκεται η συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και ειδικών από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για μια προσπάθεια που φιλοδοξεί να ενισχύσει τη συμμετοχή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας σε ένα πεδίο όπου η έρευνα πραγματοποιείται σε διεθνές επίπεδο και απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Γι’ αυτό και το όνομα που θα δοθεί στην αποστολή δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή τυπική διαδικασία. Στόχος είναι να εκφράζει το περιεχόμενο και τον συμβολισμό του εγχειρήματος, αλλά και να μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα από το κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μπορεί να συνδέεται με την επιστήμη, τις αξίες της εξερεύνησης ή στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης, αρκεί να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν μια σύντομη λέξη ή έναν μικρό συνδυασμό λέξεων, εύκολο στην απομνημόνευση και στην προφορά τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Η ονομασία θα πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την αποστολή.

Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος προτείνει να αποφεύγονται τα κύρια ονόματα. Εξαίρεση μπορούν να αποτελέσουν πρόσωπα της μυθολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο συμβολισμός τους είναι ευρέως γνωστός και συνδέεται ουσιαστικά με το εγχείρημα.

Με την εκτόξευση να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2027, η διαδικασία επιλογής του ονόματος δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ένα εγχείρημα που συνδέει την ελληνική επιστημονική δραστηριότητα με τη διεθνή διαστημική έρευνα. Το ζητούμενο είναι μια ονομασία σύντομη και αναγνωρίσιμη, που θα συνοδεύσει τον Αδριανό Γολέμη στο ταξίδι του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

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