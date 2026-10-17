Ποιοι διεκδικούν την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα μετά την Γκιλφόιλ – Τα ονόματα και ο ρόλος των ενδιάμεσων εκλογών

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Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, έπειτα από μόλις 11 μήνες θητείας, ανοίγει τη συζήτηση για το πρόσωπο που θα αναλάβει την εκπροσώπηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Στο παρασκήνιο της Ουάσιγκτον κυκλοφορούν ονόματα πολιτικών με πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ, στελεχών της κυβέρνησής του και επιχειρηματιών με ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια. Ωστόσο, η τελική επιλογή ενδέχεται να συνδεθεί με τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες θα διαμορφώσουν τους νέους συσχετισμούς στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Η αναζήτηση νέου πρέσβη αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του στρατηγικού ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον εκτείνονται από την αμυντική συνεργασία και την ενεργειακή ασφάλεια έως τις περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις, καθιστώντας τη συγκεκριμένη διπλωματική θέση σημαντική για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Ο διάδοχος της Γκιλφόιλ θα κληθεί να διαχειριστεί αυτή την ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους επαναπροσδιορίζονται και οι ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή μεταβάλλονται.

Προς το παρόν, επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής βρίσκεται ο Τζόσουα Χακ, γνωστός ως Τζος Χακ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα επιτετραμμένου μετά την αποχώρηση της Γκιλφόιλ.

Ο Χακ, που υπηρετούσε προηγουμένως ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας, είναι διπλωμάτης καριέρας με περίπου 25 χρόνια εμπειρίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών, αρμόδιος για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, ενώ είχε αναλάβει και τη διεύθυνση του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Στη διπλωματική του διαδρομή περιλαμβάνονται αποστολές στην Κίνα, την Ιαπωνία, τη Βουλγαρία, τη Μιανμάρ, την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ. Η γνώση του για τις υποθέσεις της περιοχής θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση της συνέχειας στις διμερείς σχέσεις, μέχρι να οριστεί ο νέος Αμερικανός πρέσβης.

Γκας Μπιλιράκης: Το όνομα που είχε συζητηθεί και το 2024

Ανάμεσα στα πρόσωπα που επανέρχονται στην ονοματολογία ξεχωρίζει ο Γκας Μπιλιράκης, Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Φλόριντα.

Το ενδεχόμενο αξιοποίησής του στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας είχε συζητηθεί ήδη τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συγκροτούσε τη νέα κυβέρνησή του μετά την εκλογική του νίκη.

Ο Μπιλιράκης διαθέτει ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις, καθώς διατηρεί επαφές τόσο με τον Αμερικανό πρόεδρο όσο και με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο συνδέεται με μακροχρόνια προσωπική φιλία από τη Φλόριντα.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει διακομματικές συνεργασίες στο Κογκρέσο για ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρώντας επαφές και με στελέχη των Δημοκρατικών.

Γιος του πρώην βουλευτή Μάικλ Μπιλιράκη, έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της πολιτικής του δραστηριότητας με την προώθηση των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στην Ουάσιγκτον, την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Τουρκία και την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Ωστόσο, η περίπτωσή του παρουσιάζει μια σημαντική πολιτική δυσκολία.

Το 2024, η περιορισμένη πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων καθιστούσε προβληματική την αποχώρηση ενός έμπειρου βουλευτή, καθώς η έδρα του είχε βαρύτητα για τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

Το συγκεκριμένο εμπόδιο συνέβαλε στο να μην προχωρήσει τότε το σενάριο, με τον Τραμπ να επιλέγει τελικά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την Αθήνα.

Μάικλ Ρήγας και Μάικλ Κράτσιος: Οι δύο Ελληνοαμερικανοί της κυβέρνησης Τραμπ

Στις συζητήσεις για τη διαδοχή περιλαμβάνονται επίσης δύο πρόσωπα που προέρχονται από τον κυβερνητικό μηχανισμό και διαθέτουν ελληνική καταγωγή: ο Μάικλ Ρήγας και ο Μάικλ Κράτσιος.

Ο Μάικλ Ρήγας κατέχει τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, με αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διοίκηση και τη διαχείριση των πόρων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις της ομοσπονδιακής διοίκησης, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας του αμερικανικού κρατικού μηχανισμού και τη διαχείριση σύνθετων διοικητικών δομών.

Το όνομά του θα μπορούσε να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία εφόσον ο Λευκός Οίκος προσανατολιστεί στην επιλογή ενός προσώπου με άμεση εμπειρία από τη λειτουργία του υπουργείου Εξωτερικών.

Διαφορετικό είναι το επαγγελματικό προφίλ του Μάικλ Κράτσιου, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου.

Η πορεία του συνδέεται με τον τομέα της τεχνολογίας, την καινοτομία και τη διαμόρφωση της αμερικανικής στρατηγικής σε σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς.

Η συμμετοχή του στον κυβερνητικό πυρήνα του Τραμπ, σε συνδυασμό με την ελληνική καταγωγή του, έχει οδηγήσει στην αναφορά του ονόματός του μεταξύ των πιθανών επιλογών για την πρεσβεία στην Αθήνα.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι κάποιο από τα δύο κυβερνητικά στελέχη εξετάζεται για τη θέση.

Ρέινς Πρίμπους: Οι ισχυρές διασυνδέσεις στον μηχανισμό των Ρεπουμπλικανών

Ένα ακόμη όνομα που εμφανίζεται στα σενάρια είναι εκείνο του Ρέινς Πρίμπους, πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και πρώην προέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών.

Ο Πρίμπους διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κομματικό μηχανισμό, έχοντας διαχειριστεί πολιτικές συμμαχίες, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και κρίσιμες ισορροπίες γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι οικογενειακές του ρίζες συνδέονται με τη Μυτιλήνη, ενώ διατηρεί επαφές με την ελληνική ομογένεια.

Η γνώση του για τους μηχανισμούς της Ουάσιγκτον και οι προσωπικές του σχέσεις στον χώρο των Ρεπουμπλικανών εξηγούν γιατί το όνομά του έχει εμφανιστεί και παλαιότερα σε συζητήσεις για την αμερικανική διπλωματική εκπροσώπηση στην Ελλάδα.

Σε αντίθεση με τον Μπιλιράκη, ο Πρίμπους δεν κατέχει εκλεγμένη κοινοβουλευτική έδρα, επομένως μια ενδεχόμενη μετακίνησή του δεν θα δημιουργούσε αντίστοιχο πρόβλημα στους συσχετισμούς της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τζον Κουδούνης και Χάουαρντ Λόρμπερ: Η επιχειρηματική διάσταση της διαδοχής

Η αναζήτηση του επόμενου Αμερικανού πρέσβη δεν περιορίζεται σε πρόσωπα με αμιγώς πολιτικό ή κυβερνητικό υπόβαθρο.

Στην ευρύτερη ονοματολογία περιλαμβάνονται και επιχειρηματίες με σημαντική οικονομική επιφάνεια, ισχυρές διασυνδέσεις και σχέσεις με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας από αυτούς είναι ο Τζον Κουδούνης, επικεφαλής της Calamos Investments, επενδυτικής εταιρείας με έδρα την ευρύτερη περιοχή του Σικάγου.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας έχει μακρά παρουσία στον χρηματοοικονομικό τομέα, ιδιαίτερα στις επενδύσεις και στη διαχείριση κεφαλαίων, ενώ συγκαταλέγεται στους γνωστούς εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Η πιθανή αξιοποίησή του θα μπορούσε να συνδεθεί με μια επιλογή που θα έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στην οικονομική διπλωματία, στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων και στην ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται και ο Χάουαρντ Λόρμπερ, επιχειρηματίας με πολυετή δραστηριότητα στον κλάδο των ακινήτων και προσωπικές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η παρουσία του στην αγορά του real estate, σε συνδυασμό με τις διασυνδέσεις του με τον κύκλο Τραμπ, έχει οδηγήσει στη συμπερίληψή του μεταξύ των προσώπων που συζητούνται ως πιθανές επιλογές.

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο περιπτώσεων είναι ότι θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια προσέγγιση με έμφαση στην επιχειρηματική συνεργασία και στις επενδύσεις, αντί της επιλογής ενός επαγγελματία διπλωμάτη.

Τζον Τζορτζ: Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας με επαφές στον Ρούμπιο και τον Τζόνσον

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Τζον Τζορτζ, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας και εκδότης από τη Νέα Ορλεάνη, ο οποίος κατέχει και τη θέση του επίτιμου προξένου της Ελλάδας.

Το όνομά του είχε ακουστεί ήδη στα τέλη του 2024, όταν βρίσκονταν σε εξέλιξη οι συζητήσεις για τη στελέχωση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης, και επανέρχεται τώρα στα σενάρια διαδοχής της Γκιλφόιλ.

Ο Τζορτζ δραστηριοποιείται στα μέσα ενημέρωσης και σε άλλους τομείς της αμερικανικής οικονομίας, ενώ διατηρεί επαφές με επιφανή στελέχη των Ρεπουμπλικανών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Η ιδιότητά του ως επίτιμου προξένου, οι δεσμοί του με την ελληνική ομογένεια και η παρουσία του στον επιχειρηματικό κόσμο αποτελούν στοιχεία που εξηγούν γιατί το όνομά του βρίσκεται στη σχετική ονοματολογία.

Τζον Κατσιματίδης: Γιατί η περίπτωσή του διαφέρει

Στον ευρύτερο κύκλο των προσώπων που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνεται και ο Τζον Κατσιματίδης, ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και επικεφαλής του Red Apple Group.

Με σημαντική δραστηριότητα στην ενέργεια, στα ακίνητα, στο λιανεμπόριο και στα μέσα ενημέρωσης, ο Κατσιματίδης αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, διατηρεί μακροχρόνια προσωπική σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που έχει συμβάλει στην αναφορά του ονόματός του σε συζητήσεις για πιθανούς πολιτικούς και διπλωματικούς διορισμούς.

Ωστόσο, στην περίπτωσή του υπάρχει μια ουσιαστική διαφοροποίηση.

Ο Τζον Κατσιματίδης δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ενώ δεν επιθυμεί να μεταφέρει το επίκεντρο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Κατά συνέπεια, η παρουσία του στην ονοματολογία δεν συνιστά επιβεβαιωμένη διεκδίκηση της θέσης, αλλά αντανακλά κυρίως τις συζητήσεις για πρόσωπα με ελληνική καταγωγή και στενές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και η απόφαση του Τραμπ

Το χρονοδιάγραμμα για την επιλογή του διαδόχου της Κίμπερλι Γκιλφόιλ παραμένει ανοιχτό, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη υποψηφιότητα από τον Λευκό Οίκο.

Στην αμερικανική πρωτεύουσα, το πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026, οι οποίες θα καθορίσουν τους νέους συσχετισμούς στο Κογκρέσο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που διατυπώνονται γύρω από τη διαδικασία διαδοχής, η επιλογή για την Αθήνα ενδέχεται να εξεταστεί μετά την εκλογική αναμέτρηση, όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για τις ισορροπίες μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Το αποτέλεσμα των εκλογών θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τον πολιτικό σχεδιασμό του Τραμπ όσο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα προχωρήσει η επικύρωση του νέου πρέσβη.

Η διαδικασία προβλέπει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προτείνει το πρόσωπο που επιθυμεί να διορίσει, αλλά ο διορισμός πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία.

Ακολουθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι προβλεπόμενες διπλωματικές διαδικασίες, μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τον νέο επικεφαλής της αποστολής.

Αυτά τα στάδια μπορούν να παρατείνουν τον χρόνο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση μιας υποψηφιότητας έως την οριστική εγκατάσταση του πρέσβη στην Αθήνα.

Μέχρι τότε, ο Τζος Χακ θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα επιτετραμμένου, διαχειριζόμενος την καθημερινή λειτουργία της πρεσβείας και τις επαφές με την ελληνική κυβέρνηση.

Η αμυντική συνεργασία, τα ενεργειακά προγράμματα και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένουν στις βασικές προτεραιότητες των διμερών σχέσεων, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που θα επιλεγεί.

Πολιτικός διορισμός ή διπλωμάτης καριέρας;

Πέρα από τα ονόματα, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ θα έχει και πολιτικό συμβολισμό, καθώς θα αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να εκπροσωπούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.

Η επιλογή ενός πολιτικού στελέχους ή ενός επιχειρηματία με άμεση πρόσβαση στον Λευκό Οίκο θα σηματοδοτούσε τη συνέχιση της πρακτικής των πολιτικών διορισμών σε σημαντικές διπλωματικές θέσεις.

Αντίθετα, η τοποθέτηση ενός διπλωμάτη καριέρας θα έδινε μεγαλύτερη έμφαση στη θεσμική συνέχεια και στην επαγγελματική διπλωματική εμπειρία.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδοχή της Γκιλφόιλ παραμένει ανοιχτή υπόθεση, με την τελική επιλογή να ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο και τη Γερουσία να έχει τον τελευταίο λόγο ως προς την επικύρωση του διορισμού.

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