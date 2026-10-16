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17.10.2026 00:20

Τραγωδία στη Βρετανία: 14χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της μετά από παρακολούθηση βίντεο αυτοκτονίας στο TikTok

17.10.2026 00:20
adriana-retyte

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Στο «μικροσκόπιο» των βρετανικών Αρχών βρίσκεται η υπόθεση της 14χρονης Adriana Retyte, καθώς εξετάζεται η πιθανή σύνδεση της αυτοκτονίας της με βίντεο που παρακολουθούσε στο TikTok.

Η μαθήτρια του ιδιωτικού Langley School, στο Νόρφολκ της ανατολικής Βρετανίας, εντοπίστηκε αναίσθητη στο υπνοδωμάτιό της. Νοσηλεύτηκε, ωστόσο, 48 ώρες αργότερα οι γιατροί διέκοψαν τη μηχανική υποστήριξη, καθώς δεν υπήρχαν ελπίδες ανάρρωσης.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Νόρφολκ, στο Νόριτς, παρουσιάστηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το TikTok προωθούσε στην ανήλικη όλο και περισσότερο επιβλαβές περιεχόμενο, ανταποκρινόμενο στο ενδιαφέρον της για σχετικά θέματα. Η ιατροδικαστής εξέφρασε την ανησυχία ότι η έκθεσή της σε αυτά τα βίντεο ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της.

Οι προειδοποιήσεις πριν από την τραγωδία

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, λογισμικό στο σχολικό τάμπλετ της 14χρονης εντόπισε αναζητήσεις για θάνατο από στραγγαλισμό. Το προσωπικό του σχολείου ειδοποιήθηκε, ενώ ενημερώθηκε και η μητέρα της.

Τον Ιανουάριο του 2026, όταν οι υπεύθυνοι του Langley School συζήτησαν μαζί της για τις αναζητήσεις, η μαθήτρια αρνήθηκε ότι τις είχε πραγματοποιήσει. Ακολούθησαν αλλαγές στη σχολική της συμπεριφορά, με καθυστερήσεις στην προσέλευση και παραβιάσεις του ενδυματολογικού κανονισμού.

Η Retyte ονειρευόταν να κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο.

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