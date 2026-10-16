Telegraph: Ο Μασκ φέρεται να πρότεινε στον Τραμπ να περιορίσει το Starshield στην Ουκρανία – Τι απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος

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Ο Ίλον Μασκ φέρεται να εισηγήθηκε προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ την επιβολή περιορισμών στην ταχύτητα του δορυφορικού συστήματος Starshield στην Ουκρανία, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph.

Η πρόταση, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να αποδέχθηκε, επηρέασε τις δυνατότητες των ουκρανικών δυνάμεων να αναχαιτίζουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μασκ έχουν αρνηθεί ότι φέρουν την ευθύνη για τους περιορισμούς.

Η αποκάλυψη της Telegraph και οι αντικρουόμενες εκδοχές

Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, σύμφωνα με τις οποίες ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας παρουσίασε ο ίδιος στον Αμερικανό πρόεδρο την πρόταση για περιορισμό της ταχύτητας του δορυφορικού δικτύου που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Μία από τις πηγές υποστήριξε ότι ο Τραμπ συμφώνησε με την εισήγηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή των περιορισμών από το Πεντάγωνο.

Η αποκάλυψη έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη τοποθέτηση του Μασκ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι το Starshield ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση και ότι οι αποφάσεις για ενδεχόμενους περιορισμούς λαμβάνονται από τις στρατιωτικές αρχές των ΗΠΑ και, τελικά, από τον ίδιο τον πρόεδρο.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή στην απόφαση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, δήλωσε: «Δεν ήμουν εγώ και δεν νομίζω ότι ήταν ο Ίλον».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν είναι βέβαιος εάν η λειτουργία του Starshield διακόπηκε ποτέ, ενώ υποστήριξε ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν Δυτικό αξιωματούχο που είχε ενημερωθεί για την υπόθεση, ότι η εντολή για τον περιορισμό της ταχύτητας προήλθε από τον Λευκό Οίκο.

Οι διαφορετικές εκδοχές για το ποιος έλαβε την απόφαση έχουν εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο.

Πώς επηρέασαν οι περιορισμοί την ουκρανική άμυνα

Το Starlink είναι το δορυφορικό δίκτυο παροχής διαδικτύου υψηλής ταχύτητας που λειτουργεί η SpaceX του Ίλον Μασκ. Το Starshield αποτελεί το στρατιωτικό σύστημα που βασίζεται στην τεχνολογία του Starlink και σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του αμερικανικού Πενταγώνου.

Οι ΗΠΑ έχουν επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί και τα δύο συστήματα για την άμυνά της απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Ωστόσο, την Τρίτη το βράδυ επιβλήθηκε περιορισμός ταχύτητας στα 100 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 160 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όσα οπλικά συστήματα κινούνταν με μεγαλύτερη ταχύτητα να χάνουν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο.

Η εξέλιξη δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις ουκρανικών drones, ιδιαίτερα στην αναχαίτιση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών υψηλής ταχύτητας.

Οι περιορισμοί επηρέασαν επίσης άλλες στρατιωτικές δραστηριότητες, με ουκρανικές πηγές να αναφέρουν προβλήματα τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις.

Ο Ζελένσκι έχει επισημάνει ότι η αποκατάσταση των υπηρεσιών παραμένει μερική, καθώς οι περιορισμοί ταχύτητας δεν έχουν αρθεί πλήρως.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία δέχθηκε την Τρίτη σειρά φονικών ρωσικών επιθέσεων, οι οποίες έπληξαν και υποδομές επικοινωνιών και ενέργειας που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις.

Περίπου 600.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η δυνατότητα του Κιέβου να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αεροπορικές επιθέσεις επηρεάστηκε από τα προβλήματα στις δορυφορικές επικοινωνίες.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις και στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπου διακομματική ομάδα γερουσιαστών υπέγραψε επιστολή ζητώντας να διερευνηθούν οι διακοπές και οι περιορισμοί στη λειτουργία του δικτύου.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι περιορισμοί φέρεται να αποδυνάμωσαν την ικανότητα της Ουκρανίας να διεξάγει αμυντικές επιχειρήσεις απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πολιτικών υποδομών.

Η σημασία των δορυφορικών υπηρεσιών έχει αναδειχθεί και από προηγούμενες παρεμβάσεις του Μασκ. Τον Φεβρουάριο είχε περιορίσει την πρόσβαση της Μόσχας στο δίκτυο, προσφέροντας επιχειρησιακό πλεονέκτημα στις ουκρανικές δυνάμεις.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και η νέα ένταση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

Η αντιπαράθεση για το Starshield σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης επιδείνωσης των σχέσεων Ουάσινγκτον και Κιέβου, με αφορμή την αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για το ρωσικό ντίζελ.

Ο Ζελένσκι αντέδρασε έντονα στη συμφωνία και επανέλαβε αυτή την εβδομάδα τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Η απόφασή του προκάλεσε την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος είχε ανακοινώσει τρεις ημέρες νωρίτερα εκεχειρία που θα αφορούσε τις ενεργειακές υποδομές.

Το Κίεβο δήλωσε ότι θα σταματούσε τις επιθέσεις εφόσον η Ρωσία έπραττε το ίδιο. Ωστόσο, η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε ποτέ την εκεχειρία και συνέχισε τα πλήγματά της.

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνά της, εάν το Κίεβο δεν σταματούσε να πλήττει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο Τραμπ είχε μάλιστα χαρακτηρίσει τον Ζελένσκι «πιο δύσκολο συνομιλητή από τον Πούτιν», εντείνοντας την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ηγετών.

Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε την Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη στάση του.

«Αν δεν αντισταθώ εγώ σε αυτό, ποιος άλλος θα το κάνει;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Παρά την ένταση, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη ρήξη, δηλώνοντας την Παρασκευή ότι εξακολουθεί να έχει καλή σχέση με τον Ζελένσκι.

Μακρόν: Η Ευρώπη δεν θα εγκαταλείψει την Ουκρανία

Την ώρα που αυξάνονται τα ερωτήματα για τη στάση της Ουάσινγκτον, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία.

Μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της διήμερης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε και ο Ζελένσκι, ο Μακρόν τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει σταθερή τη στάση της απέναντι στη Ρωσία, παρά τις «αμφισημίες» ορισμένων πλευρών.

Η αναφορά του ερμηνεύθηκε ως αιχμή για τα μηνύματα αβεβαιότητας που εκπέμπονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη συνέχιση της υποστήριξης προς το Κίεβο.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι η Ευρώπη εργάζεται για την ενίσχυση των δορυφορικών συστημάτων και των δυνατοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης της Ουκρανίας, ενώ οι σύμμαχοι του Κιέβου θα εξετάσουν τα νέα αιτήματα για πρόσθετη βοήθεια.

Ζελένσκι: Στα 155 δισ. ευρώ το κόστος του πολέμου το 2027

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας και η προετοιμασία της για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα αποτέλεσαν βασικά θέματα της Συνόδου Κορυφής.

Η χώρα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον πέμπτο χειμώνα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, με τις ενεργειακές υποδομές της να εξακολουθούν να βρίσκονται στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων.

Στην παρέμβασή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι το συνολικό κόστος του πολέμου για το 2027 εκτιμάται σε 155 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 131 δισ. λίρες ή 174 δισ. δολάρια.

Από αυτά, όπως ανέφερε, η Ουκρανία χρειάζεται τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ πρόσθετης ευρωπαϊκής βοήθειας για την άμυνα, την αγορά οπλικών συστημάτων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της.

«Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό ποσό και σας ζητώ να εξασφαλίσετε αυτή τη στήριξη. Θα μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε τη Ρωσία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το αίτημα αναδεικνύει τις αυξανόμενες οικονομικές και στρατιωτικές ανάγκες του Κιέβου, σε μια συγκυρία κατά την οποία η αβεβαιότητα για την αμερικανική βοήθεια επιβαρύνει περαιτέρω τις προοπτικές της ουκρανικής άμυνας.

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