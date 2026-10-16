Θα εξετάσουμε το αίτημα της Ουκρανίας για τα 70 δισ. ευρώ, λέει ο Μακρόν – Επιτέθηκε στη Λε Πεν που ζητά διακοπή της βοήθειας

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Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρόκειται να εξετάσουν το αίτημα του Κιέβου για χορήγηση επιπλέον 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, χωρίς ωστόσο να πάρει ευθέως θέση επί του θέματος.

«Η Ουκρανία υπέβαλε το αίτημά της, είναι πολύ νωρίς για να προσδιορίσουμε ένα συγκεκριμένο ποσό», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει ακόμη ένα πακέτο ύψους 90 δισεκ. ευρώ (από το δάνειο της ΕΕ στην Ουκρανία) που πρόκειται να εκταμιευτούν. «Προφανώς, εξετάζουμε όλες τις επιλογές», πρόσθεσε μετά τη λήξη της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο Μακρόν επιτέθηκε πάντως στην υποψήφια της ακροδεξιάς για την προεδρία, λέγοντας ότι η διακοπή της οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία, όπως προτείνει η Μαρίν Λε Πεν, θα ισοδυναμούσε με το «να πετάξουμε στη θάλασσα την ασφάλεια» της Ευρώπης και των Γάλλων.

«Δεν βοηθάμε την Ουκρανία επειδή έχουμε καλή θέση. Είναι προς το συμφέρον μας, είναι η ομόφωνη θέση των Ευρωπαίων, είναι η ασφάλειά μας (…) Η συνθηκολόγηση είναι αδυναμία και η αδυναμία είναι κίνδυνος», συνέχισε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για «την έλλειψη ταπεινότητας που επιδεικνύουν μερικές φορές ορισμένοι ή ορισμένες, που μιλούν λες και βρίσκονται ήδη στην εξουσία».

Αναφερόμενος εξάλλου στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ, ο Μακρόν είπε ότι δεν είναι χρήσιμη και δημιουργεί «αμφιβολίες».

«Η απόφαση αυτή δεν είναι καλή για κανέναν. Στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα. Είναι ένα στοιχείο διχασμού και αμφιβολίας», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί άλλα 70 δισεκ. ευρώ το 2027, ένα κενό που «θα πρέπει να καλυφθεί», όπως είπε. Η πρόεδρος της Κομισιόν δεσμεύτηκε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην οικονομική στήριξη του Κιέβου. «Όμως χρειαζόμαστε επειγόντως και άλλους εταίρους να αναλάβουν δράση», τόνισε.

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