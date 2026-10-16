Ο Τραμπ «τελείωσε» τη Ζακαράια από τον Λευκό Οίκο – «Ίσως η θέση να μην της ταιριάζει»

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Εκτός Λευκού Οίκου φαίνεται πως βρίσκεται πλέον η Κέιτι Ζακαράια, μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως εκπρόσωπος Τύπου.

Σύμφωνα με το CNN, σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου αποκάλυψαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να την παύσει από τα καθήκοντά της, μετά από μία ταραχώδη εβδομάδα κατά την οποία η ίδια βρέθηκε στο στόχαστρο.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τη συμβούλευσε να επανεξετάσει αν θέλει να συνεχίσει στον συγκεκριμένο ρόλο, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο της ταιριάζει η θέση.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τραμπ δήλωσε ότι είπε στη Ζακαράια πως θα ήταν προτιμότερο να είναι ευτυχισμένη, υπενθυμίζοντάς της ότι έχει μια καλή ζωή και οικογένεια, χωρίς να χρειάζεται να αναλάβει το βάρος της εκπροσώπησης του Λευκού Οίκου.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενο αντικαταστάτη της, σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για τη θέση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε, πάντως, τη Ζακαράια απέναντι στην κριτική που δέχθηκε. Όπως είπε, θεωρεί ότι αντιμετωπίστηκε «πολύ άδικα» από τον Τύπο και ότι δέχθηκε σφοδρές επιθέσεις από τα Μέσα Ενημέρωσης.

Στη διάρκεια των πέντε ημερών παραμονής της στη θέση της εκπροσώπου Τύπου, η Ζακαράια βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας τόσο για την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, όσο και για το ζήτημα των νομικών της προσόντων.

Σε συνέντευξή της στο Fox News, η ίδια περιέγραψε τις πρώτες ημέρες της ως ιδιαίτερα απαιτητικές, υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ διαθέτει τεράστια ενέργεια και ισχυρή επιθυμία να σώσει την Αμερική.

Η συζήτηση, ωστόσο, επικεντρώθηκε και στο γεγονός ότι δεν έχει περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας στις ΗΠΑ. Όταν ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να είχε αποκαλύψει εξαρχής το συγκεκριμένο στοιχείο, απάντησε: «Αυτές οι ερωτήσεις δεν ρωτήθηκαν. Προσελήφθην ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου κι όχι ως σύμβουλος».

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